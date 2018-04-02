|Южно-кореец Ким Шик назначен на 1 год советником хокима Ташкента
00:01 04.04.2018
Специалист из Южной Кореи Ким Ю Шик назначен советником хокима города Ташкента и будет оказывать помощь в развитии проектов в сфере информационных технологий в столице Узбекистана. Об этом Газете.uz сообщил заместитель хокима по вопросам инвестиций, инноваций и развития туризма Алишер Тиляев.
Отметим, что договоренность о выделении эксперта для хокима Ташкента была достигнута в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Республику Корея в ноябре 2017 года.
Контракт с Ким Ю Шик подписан на один год. Мэрия Сеула будет платить зарплату советника, узбекская сторона обеспечит его проживание и поездки.
Южнокорейский специалист будет принимать участие в создании ситуационного центра по управлению городом в Ташкенте по аналогии с Сеулом.
Центр позволит наблюдать в онлайн-режиме за всеми происходящими в городе ситуациями в коммунальной сфере, градостроении, пожарной безопасности, системой быстрого реагирования. К ней также будут подключены все уличные камеры видеонаблюдения, отметил Алишер Тиляев.
Ким Ю Шик также поможет хокимияту внедрить веб-ориентированную систему кадастровой службы города. Эта договоренность была достигнута с южнокорейской компанией GEO2. К настоящему времени создано трехстороннее СП с участием хокимията, GEO2 и Центра Unicon.uz при Мининфокоме. Предприятие уже начало работать над концепцией системы.
Новая система позволит исключить бумажную волокиту в работе нотариальных служб. "Суть системы в том, что гражданин из своего дома сможет через мобильный телефон или компьютер будет иметь доступ ко всем кадастровым документам и возможность оплачивать налоги. Нотариальные службы также смогут воспользоваться данными электронной базы при предоставлении услуг", - рассказал он.
Тиляев отметил, что это коммерческий проект. Его стоимость составляет около $3 млн. Помимо государственной пошлины, будет определен комиссионный сбор за услуги.