Узбекистан возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана

00:00 04.04.2018 Узбекистан со 2 апреля 2018 года возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана. Об этом сообщило агентство "Ховар".

Агентство отмечает, что линия электропередачи с подстанции Регар (Таджикистан) к подстанции Гулча (Узбекистан) была поставлена под напряжение.



Узбекистан и Таджикистан прекратили взаимные поставки электроэнергии в 2009 году. Тогда Узбекистан вышел из единой энергосистемы Центральной Азии.



Страны подписали соглашение о взаимопоставках электроэнергии в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан 9−10 марта 2018 года.



АО "Узбекэнерго" ранее сообщало, что Узбекистан и Таджикистан договорились о поставке электрической энергии в объеме до 1,5 миллиарда кВт.ч в период вегетации 2018 года.



Компания заявила, что Узбекистан и Таджикистан дополнительно проведут переговоры по поставкам электрической энергии на зимний период 2018/2019 гг. Источник - UzDaily.uz

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