Пан-атаман Билецкий. Новый расклад бандеровских карт на Украине, - С.Ахматов

23:35 03.04.2018 Системный нацизм в картинах и лицах



О городе Николаеве, "азовщине" и Авакове



Вслед за Черкассами, где азовцы, орлы Билецкого, осуществили в городе переворот, они повторили эксперимент в Николаеве, но уже не на городском, а на областном уровне. Глава областной администрации Алексей Савченко был обвинен Андреем Билецким в доведении до самоубийства Владислава Волошина – в недавнем прошлом военного летчика, руководителя предприятия "Николаевский международный аэропорт".



Претензию Билецкий огласил в эфире "Радио "Свобода"". И предложил Савченко до окончания расследования отстраниться от дел. Политологи утверждали, что власть в Николаеве и области "целиком сконцентрирована в руках администрации президента", но 20 марта в Николаеве "объединенные националисты" проверили Савченко "на слабо". Перед парадным фасадом облгосадминистрации сотня человек потребовала его отставки.



В защиту А. Савченко выступил профессиональный националист и профессиональный патриот Дмитрий Ярош. 21 марта он "громко написал" в ФБ: "Алексей, брат!.. Знай, что мы, добровольцы, ценим все, что ты делал и делаешь… Ведь собаки лают, а караван идет... Не оправдывайся. Просто делай то, что должен". После переворота-2014 Ярош был формальным начальником Билецкого, назначив того главным в группе "Правый сектор" – Восток [организация запрещена в России]. Теперь же Ярош для Билецкого не авторитет; для Яроша специально придумали должность свадебного генерала: он теперь советник начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ. Ездит по воинским частям, вручает "героям" награды и кричит "Героям слава".



После выступления Билецкого в студии "Радио "Свобода"" в соцсетях появилось уведомление: "Объединенные националисты будут требовать отставки Алексея Савченко, бандита и мрази, которая довела до самоубийства Героя Украины Владислава Волошина". 29 марта боевики Нацдружины ворвались в задние областной рады. А 30 марта Савченко написал заявление о сложении полномочий на период расследования уголовного дела. Власть порошенковской группировки в Николаеве оказалась подорванной.



Савченко-Николаевский – личность специфическая. Утверждают, что бандитская его внешность вовсе не обман зрения. При случае он может в подчиненного и стулом запустить. Он самбист и выходец из милицейско-бандитской среды лихих 90-х. До эпохи гидности, в том числе при "бандитском режиме Януковича", он был смотрящим при нескольких банках с незавидной судьбой, имел даже свой банк. В 2010-м он два месяца возглавлял "Укрспирт", самый мутный государственный холдинг. После этого денег и влияния хватило, чтобы стать депутатом Рады от "Блока Петра Порошенко".



Основным доказательством вины Савченко в доведении летчика до самоубийства стало электронное письмо Волошина приятелю: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с... суицидальные мысли меня уже неделю не покидают". Это он писал 21 февраля. Вскоре после самоубийства открылось, что Волошин о суициде поговаривал давно. Возможно, личное, возможно, совесть проснулась. Разбудило эхо тех 33 "боевых вылетов" на штурмовике, с бомбами и ракетами для ударов по Донбассу. Так что Билецкий просто воспользовался ситуацией, чтобы поставить под свой контроль область. Точнее под контроль того, кто дал команду подставить подножку администрации президента в Николаевской области.



Ресурс "Азова" ликует: "Это победа "Национального корпуса", победа патриотических сил, победа правды". Но останавливаться на достигнутом они не собираются: "Однако окончательное решение дела Савченко еще впереди. Стране и украинскому народу мало услышать "просьбу о временном отстранении". "Национальный корпус" будет требовать передачи дела Савченко из юрисдикции николаевской полиции в главное следственное управление МВД или в Генеральную прокуратуру".



Эксперты, которые в николаевском перевороте видят интерес Авакова, похоже, не заблуждаются. Связь Билецкого и Авакова имеет давнюю историю, она носит фундаментальный характер. Из СИЗО Билецкий вышел на свободу после переворота по постановлению Рады от 24 февраля 2014 года "Об освобождении политзаключенных". В следственном изоляторе он находился более двух лет по обвинению в организации убийства журналиста Сергея Колесника. Некоторые материалы дела, в том числе показания подельников, были опубликованы в 2013 году и до сих пор находятся на сайте газеты "Адвокат консалтинг".



Здесь напомним слова потерпевшего С. Колесника: "Меня просто убивали. По меньшей мере два ранения из всех врачи назвали "не совместимыми с жизнью". Но случилось чудо – я выжил". Журналисту голову разбивали молотком, били в грудь ножом, душили проводом. Подельник Билецкого: "Его собирались убить и вывезти труп в лес, но не успели, приехала милиция". Тот же подельник, сообщив следователю, что не хотел участвовать в убийстве, продолжил: "Белицкий, увидев мои сомнения, сказал, чтобы я не переживал, он потом все вопросы решит, что если мы его замочим, то труп потом можно вывезти, а с милицией он сам разберется. Он еще ранее рассказывал, что у нас есть хорошие покровители, благодаря которым еще никого не привлекли к уголовной ответственности".



Покровитель обнаружился быстро. На месте преступления оказался телеканал АТН, принадлежащий бывшему губернатору Харьковщины Авакову. Билецкий вбросил в эфир свою "версию" произошедшего о самообороне "патриотов", на которых напал неизвестный и которые были вынуждены обороняться. Версия была заведомо лжива, но именно ее понесли "честные" СМИ. Тавро неприкасаемого Билецкий также получил из рук Авакова. Советник главы МВД Зорян Шкиряк, шедший в Киеве на выборах в Раду, услужливо уступил свое место, и Билецкий вошел в Раду в качестве независимого депутата.



Предаст ли Билецкий Авакова, если понадобится? А Аваков Билецкого? Несомненно. От обоих смердит трупами. Оба знают друг о друге немало. Побольше, возможно, чем знают о них ЦРУ и Госдеп США. Вполне вероятно, что Аваков давно подыскивает Билецкому замену; не исключено, что и интересам профессионального патриота глава МВД не вполне отвечает, служа крышей и заслоняя путь вверх.



С нацистами плотно работают политтехнологи. Поскольку гниль и червоточины у Украины повсюду, азовцы и впредь будут появляться и устанавливать контроль над властью там, где ситуация дозреет. 3 апреля объединенные националисты провели марш по центру Киева. Шествие организовали "Нацкорпус", "Правый сектор", "Свобода", примкнувшие к ним группы С-14, ОУН [организации, запрещенные в России] и другие. Чтобы не вызвать ни у кого лишнего раздражения, марш проводился под лозунгом "За украинское будущее без олигархов". Кто против? Да нет таких! "Грядущая деолигархизация" обещает согражданам вернуть из офшоров 150 миллиардов! Все "за" – и Вашингтон, и украинские "элиты", и прочие граждане, включая нищих пенсионеров.



Антиолигархические лозунги у нацистов теперь те же, что провозглашались Михомайданом и Надеждой Савченко. Надо отдать должное администрации Порошенко – сумела разделить силы протеста на несколько частей и пригасить. К слову, 3 апреля кассационный админсуд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили, отказал в предоставлении ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Тема антиолигархическая всем нравится. И не беда, что нацисты – порождение олигархов. Марши – это популярный цирковой жанр. И олигархам весело, и вождям с их требованием принять "пошаговый план уничтожения олигархической системы". При этом в националистической среде всячески поощряется склонность молодежи к циркачеству. Все оценили дерзкий транспарант футбольных фанатов, который они вывесили на матче в Мариуполе 2 апреля прямо над головой Порошенко. На трибунах ультрасы скакали и вопили: "Чемодан! Вокзал! Мальдивы!" Теперь этот же лозунг, исполненный уже в красках, нацисты пронесли по магистралям правительственных кварталов.



Националисты объявили, что антиолигархическая акция вскоре будет перенесена в областные центры. Все это подготовка к выборам-2019.

Степан АХМАТОВ | 03.04.2018 | Источник - fondsk.ru

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