 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Черный вторник" во Франции: профсоюзы бросили вызов, устоит ли Макрон?
23:19 03.04.2018

Во Франции проходит общенациональная забастовка железнодорожников в знак протеста против намеченных президентом Макроном реформ трудового кодекса.

Забастовка началась 3 апреля, в "черный вторник", и, как планируется, продлится три месяца, затрагивая два рабочих дня в неделю из пяти.

Бастуют прежде всего сотрудники государственной железнодорожной компании SNCF, однако к ним примкнули работники энергетического сектора и мусоросборщики.

Начавшаяся забастовка - это первые серьезные трудности, с котором придется столкнуться президенту Макрону с момента его избрания в мае прошлого года.

Кто бастует?

Поскольку в стачке участвуют четыре крупнейших профсоюза железнодорожников, то можно ожидать, что в результате этого многие рейсы будут отменены, причем как на пригородных направлениях, так и на междугородних.

По предварительным оценкам, бастуют 77% машинистов SNCF. По заявлению компании, 34% всех ее сотрудников не вышли на работу.

Из высокоскоростных поездов TGV, оператором которых также является SNCF, будет оставлен в расписании только каждый восьмой, и только каждый пятый на междугородних направлениях.

Многие парижские пригородные электрички также отменены, а автобусные маршруты не справляются с наплывом пассажиров. Некоторые железнодорожные станции либо полностью опустели, либо переполнены.

Согласно вебсайту, регистрирующему движение в Париже и его окрестностях, пробки в час пик протянулись на 420 км.

Железнодорожное сообщение на международных направлениях затронуто забастовкой чуть меньше: поезда Eurostar, курсирующие между Лондоном и Парижем, задействованы на 75%.

Высокоскоростные поезда компании Thalys, обслуживающие рейсы в Бельгию, Голландию и Германию, ездят по обычному расписанию, однако отменены поезда в Испанию, Швейцарию и Италию.

Сотрудники авиакомпании Air France, включая пилотов, бортпроводников и наземный персонал, требуют роста зарплат на 6% и бастуют уже четвертый день; компания осуществляет лишь 75% своих рейсов.

Профсоюзы также призывают всех мусоросборщиков примкнуть к стачке, требуя от властей создания общенациональной службы по сбору и вывозу мусора и лучших пенсионных условий. Некоторые мусорщики заблокировали въезды в коллекторы и станции по переработке отходов.

Профсоюзы энергетического сектора также объявили о забастовке, требуя, среди прочего, положить конец либерализации рынка энергоресурсов и возвращения к госрегулированию.

Сообщается, что тысячи студентов поддерживают забастовку в знак протеста против ужесточения правил поступления в университеты.

Не спасует ли Макрон перед бастующими?

Анализ корреспондента Би-би-си Хью Скофилда в Париже:

Президент Макрон умеренно оптимистичен по поводу забастовки железнодорожников по трем причинам.

Во-первых, в отличие от последней мощной (и успешной) всеобщей забастовки 1995 года, в этот раз правительство совершенно определенно намерено провести реформы. Ни общественность, ни сотрудники SNCF не могут сделать вид, что все эти перемены свалились на них как гром среди ясного неба. Они, совершенно очевидно, являются частью гораздо более масштабных реформ, для проведения которых и избрали Макрона.

Во-вторых, сейчас люди уже перестали автоматически симпатизировать SNCF. Уровень железнодорожного обслуживания резко упал, особенно на пригородных направлениях, поэтому те, кто регулярно пользуется электричками, в результате более открыты призывам провести реформы.

В-третьих, для регулярно курсирующих на работу жителей пригородов открылись новые возможности. Можно работать из дома, по очереди подвозить друг друга на машине, стало больше автобусных маршрутов. Так что многие смогут обойти неудобства, причиняемые забастовкой.

Тем не менее, для правительства это будет непростое время. Нервы будут на пределе. Люди будут злиться. Повседневная жизнь будет затруднена. В подобных обстоятельствах планы могут рушиться. Один неверный шаг, и общественное мнение тут же повернется в сторону бастующих.

Каковы цели бастующих?

Работники государственной железнодорожной компании SNCF имеют хорошие условия работы: автоматическую ежегодную прибавку зарплаты, ранний выход на пенсию, 28 дней в году оплачиваемого отпуска и защиту от увольнения. Члены их семей также пользуются бесплатными железнодорожными билетами.

Однако профсоюзы железнодорожников говорят, что нынешняя забастовка защищает всеобщие трудовые интересы, что в конечном счете станет проверкой их влияния.

Эммануэль Макрон настаивает на том, что реформы назрели

Во Франции лишь чуть больше 11% всего трудового населения принадлежат к профсоюзам - это самый низкий уровень профсоюзного участия в Евросоюзе. Однако традиционно местные профсоюзы обладают большим влиянием, как экономическим, так и политическим.

"Мы защищаем француские госуслуги, а не только железнодорожников", - заявил Эммануэль Гронден, глава профсоюза Sud Rail.

Правительство президента Макрона хочет поэтапно свернуть особые трудовые условия SNCF и предлагает ввести новые контрактные условия, существующие в других, негосударственных, компаниях.

Цель властей - сделать государственные железные дороги конкурентоспособными с 2023 года, в соответствии с требованиями ЕС.

У SNCF 46,6 млрд евро долга.

Вместе с тем партия Макрона "Вперед, Республика!" намерена в принципе бороться с национальной традицией выходить на забастовку. "Нам необходимо избавить нашу страну от привычки бастовать", - сказал ее представитель Габриэль Атталь.

Однако 22 марта 2018 года народ уже выразил несогласие с предлагаемыми правительством мерами, когда десятки тысяч учителей, медсестер, сотрудников госучреждений вместе с железнодорожниками вышли на забастовку.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Париже Люси Уильямсон, многие члены профосюза считают, что Макрон намерен сломить профсоюзное влияние.

Однако прошедшие в минувшем сентябре забастовки не смогли остановить Макрона от принятия закона, по которому компаниям и фирмам стало легче брать на работу и увольнять сотрудников.

На начавшуюся в "черный вторник" забастовку железных дорог люди отреагировали с привычной долей поддержки, раздражения, юмора и безропотного смирения.

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522786740
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