Неизвестные "партизаны" отстреливают американских вояк в Сирии

22:40 03.04.2018 Появились слухи об убийстве 15 американских военных в Сирии



В Сети появились сведения о серии нападений на американских военных некоей партизанской группой; в результате подрыва двух колонн и нападения на дома в Аш-Шаддади якобы погибли около 15 солдат из США.



Утверждается, что 30 марта на трассе Абъяд-Хасака группы местной самообороны якобы подорвали колонну из шести военных американских джипов. Два были уничтожены. Погибли якобы шесть военных, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Всего в кортеже было около 30 американцев, сообщает Telegram-канал WarGonzo.



Источники канала утверждают, что это не единственный инцидент с нападением на солдат США в Сирии за последние три дня.



Сирийские партизаны также якобы напали на еще одну колонну американских военных в тот же день на трассе из Минбиджа в Ракку на восточном берегу Евфрата – ее расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Утверждается, что в результате инцидента погибли два американских военных, восемь были ранены.



Источник также утверждает, что 1 апреля четыре человека из числа подсобных рабочих проникли к домам в Аш-Шаддади, где проживают американцы, бросили в несколько домов гранаты. После того, как американцы выбежали на улицы, сирийцы подорвали себя. В итоге, как заявляет канал, погибло еще семь человек, около 10 ранены.



По данным источников, погибли не регулярные военные США, а ЧВК.



2 апреля сообщалось, что ополченцы из "Народных сил сопротивления" (НСС), поддерживающие сирийское правительство, обстреляли ракетами типа "Град" военную базу США в районе Ракки.



Ранее сообщалось, что март стал "самым смертоносным" месяцем за все время операции США в Сирии и Ираке – по официальным данным, погибли восемь американских военных.

3 апреля 2018

Сергей Гурьянов Источник - vz.ru

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