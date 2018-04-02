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|В Киргизии будут штрафовать за "надругательство" над национальным головным убором - белым колпаком
21:57 03.04.2018
В КР предлагают штраф за "надругательство" над национальным головным убором
2 апреля в Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект изменений в кодекс об административной ответственности. В законопроекте предлагают предусмотреть штраф за "надругательство" над кыргызским национальным головным убором - ак-калпаком.
Депутаты предлагают наказывать виновных в надругательство над калпаком штрафом в размере 20 расчетных показателей. Авторами инициативы выступили депутаты парламента Кыргызстана Экмат Байбакпаев и Бакирдин Субанбеков.
В начале года кыргызские депутаты предложили придать национальному головному убору статус культурного символа. Члены парламента прописали в проекте закона, что первые лица страны обязаны носить головной убор во время официальных приемов или визитов "в целях популяризации и сохранения традиций и культурного фонда кыргызского народа". Ак-калпак в законопроекте предложено носить также спортсменам, которые представляют Кыргызстан на международных соревнованиях.
Этот законопроект появился на фоне скандала вокруг головного убора, который надели на собаку организаторы показа модной одежды для животных. Активисты сочли это оскорблением народа и попыткой разжигания межнациональной розни.