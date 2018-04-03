Путин и Эрдоган с помпой запустили стройку турецкой АЭС "Аккую". Авантюра ценой $20 млрд

21:54 03.04.2018 Реджеп Тайип Эрдоган надеется запустить АЭС вместе с Владимиром Путиным в 2023 году



Полномочия президента Турции истекают в 2019 году



Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина принять участие в запуске первого блока АЭС "Аккую", на церемонии старта строительства которого оба президента присутствовали сегодня. Владимир Путин ответил согласием. Отметим, что полномочия господина Эрдогана на посту президента истекают в 2019 году, но недавнее изменение конституции позволяет ему баллотироваться на новый срок.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в 2023 году запустить первую в стране АЭС "Аккую", которую будет строить "Росатом", вместе с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник оба президента приняли участие в церемонии начала строительства первого блока АЭС. "Надеюсь, что в 2023 году мы с вами, господин президент, сможем принять участие в открытии станции",- заявил господин Эрдоган, отметив, что эта сделка стала историческим моментом для сотрудничества Анкары и Москвы. Владимир Путин в ответ заявил, что "надеется на это". "Еще раз всех поздравляю с этой знаменательной датой. И, как сказал господин Эрдоган, мы сделаем все, чтобы вместе в 2023 году присутствовать при начале работы новой электростанции",- отметил президент России.



Владимир Путин был избран на четвертый срок в марте 2018 года. Он будет находиться в должности президента до 2024 года и, таким образом, может принять участие в будущем открытии АЭС еще в статусе главы государства. Однако перспективы Реджепа Тайипа Эрдогана не так очевидны. Срок его президентских полномочий истекает в 2019 году. Однако, согласно произведенным в апреле 2017 года изменениям в конституции Турции, президент теперь имеет право выдвигаться на второй срок, что дает господину Эрдогану возможность стать главой турецкого государства вновь до 2024 года, а затем теоретически и до 2029 года.



АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должны построить в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Планируется, что она обеспечит около 10% общей генерации электроэнергии в Турции. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что России удалось получить налоговые льготы и преференции от местных властей. Это позволит сэкономить около $10 млрд при строительстве. Общая стоимость возведения АЭС "Аккую" составит $20 млрд.



Анна Пестерева

03.04.2018, Источник - kommersant.ru

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