 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 02.04.2018
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В Узбекистане задержан генерал СБУ в отставке Хает Шарифходжаев
20:00 03.04.2018

30 марта в Узбекистане был задержан генерал бывшей Службы национальной безопасности (ныне Службы государственной безопасности) Хает Шарифходжаев, снятый с занимаемой должности в 2015 году.

51-летний Хает Шарифходжаев был задержан оперативниками Министерства внутренних дел Узбекистана, сообщил на анонимных условиях один из офицеров МВД, непосредственно участвовавший в операции по задержанию генерала спецслужб.

Один из следователей Генеральной прокуратуры ​республики также подтвердил эту информацию. Источники 2 апреля сообщили, что генерал Шарифходжаев содержится в следственном изоляторе МВД. Однако в пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что "не информированы о задержании Хаета Шарифходжаева".

Следователь Генпрокуратуры сказал, что Хает Шарифходжаев был задержан в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении экс-генпрокурора Рашида Кадырова и бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева. Показания против задержанного дал бывший начальник Чиланзарского районного отдела департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Зиедулла Иногамов.

– Хает Шарифходжаев "крышевал" лиц, занимавшихся обналом. Зиедулла Иногамов дал показания против него. На основании этих показаний мы задержали Шарифходжаева, – сказал источник в МВД.

Стоит отметить, что это уже второй по счету арест генерала узбекских спецслужб Хаета Шарифходжаева. Весной 2015 года в отношении Шарифходжаева было возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции и присвоении государственных средств. Тогда источники сообщали об аресте Хаета Шарифходжаева. Но когда и при каких обстоятельствах он был выпущен на свободу – оставалось неизвестным.
03 Апрель 2018

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasian.org
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