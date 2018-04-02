|"Мы задыхаемся!" Бишкекчане собрали митинг и требуют отставки одиозного мэра Ибраимова
19:10 03.04.2018
Митинг в Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Ибраимова
У мэрии Бишкека проходит акция-флешмоб "Мы задыхаемся", в которой участвуют неравнодушные горожане.
Они требуют прекратить дальнейшую вырубку зеленых насаждений в столице и снизить загазованность воздуха. Участники отмечают, что город отдали на заклание строительным компаниям.
"Мы объединились, потому что переживаем не только за состояние города, но и страны в целом. В советское время зеленых насаждений было до 30 квадратных метров на человека, а сегодня - 3,5 метра. Эта цифра названа архитектором зеленых насаждений на обсуждении плана детальной планировки Бишкека. Все видят, что город задыхается. Особенно летом. В столице нарушена ирригация", - отметила одна из участниц - Мария Абакирова.
Жители Бишкека, собравшиеся у здания мэрии, требуют отставки градоначальника Албека Ибраимова. Они обвиняют власти в коррупции.
"Сегодня идет массовая вырубка деревьев, город загазован, а власти погрязли в коррупции", - заявил на митинге председатель Партии зеленых Эркин Булекбаев.
"Власти должны нести ответственность за свои действия перед горожанами. Более 100 гектаров вывели из территорий парков и покушаются на другие. Хватит издеваться над детьми! Или они надеются уехать, как Акаев или Бакиев?" - заявил он.