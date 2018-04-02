 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.04.2018
23:35  Пан-атаман Билецкий. Новый расклад бандеровских карт на Украине, - С.Ахматов
23:19  "Черный вторник" во Франции: профсоюзы бросили вызов, устоит ли Макрон?
22:40  Неизвестные "партизаны" отстреливают американских вояк в Сирии
21:57  В Киргизии будут штрафовать за "надругательство" над национальным головным убором - белым колпаком
21:54  Путин и Эрдоган с помпой запустили стройку турецкой АЭС "Аккую". Авантюра ценой $20 млрд
20:00  В Узбекистане задержан генерал СБУ в отставке Хает Шарифходжаев
19:10  "Мы задыхаемся!" Бишкекчане собрали митинг и требуют отставки одиозного мэра Ибраимова
14:16  Кто стоит за погромом последних свободных СМИ Казахстана?
13:18  Спасибо, Тереза. Лондонград будет разрушен изнутри, - М.Соколов
13:12  Дед Мазай Ахметов (губернатор Восточно-Казахстанского залива) обплыл свои владения
13:08  За что замвоенкома Алматинской области полковник Оспанов застрелил своего начальника полковника Беристенова
07:04  В Узбекистане учителей заставляют покупать саженцы елей. Ради "озеленения"
07:02  В Узбекистане продолжаются аресты офицеров СБУ. Полковника Мирзаева обвиняют в крышевании "ахмадбаевцев"
06:27  Путин начинает бить Трампа в Индии, - В.Тучков
06:24  Египет крепко держится за Сиси. Итог выборов. За - 97%!
06:20  Англосаксам преподали урок китайского. Вашингтон и Лондон пытаются научить Пекин стать "правильной страной", - Ю.Городненко
06:15  Отравление Газой. Беспорядки в Палестине спровоцировали новый конфликт Израиля с внешним миром, - С.Строкань
06:11  Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии, - А.Куликов
06:04  Принцип силы: почему СССР не стал Китаем, - Л.Степушнова, О.Лазарева
06:01  Министр юстиции Киргизии Уран Ахметов подал в отставку. Из-за "отсутствия понимания"
05:52  В Киргизии опять закипает заваруха. Сумеет ли Жээнбеков избавиться от Атамбаева? - В.Панфилова
05:48  США могут сделать ставку на переворот в Иране, - И.Субботин
00:59  Ош. Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось
00:26  Зачем Путин начал разгром либералов? - А.Халдей
00:19  Палестинцы готовы развязать Третью мировую, - Die Welt
Понедельник, 02.04.2018
21:40  Зачем Путин летит в Анкару? - Дженк Башламыш
21:30  В Узбекистане создано Министерство строительства
21:25  У лжи короткие ноги. Дело Скрипаля поворачивается неожиданной стороной, - Д.Седов
21:20  Как предотвратить балканизацию интернета, - М.Спенс, Ф.Ху
21:07  Британские чиновники: судя по отравленной дверной ручке, убийство шпиона замышлялось на высшем уровне, - New York Times
19:09  Россия перебрасывает главную базу Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск
18:53  Алимхан Есенгельдиев назначен послом Казахстана в Афганистане
18:49  Диагноз - идиот. Экс-кыр-вице-премьеру Зилалиеву предъявлены обвинения за "ложное сообщение об акте терроризма" в день инаугурации президента
18:45  Свобода слова по-назарбайски. В Алматы задержаны главный редактор Ratel.kz и два ведущих журналиста, а также замредактора Forbes Kazakhstan
17:55  В Бишкеке забастовка водителей "маршруток". И не бибикай!
14:29  Мигранты работы не ищут. Мониторинг рынка труда в РФ
14:28  Получит ли ИГИЛ технику из Казахстана? (видео)
12:26  На футбольном матче, который посетил Порошенко, произошла грандиозная драка (видео)
07:29  В Москве пройдет 1-й Halal Food Fest. Анонс 28/04
07:06  История нацкомпаний Казахстана: от СССР и Кажегельдина до Кулибаева, - А.Алехова
07:03  Джизакская показуха. Мирзиееву показали студентов как швей
06:57  Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел
06:52  Россия и Таджикистан разрывают авиа-сообщение. Не договорились по долям "откатов"
06:42  Американцы готовятся к боям с Турцией. За Манбидж
06:36  Восточная Гута сложила оружие. Саудовская Аравия больше не требует ухода Башара Асада, - "Къ"
06:32  Крестовый поход Запада затянулся на тысячу лет, - Александр Широкорад
06:24  Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном
06:19  Палестинская Газа снова стала горячей точкой, - В.Скосырев
06:16  Саудовская Аравия возглавит солнечную революцию, - О.Соловьева
05:26  Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
04:22  Китайский "Небесный дворец-1" тихо приводнился в Тихом океане
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
"Мы задыхаемся!" Бишкекчане собрали митинг и требуют отставки одиозного мэра Ибраимова
19:10 03.04.2018

Митинг в Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Ибраимова

У мэрии Бишкека проходит акция-флешмоб "Мы задыхаемся", в которой участвуют неравнодушные горожане.

Они требуют прекратить дальнейшую вырубку зеленых насаждений в столице и снизить загазованность воздуха. Участники отмечают, что город отдали на заклание строительным компаниям.

"Мы объединились, потому что переживаем не только за состояние города, но и страны в целом. В советское время зеленых насаждений было до 30 квадратных метров на человека, а сегодня - 3,5 метра. Эта цифра названа архитектором зеленых насаждений на обсуждении плана детальной планировки Бишкека. Все видят, что город задыхается. Особенно летом. В столице нарушена ирригация", - отметила одна из участниц - Мария Абакирова.
Жители Бишкека, собравшиеся у здания мэрии, требуют отставки градоначальника Албека Ибраимова. Они обвиняют власти в коррупции.

"Сегодня идет массовая вырубка деревьев, город загазован, а власти погрязли в коррупции", - заявил на митинге председатель Партии зеленых Эркин Булекбаев.

"Власти должны нести ответственность за свои действия перед горожанами. Более 100 гектаров вывели из территорий парков и покушаются на другие. Хватит издеваться над детьми! Или они надеются уехать, как Акаев или Бакиев?" - заявил он.

Источник - paruskg.info
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522771800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  