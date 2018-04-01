Кто стоит за погромом последних свободных СМИ Казахстана?

14:16 03.04.2018 Арманжан Байтасов: К процессу против нас давно и серьезно готовились



Издатель Forbes Kazakhstan прокомментировал обыски в редакции



Как уже сообщал Forbes.kz, в понедельник, 2 апреля, сотрудники полиции пришли с обысками в редакцию журнала Forbes Kazakhstan. Как сообщил главный редактор издания Аскар Аукенов, обыски прошли по заявлению гражданина Зейнуллы Какимжанова. В тот же день полиция увезла замглавного редактора журнала Александра Воротилова и сотрудников портала Ratel.kz - Марата Асипова, Сапу Мекебаева и Анну Калашникову. К вечеру понедельника, после нескольких часов допроса, их отпустили. Александр Воротилов сообщил, что начато досудебное расследование по статье 274 ч. 3 УК РК (распространение заведомо ложной информации). Статус Александра Воротилова в этом деле – свидетель с правом защиты. У всех журналистов изъяты документы, компьютеры и мобильные телефоны.



Напомним, в 2017 Зейнулла Какимжанов судился с Forbes Kazakhstan и Александром Воротиловым, а также с Ratel.kz. Журналисты проиграли суд против бывшего министра финансов. Согласно решению суда, на сайте Forbes.kz было опубликовано опровержение. И вот теперь - новое досудебное расследование, теперь уже уголовное. Его прокомментировал издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов.



F: Арманжан Мерекеевич, обыск в редакции Forbes Kazakhstan стал для вас неожиданностью?



- Да. Мы не ожидали, что такое в принципе может быть. Мы очень внимательно относимся ко всем нашим публикациям, тщательно проверяем факты. Поэтому для нас обыск стал шоком.



F: Какие действия вы предприняли?



- К счастью, ребят отпустили. И мы только к вечеру понедельника начали понимать, в чем дело. Сейчас наши юристы и адвокат будут этим заниматься. Думаю, сторона, которая инициировала весь этот процесс, готовилась к этому давно и очень серьезно. И нам придется серьезно защищаться. Юристы внимательно разбирают весь кейс.



F: Вы будете оказывать поддержку Александру?



- Конечно, всем нашим сотрудникам, которые попадают в нестандартные ситуации, мы оказываем поддержку. Более того, в прошлом году был создан Казахстанский МедиаАльянс, который в том числе существует для поддержки журналистов. Потому сотрудникам Ratel МедиаАльянс также окажет максимальную поддержку.



F: Кстати, сайт Ratel.kz был заблокирован за два дня до обысков…



- Я тогда же писал на своей странице в Facebook: мне может нравиться или не нравиться то, что делает или публикует сайт Ratel, но я считаю, что у каждого в стране должна быть гарантированная Конституцией свобода слова, свобода на выражение своего мнения, своих мыслей. А закрывать издания по формальным признакам или за какие-то публикации - это уже запредельные решения.



F: Зейнулла Какимжанов в день обысков на своей странице в Facebook написал пост, в котором явно намекал, что публикации о нем на Forbes.kz и на Ratel.kz – это "масштабная информационная кампания", и что против него "действует большая группа лиц". Как вы это прокомментируете?



- Мне сложно комментировать заявления этого человека. Могу сказать, что миссия нашего делового издания - развивать бизнес в стране, помогать предпринимателям. Мы выступаем против коррупции и рейдерства. Потому расследования на страницах наших изданий так или иначе появляются. Само собой, некоторые материалы могут кому-то не понравиться. Но чтобы за нами кто-то стоял и кто-то нами манипулировал - мне сложно даже представить, кто бы мог это делать.



F: Кстати, выполнил ли Forbes Kazakhstan решение суда, проиграв в споре с Какимжановым в прошлом году?



- Как законопослушные граждане, мы выполнили решение суда, хоть и не были согласны с ним. В том числе мы выплатили всю компенсацию, которую установил суд, а это очень солидные деньги.



F: Как-то на обыски отреагировали наши американские партнеры из "материнского" Forbes?



- Сейчас в Штатах пасхальные выходные, и в Америке была ночь, когда у нас происходили обыски. Информацию от коллег мы сможем получить только через день. К этому времени и мы будем готовы что-то рассказать, ведь нам весь день 2 апреля даже не давали на руки постановления, на основании которых проводились следственные действия, - полицейские вели себя странно, хотя мы просто хотели понять, по какому поводу нас обыскивают и на основании чего.



F: На вечер понедельника, 2 апреля, мы насчитали более 40 публикаций в зарубежных онлайн-СМИ об обыске в Forbes и Ratel. Наверняка их будет еще больше. На ваш взгляд, может ли это как-то повлиять на имидж Казахстана?



- Любые процессы против масс-медиа, тем более такого характера, в целом негативно сказываются на облике страны. Но мне бы этого очень не хотелось - Казахстан у нас большой и сильный. Не хотелось бы, чтобы его имидж портился, хотя, боюсь, осадок будет.



Виктор Бурдин

заместитель главного редактора сайта Forbes.kz Источник - Forbes.kz

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