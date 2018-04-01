 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.04.2018
14:16  Кто стоит за погромом последних свободных СМИ Казахстана?
13:18  Спасибо, Тереза. Лондонград будет разрушен изнутри, - М.Соколов
13:12  Дед Мазай Ахметов (губернатор Восточно-Казахстанского залива) обплыл свои владения
13:08  За что замвоенкома Алматинской области полковник Оспанов застрелил своего начальника полковника Беристенова
07:04  В Узбекистане учителей заставляют покупать саженцы елей. Ради "озеленения"
07:02  В Узбекистане продолжаются аресты офицеров СБУ. Полковника Мирзаева обвиняют в крышевании "ахмадбаевцев"
06:27  Путин начинает бить Трампа в Индии, - В.Тучков
06:24  Египет крепко держится за Сиси. Итог выборов. За - 97%!
06:20  Англосаксам преподали урок китайского. Вашингтон и Лондон пытаются научить Пекин стать "правильной страной", - Ю.Городненко
06:15  Отравление Газой. Беспорядки в Палестине спровоцировали новый конфликт Израиля с внешним миром, - С.Строкань
06:11  Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии, - А.Куликов
06:04  Принцип силы: почему СССР не стал Китаем, - Л.Степушнова, О.Лазарева
06:01  Министр юстиции Киргизии Уран Ахметов подал в отставку. Из-за "отсутствия понимания"
05:52  В Киргизии опять закипает заваруха. Сумеет ли Жээнбеков избавиться от Атамбаева? - В.Панфилова
05:48  США могут сделать ставку на переворот в Иране, - И.Субботин
00:59  Ош. Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось
00:26  Зачем Путин начал разгром либералов? - А.Халдей
00:19  Палестинцы готовы развязать Третью мировую, - Die Welt
Понедельник, 02.04.2018
21:40  Зачем Путин летит в Анкару? - Дженк Башламыш
21:30  В Узбекистане создано Министерство строительства
21:25  У лжи короткие ноги. Дело Скрипаля поворачивается неожиданной стороной, - Д.Седов
21:20  Как предотвратить балканизацию интернета, - М.Спенс, Ф.Ху
21:07  Британские чиновники: судя по отравленной дверной ручке, убийство шпиона замышлялось на высшем уровне, - New York Times
19:09  Россия перебрасывает главную базу Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск
18:53  Алимхан Есенгельдиев назначен послом Казахстана в Афганистане
18:49  Экс-кыр-вице-премьеру Зилалиеву предъявлены обвинения за "ложное сообщение об акте терроризма" в день инаугурации президента
18:45  Свобода слова по-назарбайски. В Алматы задержаны главный редактор Ratel.kz и два ведущих журналиста, а также замредактора Forbes Kazakhstan
17:55  В Бишкеке забастовка водителей "маршруток". И не бибикай!
14:29  Мигранты работы не ищут. Мониторинг рынка труда в РФ
14:28  Получит ли ИГИЛ технику из Казахстана? (видео)
12:26  На футбольном матче, который посетил Порошенко, произошла грандиозная драка (видео)
07:29  В Москве пройдет 1-й Halal Food Fest. Анонс 28/04
07:06  История нацкомпаний Казахстана: от СССР и Кажегельдина до Кулибаева, - А.Алехова
07:03  Джизакская показуха. Мирзиееву показали студентов как швей
06:57  Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел
06:52  Россия и Таджикистан разрывают авиа-сообщение. Не договорились по долям "откатов"
06:42  Американцы готовятся к боям с Турцией. За Манбидж
06:36  Восточная Гута сложила оружие. Саудовская Аравия больше не требует ухода Башара Асада, - "Къ"
06:32  Крестовый поход Запада затянулся на тысячу лет, - Александр Широкорад
06:24  Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном
06:19  Палестинская Газа снова стала горячей точкой, - В.Скосырев
06:16  Саудовская Аравия возглавит солнечную революцию, - О.Соловьева
05:26  Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
04:22  Китайский "Небесный дворец-1" тихо приводнился в Тихом океане
01:10  Записки "экстремиста": я приветствую санкции против России! - А.Халдей
00:22  Велаяте-факих по-американски, - Анатоль Ливен
00:18  Врата репрессий в Узбекистане не закрываются, - Б.Мусаев
00:15  Лунки и ямки Роскоррупции. Где закопаны капиталы главы Делового совета ЕАЭС Христенко (расследование)
00:13  Действительно ли началась новая холодная война? - Одд Арне Вестад
00:11  Вытеснение русского языка – средство давления на Россию, - Н.Ивкина
Воскресенье, 01.04.2018
21:25  Мир на вырост. Политика на пути в будущее, - С.Караганов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Кто стоит за погромом последних свободных СМИ Казахстана?
14:16 03.04.2018

Арманжан Байтасов: К процессу против нас давно и серьезно готовились

Издатель Forbes Kazakhstan прокомментировал обыски в редакции

Как уже сообщал Forbes.kz, в понедельник, 2 апреля, сотрудники полиции пришли с обысками в редакцию журнала Forbes Kazakhstan. Как сообщил главный редактор издания Аскар Аукенов, обыски прошли по заявлению гражданина Зейнуллы Какимжанова. В тот же день полиция увезла замглавного редактора журнала Александра Воротилова и сотрудников портала Ratel.kz - Марата Асипова, Сапу Мекебаева и Анну Калашникову. К вечеру понедельника, после нескольких часов допроса, их отпустили. Александр Воротилов сообщил, что начато досудебное расследование по статье 274 ч. 3 УК РК (распространение заведомо ложной информации). Статус Александра Воротилова в этом деле – свидетель с правом защиты. У всех журналистов изъяты документы, компьютеры и мобильные телефоны.

Напомним, в 2017 Зейнулла Какимжанов судился с Forbes Kazakhstan и Александром Воротиловым, а также с Ratel.kz. Журналисты проиграли суд против бывшего министра финансов. Согласно решению суда, на сайте Forbes.kz было опубликовано опровержение. И вот теперь - новое досудебное расследование, теперь уже уголовное. Его прокомментировал издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов.

F: Арманжан Мерекеевич, обыск в редакции Forbes Kazakhstan стал для вас неожиданностью?

- Да. Мы не ожидали, что такое в принципе может быть. Мы очень внимательно относимся ко всем нашим публикациям, тщательно проверяем факты. Поэтому для нас обыск стал шоком.

F: Какие действия вы предприняли?

- К счастью, ребят отпустили. И мы только к вечеру понедельника начали понимать, в чем дело. Сейчас наши юристы и адвокат будут этим заниматься. Думаю, сторона, которая инициировала весь этот процесс, готовилась к этому давно и очень серьезно. И нам придется серьезно защищаться. Юристы внимательно разбирают весь кейс.

F: Вы будете оказывать поддержку Александру?

- Конечно, всем нашим сотрудникам, которые попадают в нестандартные ситуации, мы оказываем поддержку. Более того, в прошлом году был создан Казахстанский МедиаАльянс, который в том числе существует для поддержки журналистов. Потому сотрудникам Ratel МедиаАльянс также окажет максимальную поддержку.

F: Кстати, сайт Ratel.kz был заблокирован за два дня до обысков…

- Я тогда же писал на своей странице в Facebook: мне может нравиться или не нравиться то, что делает или публикует сайт Ratel, но я считаю, что у каждого в стране должна быть гарантированная Конституцией свобода слова, свобода на выражение своего мнения, своих мыслей. А закрывать издания по формальным признакам или за какие-то публикации - это уже запредельные решения.

F: Зейнулла Какимжанов в день обысков на своей странице в Facebook написал пост, в котором явно намекал, что публикации о нем на Forbes.kz и на Ratel.kz – это "масштабная информационная кампания", и что против него "действует большая группа лиц". Как вы это прокомментируете?

- Мне сложно комментировать заявления этого человека. Могу сказать, что миссия нашего делового издания - развивать бизнес в стране, помогать предпринимателям. Мы выступаем против коррупции и рейдерства. Потому расследования на страницах наших изданий так или иначе появляются. Само собой, некоторые материалы могут кому-то не понравиться. Но чтобы за нами кто-то стоял и кто-то нами манипулировал - мне сложно даже представить, кто бы мог это делать.

F: Кстати, выполнил ли Forbes Kazakhstan решение суда, проиграв в споре с Какимжановым в прошлом году?

- Как законопослушные граждане, мы выполнили решение суда, хоть и не были согласны с ним. В том числе мы выплатили всю компенсацию, которую установил суд, а это очень солидные деньги.

F: Как-то на обыски отреагировали наши американские партнеры из "материнского" Forbes?

- Сейчас в Штатах пасхальные выходные, и в Америке была ночь, когда у нас происходили обыски. Информацию от коллег мы сможем получить только через день. К этому времени и мы будем готовы что-то рассказать, ведь нам весь день 2 апреля даже не давали на руки постановления, на основании которых проводились следственные действия, - полицейские вели себя странно, хотя мы просто хотели понять, по какому поводу нас обыскивают и на основании чего.

F: На вечер понедельника, 2 апреля, мы насчитали более 40 публикаций в зарубежных онлайн-СМИ об обыске в Forbes и Ratel. Наверняка их будет еще больше. На ваш взгляд, может ли это как-то повлиять на имидж Казахстана?

- Любые процессы против масс-медиа, тем более такого характера, в целом негативно сказываются на облике страны. Но мне бы этого очень не хотелось - Казахстан у нас большой и сильный. Не хотелось бы, чтобы его имидж портился, хотя, боюсь, осадок будет.

Виктор Бурдин
заместитель главного редактора сайта Forbes.kz

Источник - Forbes.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522754160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  