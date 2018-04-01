Спасибо, Тереза. Лондонград будет разрушен изнутри, - М.Соколов

13:18 03.04.2018 Спасибо, Тереза. Лондонград будет разрушен изнутри



Максим Соколов, для РИА Новости



Намерение правительства Ее Величества проверить, чистыми ли и правильными ли были доходы тех богатейших россиян, которые поселились в Лондоне, чтобы вдали от тоталитарной России наслаждаться британской свободой, заставляет вспомнить притчу о багдадском купце и его слуге.



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"В Багдаде купец послал своего слугу на базар за покупками, но тот спустя малое время прибежал в ужасе. На базаре он увидел Смерть, которая с грозным видом шла к нему. Слуга умолил купца дать ему самого быстрого коня, чтобы бежать в Самарру. Слуга поскакал, а купец решил сам пойти на базар, чтобы понять, что случилось. Он взаправду увидел Смерть и спросил, чем ее так разгневал его слуга. Смерть ответила: "Я не гневалась, я только удивилась, увидев его здесь, потому что сегодня вечером у меня с ним встреча в Самарре".



Такое бегство встречалось не только в фаталистических восточных притчах. Ошибки - причем порой самые трагические - в определении лучшего пристанища случались и в реальной жизни. "Из огня, да в полымя" - это не метафора, а точная констатация.



В незабываемом 1919-м люди бежали из голодающего Петрограда в относительно сытое тогда Поволжье. Никто не мог предвидеть, что в 1921 году там будет библейский голод.



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В 1941 году удачными местами для эвакуации считались Краснодарский край и Сталинград. То, что немец дойдет и туда, в начале войны не знали.



Да и евреи Киева и других крупных городов, в особенности среднего и старшего возраста, недооценивали степень угрозы. Если бы они знали, что их ждет, то бежали бы на спасительный восток в чем есть. Но многих расхолаживал опыт немецкой оккупации 1918 года - "Чего бояться? Немцы культурный народ".



Теперь и жители Лондограда, доселе твердо убежденные в том, что англичане - культурный народ, находятся в сильном смятении, поскольку сейчас никому не понятно, куда зайдут отношения России и Соединенного Королевства и как это скажется на тех, кто уютно - как им казалось - устроился на островах.



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Прежде почти всеми считалось, что Британия охотно принимает гостей (желательно, конечно, состоятельных) из стран, отношения которых с королевством не идеальны, исходя из простого расчета. Всегда полезно контролировать богатую диаспору и через нее влиять на политику, быть может, недостаточно дружественной страны. Крупный российский капиталист, обосновавшийся в Англии на ПМЖ, или, еще лучше, важный чиновник, трудящийся в Москве, а на выходные приезжающий к семье в Лондон, - что может быть полезнее в смысле великобританских политических интересов?



Богатой диаспоре казалось, что так будет вечно, что не она, так ее дети органично войдут в островную элиту, и вдруг в воздухе запахло словами "нежелательные иностранцы". Тут взволнуешься.



Пока что видятся три варианта развития событий в Лондонграде.



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Первый - это "Страшен сон, да милостив Бог". Фурор Джонсона и Мэй не вечен, деньги не пахнут, еще будет много шума, но в итоге найдут средство все спустить на тормозах - к дальнейшему процветанию Лондонграда. Опять же меры насчет маетностей, принадлежащих русским, - это уже отдает "ариизацией еврейской собственности", тогда как англичане - культурный народ.



Правда, самые оптимистичные эксперты отмечают, что лоеры и барристеры в этом случае очень хорошо наварятся. Доказательство своей белизны и пушистости может стать лондонградцам в копеечку, ибо британские адвокаты охулки на руку не кладут. Богатейшим капиталистам это не страшно, но для мелких и даже средних лондонградцев это может кончиться тем, что свою пушистость они подтвердят, но на прочее денег уже не останется, а жизнь в Лондоне дорогая.



Второй вариант - это "Изыди!". У англичан велика сила традиций. Восемнадцатого июля 1290 года король Эдуард I запретил евреям жить в Англии, а все их движимое и недвижимое имущество было конфисковано, хотя евреям в виде милости разрешили унести с собой в изгнание наличные деньги и личные вещи. Королевская же казна в результате стала единоличным владельцем не только еврейской недвижимости, но и долговых обязательств баронов и рыцарей перед изгнанными финансистами.



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Спустя семь веков мероприятие, наверное, будет оформлено мягче, но суть его будет похожа: изрядно обобранные россияне частью вернутся на историческую родину, частью поселятся в какой-то новой земле обетованной - до следующего шухера.



Третий и самый некрасивый вариант называется "Стук-стук-стук!". Солидарность диаспоры вряд так уж сверхъестественно велика, а британские органы - как и их коллеги по всему миру, это родовое свойство органов - очень даже не прочь получить полезную информацию от людей, ею обладающих и при этом находящихся в непростом положении. У немалой части россиян, обосновавшихся в Лондоне, рыльце достаточно в пушку - вряд ли все приобрели свое состояние совершенно безукоризненными средствами, - и при этом они могут располагать представляющими интерес сведениями о своих богатых соотечественниках, которые тоже ведь не все кристальны.



Возможно, это не будет так, как в Париже, где в 1942 году гестапо прекратило прием боевых донесений, не будучи в силах справиться с их количеством. Но, вообще говоря, кампания под лозунгом "Покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет", а равно "Нам их назовите и собственную участь облегчите" способна сильно обострить отношения внутри диаспоры. Отчего тоже пострадает былая привлекательность Лондона для россиян.



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Эти люди сами выбрали свою судьбу, так что метрополии до их неприятностей большого дела нет. Злорадствовать не надо, неправильное это дело, но и принимать их проблемы близко к сердцу - и своих проблем хватает.



Но, конечно, всегда следует помнить, что встреча в Самарре (или в Лондоне) - это такая штука, от которой никто не застрахован. Безопасных прибежищ на самом деле не бывает. Источник - РИА Новости

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