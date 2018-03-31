Дед Мазай Ахметов (губернатор Восточно-Казахстанского залива) обплыл свои владения

13:12 03.04.2018 Аким Восточного Казахстана - депутатам Семея: Снимите галстуки, идите к людям!



После поездки по местам затоплений в Семее вместе с акимом Восточного Казахстана Даниалом АХМЕТОВЫМ никак не могу отделаться от мысли: это чудо, что после бедствия такого масштаба (см. "Подрывные маневры", "Время" от 31.3.2018 г.) обошлось без человеческих жертв!



Глава области посетил Семей в субботу, 31 марта. К тому моменту в городе затопило 287 жилых домов, 437 дачных участков. Было эвакуировано свыше 455 человек, из них в пунктах эвакуации находились 265.



В городе резко похолодало: выпал снег, температура понизилась до -6. Глубочайшие лужи покрылись льдом.



После облета на вертолете затопленных территорий Даниал Ахметов прямиком направился в поселок Мирный. К приезду главы области активно велась откачка воды из затопленных домов, расположенных вблизи Иртыша. Местные жители эмоционально рассказывают, что большая вода пришла ночью, когда все спали. Очень быстро уровень достиг полутора метров.



- У нас есть второй этаж, мы быстро туда забежали. Но куры погибли. У кого-то пчелы, кролики, кто-то не успел отвязать собак… Хорошо, что сами остались живы! Это было очень страшно… - тяжело вздыхает пожилой мужчина.



Несмотря на откачку воды, пострадавшие могут войти в свои дома по улице Загородной только в рыбацких сапогах выше колена. А вот хозяева новых домов, построенных прямо на берегу реки, еще долго не смогут приблизиться к своему жилищу. Их ограды битком набиты изломанными ледяными глыбами. Лед смял ограждения, надворные постройки, чудом уцелели сами дома.



- Мы говорим: "Как вам в голову пришло строиться в 20 метрах от реки? Вас же топить будет!" А они нам: "Ну и что!" На каком основании они здесь строят? - возмущаются старожилы.



- По всем правилам строительство домов и каких-либо сооружений в русле реки запрещено! Но... раз здесь уже много десятилетий живут люди, будем укреплять берег Иртыша, - заверил местных жителей аким региона. - Причем будем укреплять по всем опасным участкам. Уже в августе будет готова проектно-сметная документация, а с сентября приступим к работе. Начнем с острова Полковничий, затем Пристань, Затон, Мирный и поселок Бобровка, - перечислил глава области все опасные зоны, и мы двинулись дальше.



Теперь путь лежит в Затонскую часть города. Въезжаем на дамбу. По одну сторону - заводь, по другую - затопленные дома. Дамба стала "дорогой жизни" для жителей Пристани. Вода внезапно подошла к прибрежным улицам 29 марта в первом часу дня. Больше всего досталось улице Краевой. У жителей оставалось от силы минут 15-20, чтобы покинуть зону затопления. Те, кто не успел на машинах, брели по колено, по пояс, а то и по горло в воде к спасительной дамбе. Тогда здесь, на высокой земляной насыпи, толпились люди со спасенной живностью, с ужасом наблюдая, как на их глазах поднимается вода…



Съезжаем с дамбы на берег Иртыша. Лишь тонкая полоска непролазной грязи разделяет реку со вздыбленными глыбами льда от жилых домов. Все, приехали, метров сто идем пешком под окрики: "Осторожно! Здесь опасно! Обваливается берег!" Пока сосредоточенно приноравливалась, куда бы наступить, чтобы не увязнуть в топкой грязи, чуть не попала под маневрировавший внедорожник - буквально "за секунду до" меня выдернул из-под колес человек в форме! Прыжок на поваленную дверцу холодильника, три шага по тонкой доске, еще прыжок на груду из обломков кирпичей… Пока преодолевала препятствия, глава области уже успел осмотреть два поврежденных дома. Третий принадлежит Сергею МАЖАЕВУ. Мужчина кивает на свою машину, вмерзшую в лед: вода прибывала с такой скоростью, что он не успел ее завести. А когда вернулся в затопленный дом...



- Захожу в пристройку, а одной стены нет! Вывалилась. Теперь от нее осталась только груда шлакоблоков, - показывает дом Даниалу Кенжетаевичу хозяин.



Стоило главе области выйти на улицу, как ему наперерез с плачем кинулась женщина. Она молила, чтобы аким посмотрел, насколько сильно повреждено ее жилище. Ахметов последовал за ней. Сандугаш и Марат ЗАЙКЕНОВЫ недавно купили дом в кредит. Техника и мебель тоже приобретены на заемные деньги. Хотя дом у самой реки, супруги были уверены, что ему никакой потоп не страшен, ведь у него такой высокий фундамент... Вода размыла глиняную штукатурку, и теперь супруги опасаются, что их дом из шлакоблоков может разрушиться.



Пока акима области осаждали, взяв в плотное кольцо, активные жители Краевой, я разговорилась с двумя молодыми супружескими парами, скромно стоявшими в сторонке.



Оксана и Борис ЛЮФТ утверждают, что ни одна служба города не предупреждала жителей Затона о возможном затоплении.



- Когда мы уезжали, женщину-соседку с ребенком с собой взяли, - говорит Оксана. - Она и ребенок раздеты. Выскочили в чем были…



Вода уже ушла из их дома, а вот двор пока полностью затоплен. Супруги не смогли добиться, чтобы у них откачали воду.



- Куда мы только не звонили! - восклицает Борис. - В акимате говорят: "Мы отправили на Краевую машину. Останавливайте!" Я останавливаю, а мне: "Указания не было у вас откачивать. Самовольничать мы не будем…"



Несмотря на то что подходные пути к их жилищу затоплены, Оксана с Борисом вернулись домой. Боятся мародеров…



Дом Алены и Данила ПАСЬКО первым принял удар на себя.



- Когда началось наводнение, сын был дома один. Муж только и успел спасти сына и кота, - делится Алена. - Живем у свекрови. Дочь ходит в танцевальную школу, девочки собрали вещи, одели, обули нас. Потому что мы всего лишились…



Супруги утверждают, что у них начали откачивать воду только после того, как они дозвонились до "главного в Усть-Каменогорске".



- У нас уровень воды поднялся до 180 сантиметров! Сутки вода так и стояла. Когда откачали, чтобы можно было войти в дом, глазам своим не поверили. Все вещи из детской оказались через две комнаты в кочегарке! А гараж громадная льдина протаранила, все разворотила. Но мы ничего не трогаем, ждем оценочную комиссию. Вот только она все не идет... - вздыхает Алена.



…Главу области еще долго не отпускали жители улицы Краевой. Женщины, плача и стеная, требовали, умоляли, чтобы он обязательно прошел и к ним. Оказалось, кто-то пустил слух: власти будут помогать не всем, а выборочно. Вот люди и рассудили: если аким увидит, каких бед наделала вода в их доме, то чиновники не посмеют отказать им в помощи!



- Не нужно поддаваться панике и верить слухам! - призвал Даниал Ахметов. - Все дома мы осмотрим, оценим причиненный ущерб. Если нужен ремонт - отремонтируем, если нужны средства на ремонт - выделим. Оценочная комиссия уже работает. Вместо тех домов, которые стали непригодны для жизни, купим другие, равноценные. Если пришло в негодность ваше имущество - обязательно скажите об этом комиссии. Это все будет подсчитываться. Предоставим и продукты, и одежду, и уголь, и дрова. Разрушилась печка? Сложим печку! Сейчас в фонде ЧС города есть средства. В понедельник (2 апреля. - М. Г.) выделим еще 70 миллионов тенге.



Прибыв в городской акимат, Даниал Ахметов раскритиковал народных избранников за бездействие:



- Депутаты разного уровня не должны меня здесь в галстуках ждать! Они должны были пойти к тем, кто пострадал, и разъяснять людям ситуацию! Должны объяснить каждому, как мы им поможем. К сожалению, ни районные, ни городские, ни маслихаты других уровней этого так и не сделали! Но я их сейчас очень попросил и наде­юсь, что они так и сделают...



К приезду главы области в районах затоплений уже работали выездные пункты с представителями госорганов. В спецавтобусах проводились сбор и обработка заявлений, документов, велась разъяснительная работа. Вот только пострадавшие сетовали, что не знали об их существовании: "Ну хотя бы громкоговорителем обзавелись! А то стоит автобус тихо, ну и стоит. Мало ли что…"



... Вечером в воскресенье я позвонила Данилу Пасько:



- Что-нибудь изменилось после приезда акима области?



- Сухие дрова и уголь привезли! - бодро отрапортовал Данил. - Сегодня печку смогли в первый раз затопить! У нас круглосуточно откачивали воду - одна служба сменяла другую. Не только в доме - уже в погребе и во дворе воды не осталось, даже луж нет! Умеют же работать! Самое главное, что теперь можно обратиться без проволочек по любому вопросу. Раньше мы тыкались как слепые котята. Много было недостоверной информации, слухов… А сразу после приезда акима области заместитель акима Семея Николай УШАКОВ провел с нами собрание. Объявил, что в средней школе № 18 будет работать штаб под его руководством, где разъяснят, каким образом будут оценивать поврежденное имущество. Сразу бы так!



Милана ГУЗЕЕВА, Семей



Вместо P.S. Между тем Иртыш продолжает испытывать Семей на прочность. В ночь на 1 апреля начало затапливать домики дачного массива "Солнечная долина". В 35 строениях примерно из 800 там круглый год проживают около 100 человек. Большинство из них от эвакуации отказались, эвакуировано лишь 11 человек. В ранее затопленных зонах продолжается откачка воды.



А тем временем

Залило по самые крыши



В Восточно-Казахстанской области минувшие выходные дни снова выдались сложными для спасателей. Под воду ушло несколько домов в Зыряновском и Кокпектинском районах. Из зон подтопления эвакуировано около 800 местных жителей. 130 человек пострадали.



31 марта и 1 апреля в Восточном Казахстане служба по ЧС продолжала эвакуировать людей из подтопленных домов. Основные работы развернулись в Зыряновском районе. 31 марта здесь вышли из берегов несколько рек, объявлена ЧС природного характера местного масштаба.



Затопило частный сектор горняцкого городка. По словам старожилов, подобное на их памяти происходит впервые. Зыряновцы в соцсетях стали выкладывать видео затопленного частного сектора. На кадрах видно, что некоторые дома почти целиком ушли под воду...



"Страшно, очень страшно. Вода поднялась буквально на глазах", - комментируют авторы роликов.



Горожане в спешке покидали свои дома, успев лишь прихватить документы.



- От паводка пострадали Зыряновск и девять сел: Зубовск, Соловьево, Тургусун, Первороссийское, Малеевск, Чапаево, Снегирево, Крестовка, Парыгино, - сообщили в областном ДЧС.



В целом по району остаются подтопленными более 300 домов и почти 160 дворовых участков.



Кроме того, в минувшие выходные плачевная ситуация сложилась в Кокпектинском районе.



- Талыми водами заполнило водохранилища Лайлинское и Карповка, - сообщили в областном департаменте по ЧС. - На Лайлинском водохранилище производится сброс воды через аварийный канал в Ешкибайское водохранилище. Силами местных исполнительных органов ведутся берего­укрепительные работы. 31 марта в 21.00 удалось предотвратить перелив через дамбу.



Елена СУПРУНОВА, Усть-Каменогорск Источник - Время

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