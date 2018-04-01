За что замвоенкома Алматинской области полковник Оспанов застрелил своего начальника полковника Беристенова

13:08 03.04.2018 "Господин генерал, он меня достал..."



Заместитель главы департамента по делам обороны Алматинской области Аскар ОСПАНОВ застрелил из гладкоствольного оружия своего начальника Бердибека БЕРИСТЕНОВА.



Утро минувшей субботы в Талдыкоргане было омрачено новостью об убийстве в областном военкомате. Источник в правоохранительных органах сообщил: замначальника по призыву 47-летний Аскар Оспанов пальнул в руководителя департамента 52-летнего Бердибека Беристенова - и не хочет сдаваться. Более того, держит оборону и якобы отстреливается.



По данным источника, сообщение о стрельбе в облдепартаменте по делам обороны поступило на пульт дежурной части местной полиции в 8.10. Тут же по тревоге был поднят весь личный состав УВД Талдыкоргана, территория военкомата была оцеплена. Во избежание еще большей трагедии полицейские спешно эвакуировали коллектив и вольнонаемных работников оборонного ведомства. На место происшествия подтянулся начальствующий состав правоохранительных органов и других силовых структур Алматинской области. На месте ЧП мы заметили и начальника ДВД Алматинской области Мурата УРУМХАНОВА: обычно приветливый генерал прошел мимо, опустив голову, даже не взглянув в нашу сторону.



На уговоры сложить оружие Оспанов не реагировал. Даже слезная просьба его жены не усугублять ситуацию и сдаться осталась без внимания. И только близкому другу стрелка в погонах - начальнику городского управления по делам обороны Ерену Мейрембекову удалось уговорить мужчину сдаться.



Перед тем как выйти из здания облдепартамента, Оспанов выбросил в окно двустволку. Судя по всему, это было охотничье ружье 12-го калибра.



- Господин генерал, он меня достал... Простите, не мог больше терпеть его выпады, прилюдные оскорбления и маты, - "повинился" Аскар Оспанов Мурату Урумханову после того, как сдался полиции.



Начальник одного из региональных управлений по делам обороны сообщил "Времени", что накануне в Алматинском облдепартаменте состоялось совещание, посвященное весенней призывной кампании, на котором начальник Беристенов поднял с места Оспанова и начал на него кричать, не выбирая выражений.



Аскар Оспанов в данное время находится в изоляторе временного содержания отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона. Возбуждено уголовное дело.



Тело Бердибека Беристенова вчера забрали родственники и переправили самолетом в Шымкент. В Талдыкоргане он жил один.



Сандугаш ДУЙСЕНОВА, Талдыкорган Источник - Время

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