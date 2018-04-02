В Узбекистане учителей заставляют покупать саженцы елей. Ради "озеленения"

07:04 03.04.2018 Школьные учителя из Бозского района Андижанской области Узбекистана жалуются на то, что райадминистрация принуждает их покупать дороже рыночной стоимости саженцы елей для облагораживания школьного двора. Администрация Андижанской области выделила Бозскому району всего 300 саженцев елей.



Учительница одной из школ в Бозском районе Андижанской области говорит, что школьных учителей заставляют покупать один саженец ели по 20 тысяч сумов (около 2,5 долларов), в то время как на базаре стоимость одного саженца ели составляет всего лишь 3 тысячи сумов.



"В нашу школу привезли саженцы ели. Директор провел собрание и приказал каждому учителю купить по два саженца ели. Директор сказал нам либо заплатить наличными, либо эту сумму удержат с зарплаты. Мы понимаем директора, он просто выполняет приказ свыше. Но обидное в том, что нас заставляют купить по 20 тысяч сумов сажецы, которые на самом деле стоят на базаре по три тысячи сумов," – жалуется школьный учитель из Бозского района.



Учитель другой школы в Бозском районе подтвердил слова своего коллеги. "Местные власти не выделяют денег для озеленения и облагораживания школьных территорий. Наш директор сказал, что этим делом должны заниматься сами сотрудники школы. Мы спросили нашего директора: "А нельзя ли нам самим купить на базаре эти саженцы и посадить в школьном двое", на что он ответил: "Нет, нельзя, мы должны посадить саженцы, выделенные районной администрацией", – говорит учитель.



Как стало известно со слов источников в Андижане, областная администрация выделила Бозскому району в общей сложности 300 саженцев ели.



В прошлом году в Шаватском районе Хорезмской области школьных учителей заставили купить саженцы елей, но к осени все высаженные на территории местных школ саженцы засохли. Тогда с учителей еще раз собрали денег для покраски засохших елей в зеленый цвет.



02 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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