В Узбекистане продолжаются аресты офицеров СБУ. Полковника Мирзаева обвиняют в крышевании "ахмадбаевцев"

07:02 03.04.2018 В Узбекистане задержан офицер спецслужб, "крышевавший" основателя финпирамиды







Экс-начальник отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Ташкентского областного управления ныне бывшей Службы национальной безопасности Узбекистана Мансур Мирзаев был задержан в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. Мирзаев останется под арестом до начала судебных слушаний по его делу.



Как сообщил сотрудник Министерства внутренних дел Узбекистана, Мансур Мирзаев является одним из двадцати пяти лиц, задержанных оперативниками МВД в ходе спецрейда, длившегося с утра 20 марта до самого вечера.



По его информации, Мансур Мирзаев был задержан в рамках уголовных дел, возбужденных против экс-генпрокурора Рашида Кадырова и бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева. Мансур Мирзаев является сыном Мирагзама Мирзаева, младшего брата бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева.



По словам сотрудника Генеральной прокуратуры Узбекистана, Мансур Мирзаев подозревается в злоупотребление властью или должностными полномочиями и получении взятки.



Как говорит сотрудник МВД, Мансур Мирзаев, помимо вышеперечисленных обвинений, подозревается "в рейдерском захвате имущества предпринимателей, высказывании угрозы и покровительстве незаконной предпринимательской деятельности". "...Он отобрал гостиницы и рестораны у многих предпринимателей из Газалкента и Чарвака, издевался над ними. Самое интересное, что он "крышевал" основателя одной из крупных финансовых пирамид в Узбекистане "Ахмадбая". Получал за свои услуги немалые деньги. "Ахмадбай" в первый же день задержания дал показания против Мансура. Но тогда ходу этому делу так и не дали. Данный вопрос был поднят только после задержания экс-генпрокурора Рашида Кадырова и дяди Мансура Мираглама Мирзаева. Сейчас Мансура допрашивают, в основном, по делу о взятках, которые он брал у "Ахмадбая", – сказал сотрудник МВД.



Напомним, что предприниматель из Чиназского района Ташкентской области Ахмад Турсунбаев, известный в народе как "Ахмадбай", был задержан летом 2016 года. По данным правоохранительных органов, жертвами финансовой пирамиды стали тысячи граждан Узбекистана. Источник - centralasian.org

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