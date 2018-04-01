Путин начинает бить Трампа в Индии, - В.Тучков

06:27 03.04.2018 В Нью-Дели опять полюбили русские истребители, чем вызвали негодование в Америке





Китайский информационно-аналитический интернет-ресурс Eastday.com анализирует ситуацию, которая складывается на индийском рынке вооружения и военной техники. Здесь наметились значительные перемены: матерый бизнесмен Трамп начинает уступать позиции предпринимателю-дилетанту Путину.



В советские времена Советский Союз был основным поставщиком вооружения в Индию. Подводный флот этой страны по большей части построили на российских верфях. Основу истребительной и транспортной авиации составляли самолеты советского производства. Точно такая же картина наблюдалась и в Сухопутных войсках - вся бронетехника была сделана на Урале, советские заводы поставляли и ракетные системы, и артиллерию, и средства ПВО…



В 90-е годы, несмотря на падения российского производства, ситуация по инерции продолжилась. Тому способствовало то обстоятельство, что в Индии был утвержден принцип "Made in India", который предполагает закупку вместе с вооружением и его технологий. Это необходимо для того, чтобы индийская промышленность догнала по части вооружения развитые страны, а сама Индия утвердилась бы в качестве регионального лидера.



Надо сказать, что Китай с большой ревностью следит за такими устремлениями своего регионального конкурента. И при любой возможности говорит о несостоятельности таких претензий. Что и делает Eastday.com на фоне рассуждений о столкновении интересов США и России: "Индия хочет контролировать всю Южную Азию, поэтому она прикладывает все усилия, чтобы стать великой военной державой. И хотя Дели старается разрабатывать собственные высокотехнологичное вооружение, например, истребитель „Теджас", танк „Арджун", атомную подводную лодку „Арихант", индийский военно-промышленный комплекс все еще сильно отстает. По разным причинам их использование в бою невозможно. Более того, в производстве было допущено множество ошибок, поэтому у Индии пока остается только один выход - закупать вооружение у других стран".



"Другие страны" - это в первую очередь Россия и США. В начале этого десятилетия американские фирмачи при дипломатической поддержке Госдепа усилили натиск на Индию. И во второй половине десятилетия оставили позади российских оружейных производителей. Решительная схватка происходит сейчас, на глазах у сильно заинтересованных китайцев. Потому что они прекрасно понимают, что сверхзадача Трампа заключается в ослаблении роли Китая.



"Индия - очень ценный покупатель, и США его спокойно не отдадут. Однако на этот раз Индия хочет закупить вооружение у России. Но кроме вопроса цены, России необходимо понять, сможет ли Трамп исполнить „Индо-Тихоокеанскую стратегию" или нет, которую он провозгласил сразу после того, как стал президентом. Цель этой стратегии заключается в привлечении Индии на свою сторону для изоляции Китая и России. Для США Индия - важный стратегический пункт", - пишет Eastday.com.



Последним весомым шагом США в реализации "Индо-Тихоокеанской стратегии" стало подписание летом прошлого года двух очень серьезных в финансовом отношении контрактов. По первому из них ожидается поставка на полуостров Индостан 22 ударных беспилотников Predator ("Хищник") на сумму в 1 млрд. долларов. По второму - неясное количество истребителей F-16. Эта сделка обойдется индийцам в 10 млрд. долларов.



В феврале этого года Россия сделала ответный эффективный ход. Во время визита в Москву министра обороны Индии Нирмалы Ситхарман был подписан договор о поставке на 5 млрд. долларов зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Также началось обсуждение вопроса о продаже Россией 500 танков Т-90С.



Недавно состоялась и еще одна подвижка во взаимоотношениях военных ведомств двух стран. В долгоиграющем и многосирийном индийском тендере на массовую закупку истребителей условия были изменены таким образом, что к конкурсу допускается российский МиГ-35.



Оставив в стороне геополитику, сосредоточимся на технической стороне данных сделок. На минувшей неделе командование ВВС Индии, несомненно, с грустью и печалью узнало о том, что беспилотник Predator американцы снимают с вооружения, заменяя его на более совершенный MQ-9 Reaper. Снимают и базовую модель RQ-1, и более позднюю и продвинутую модификацию MQ-1. Причем Нью-Дели может рассчитывать только на RQ-1, который эксплуатируется в американской армии уже 22 года.











В связи с тем, что данный беспилотник проектировался как средство борьбы с плохо организованными и вооруженными террористическими группировками, у него отсутствуют некоторые системы, жизненно необходимые при столкновении с серьезным противником. Нет средств радиоэлектронной обороны, поэтому его можно парализовать при помощи комплексов РЭБ среднего уровня. Информация передается по открытым каналам. По этой причине у ближневосточных боевиков скопилась громадная видео-коллекция, на которой отображена получаемая с видеокамеры беспилотника картинка. Его крейсерская скорость не превышает 130 км/ч. При значительных габаритах и невысоком потолке (8 км) "Хищник" сам может стать доступной для не самых мощных ЗРК дичью. То есть, если Индия намеревается соперничать в военном отношении с Китаем, то "Хищник" вряд ли ей в этом поможет.



F-16 тоже тот еще подарок. Этот легкий истребитель был создан компанией "Дженерал Динамикс" в 1974 году. А сейчас его продолжает выпускать "Локхид Мартин". Причем уже давно F-16 даже самых последних модификаций в ВВС США не поступает из-за своей моральной устарелости. Его делают для стран третьего мира, раскрутив на всю мощь маховик рекламы - на этом поприще "Локхид Мартин", пожалуй, вне конкуренции. Благодаря этому F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения в мире. Массовости способствует не только реклама, но и громадная серийность, благодаря чему стоимость самолета сведена к минимуму.



В то же время агрессивная реклама умалчивает, что у F-16 аварийность достигает уровня в 14%. Это не боевые потери, а именно катастрофы, связанные с тем, что конструкторам так и не удалось довести эту машину до приемлемого уровня надежности работы важнейших систем. Наиболее частыми бывают аварии при отказе двигателя. Еще одно откровенно слабое место - потеря ориентации пилотом, что множество раз приводило к столкновениям во время испытательных полетов. Вполне понятно, что в боевых условиях эти "качества" существенно снижают эффективность истребителя.



Подводя итог этим двум покупкам, необходимо сказать, что США крайне неохотно передают технологии производства своего оружия. Но в данном случае, может быть, они и готовы поступиться принципами. Об этом косвенно свидетельствуют абсолютно непомерная стоимость контрактов. Беспилотник стоит 4 млн. долларов. За 1 млрд. можно купить их не 22 штуки, а 250. F-16 стоит 34 млн., следовательно за 10 млрд. "Локхид Мартин" должен продать Индии почти 300 самолетов. Платить столько за технологии устаревших машин - это чистое безумие.



И тут может быть интересный поворот. Договоры с американцами подписывал министр обороны Арун Джейтли. В сентябре прошлого года его сменила Нирмала Ситхараман, дама энергичная, вскоре после назначения полетавшая на Су-30МКИ в кресле второго пилота. Именно она подписала соглашения с Россией. Так что существует немалая вероятность того, что американские соглашения будут аннулированы в связи с их очевидным грабительским содержанием.



В то же время у Индии есть возможность приобретать вместо морально устаревшей машины российский многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35. Тем более что Россия охотно делится с Индией своими технологиями.



Что же касается С-400 и Т-90С, то их достоинства перед тем, что могут предложить Штаты Индии, очевидны. Когда появляется информация о том, что Россия намеревается продать С-400 какой-либо стране, США немедленно поднимают шум, вынося вопрос чуть ли не на трибуну Совбеза ООН о том, что русские вероломно пытаются до предела осложнить международную обстановку. Продажи же американского ЗРК "Патриот" доверчивым простакам мало кого интересуют, кроме акционеров производящей их компании.



Ну а танки "Абрамс" в этом столетии установили трудно побиваемый рекорд. На них в результате серии модернизации навесили столько защиты, что они стали тяжелы и неповоротливы. Но это не помогает. Во время иракской компании начала века и сейчас на Ближнем Востоке было уничтожено более сотни "Абрамсов". Причем в основном при помощи довольно примитивного оружия типа РПГ-7 или примитивных взрывных устройств с дистанционным подрывом. Последняя статистика такова. Ирак 3 года назад закупил у США 140 танков. За год ИГИЛ* уничтожили 48 из них. Россия поставила сирийской армии порядка тридцати танков Т-90. Неподготовленный иракский экипаж оставил один из них, практически невредимый, на поле боя. Игиловцы немедленно начали использовать его против правительственных войск. Однако этот танк был серьезно поврежден огнем танка Т-72. Других потерь не было. Не случайно Ирак отказался от дальнейших закупок "Абрамсов" и подписал контракт на закупку 73-х танков Т-72. Эта "занимательная математика" прекрасно известна и в Индии. Так что выбор Нирмалы Ситхараман в пользу российской бронетехники был предопределен.



*Движение "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



Владимир Тучков

2 апр.18 Источник - svpressa.ru

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