Египет крепко держится за Сиси. Итог выборов. За - 97%!

06:24 03.04.2018 Президенту Египта высчитали одобрение



За второй срок Абдель-Фаттаха ас-Сиси проголосовали 97% из 41% явившихся на выборы



Вчера в Египте подвели итоги президентских выборов. Результат никого не удивил: президент Абдель-Фаттах ас-Сиси остается на второй срок. Согласно конституции, он должен быть приведен к присяге до 2 июня - дня, когда истекают его нынешние полномочия. Предполагалось, что выборы продемонстрируют всенародную поддержку президентского курса, однако невысокая явка стала для власти неприятным сюрпризом. В Каире расстроены и тем, как выборы освещались в зарубежной прессе, а также в некоторых местных СМИ. Впрочем, внешнеполитических партнеров Египта президент полностью устраивает как взвешенный и сильный политик, ведущий непримиримую борьбу с терроризмом. Остальное их мало волнует.



Глава Национальной избирательной комиссии Египта Лашин Ибрагим объявил вчера итоги трехдневного голосования на президентских выборах, прошедших 26–28 марта. Действующий глава Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси одержал безоговорочную победу, получив 97,08% голосов избирателей. Результат его соперника, лидера партии "Аль-Гад" Мусы Мустафы Мусы, составил 2,92%, что на несколько пунктов меньше, чем у конкурента президента ас-Сиси на выборах 2014 года. Ниже, чем четыре года назад, оказалась и явка - 41,05% против 47,75%. Хотя многие политики, с которыми беседовал корреспондент "Ъ" в Каире, надеялись, что явка достигнет хотя бы 50%.



Именно ради явки и "спасения демократического лица" Египта Муса Мустафа Муса, как он сказал в интервью "Ъ", и выдвинул свою кандидатуру. В противном случае выборы могли превратиться в референдум. Однако наличие второго кандидата, который малоизвестен египтянам, мало кого обмануло. Явку не спасло и решение растянуть голосование на три дня, а также продление работы избирательных участков в последний день выборов.





Власти Египта были недовольны тем, как выборы освещались зарубежными и некоторыми местными СМИ. Накануне подведения итогов выборов высший совет по регулированию работы СМИ обязал египетскую газету "Аль-Масри аль-Яум" выплатить штраф в размере около $8,5 тыс. Тем самым совет признал обоснованной жалобу Национальной избирательной комиссии, которая сочла заголовок статьи на первой полосе газеты оскорбительным и намекающим на вмешательство государства в процесс голосования. Речь в статье шла о попытке официальных властей активизировать явку, а ее заголовок гласил: "Государство мобилизует избирателей в последний день голосования". Чтобы уладить скандал, редакция сменила его на другой: "Согласно предварительным итогам, ас-Сиси сметает Мусу".



Избирательная комиссия подала также жалобу на The New York Times. О какой именно статье идет речь, нигде не уточнялось, но вероятнее всего, недовольство вызвала публикация под названием "Менее чем за $3 египтяне потащились на избирательные участки". Корреспондент газеты рассказывает, как на некоторых избирательных участках в бедных районах египтянам выдавались продуктовые корзины, а где-то полиция обходила дома, недвусмысленно намекая, что их хозяевам хорошо бы сходить на выборы. На избирательных участках в Каире, где побывал корреспондент "Ъ", ничего подобного не было, хотя несколько человек говорили о раздаче продуктов на других избирательных участках. При этом все собеседники "Ъ" называли себя сторонниками президента ас-Сиси.



"Я не понимаю, зачем это нужно. У нашего президента достаточно сторонников, которые поддерживают его курс",- недоумевал сотрудник местной авиакомпании Тарек Абдалла. Он сказал, что благодаря курсу президента в стране появились новые рабочие места и тот, кто хочет работать, всегда найдет такую возможность. В пример господин Абдалла привел своего брата, который несколько лет был безработным, но потом устроился программистом в одну из компаний, строящих новую столицу.



То, что Египет активно развивается, нельзя не заметить. Но для многих египтян рост цен на продукты и падение курса египетского фунта имеют гораздо большее значение, чем масштабные инфраструктурные проекты. "Уровень жизни в стране упал, молодежь не видит перспективы",- сказал "Ъ" глава внепарламентской Социалистической партии Ахмед Бахаэддин Шаабан. Он на избирательный участок не ходил из-за отсутствия конкуренции на выборах. Но в то же время признал, что сейчас президенту ас-Сиси нет альтернативы.



Другой вопрос - кто придет на смену лидеру Египта через четыре года, когда завершится второй и последний положенный ему по конституции президентский срок. Часть политического истеблишмента не исключает, что в конституцию будут внесены изменения. "Захочет ли президент ас-Сиси остаться или уйти, будет понятно в течение следующего года. Если не внести предложения о поправках к конституции за это время, можно не успеть до истечения полномочий ас-Сиси",- пояснил "Ъ" лидер партии "Ат-Тагамму" Сайид Абдель-Ааль.



Пока же у президента ас-Сиси есть время завершить начатые им экономические реформы и добиться успеха в борьбе с двумя главными угрозами - коррупцией и терроризмом. Несмотря на его критику зарубежными правозащитными организациями, партнеры Каира закрывают на это глаза. "Он делает фантастическую работу в очень трудной ситуации" - так сказал об Абдель-Фаттахе ас-Сиси президент США Дональд Трамп после их встречи в прошлом году в Вашингтоне.



Как заявил "Ъ" официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, в ходе своего первого срока президенту страны удалось активизировать отношения со всеми зарубежными партнерами Египта. С тем, что Каир возвращает себе позиции на Ближнем Востоке, согласны и эксперты.



Марианна Беленькая, Каир-Москва



3.4.18 Источник - kommersant.ru

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