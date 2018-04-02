 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отравление Газой. Беспорядки в Палестине спровоцировали новый конфликт Израиля с внешним миром, - С.Строкань
06:15 03.04.2018

Лига арабских государств (ЛАГ) во вторник проведет экстренное заседание для обсуждения ситуации в секторе Газа в связи с произошедшими на его границе крупнейшими за последние годы столкновениями палестинцев с израильской армией. Накануне заседания, инициированного правящей в Газе радикальной группировкой "Хамас", внешнее давление на Израиль резко усилилось. Помимо ЛАГ на сторону "Хамаса" встал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обвинивший Израиль в терроризме, а Франция призвала еврейское государство к "максимальной сдержанности". Версии того, что привело к столкновениям в Газе, кардинально расходятся. "Хамас" заявляет об агрессии против мирных граждан, однако правительство Биньямина Нетаньяху настаивает, что большинство убитых входили в группировки, ведущие вооруженную борьбу с Израилем.

После массовых антиизраильских выступлений, произошедших в минувшую пятницу в секторе Газа, подоплека крупнейшего за последние годы противостояния палестинских демонстрантов с израильскими силами безопасности остается непроясненной. Излагаемые сторонами конфликта версии столкновений в Газе, в ходе которого погибли 16 человек и более 1,5 тыс. получили ранения, кардинально расходятся.

Так, палестинская сторона, обвиняющая еврейское государство в новых "преступлениях против мирных демонстрантов", уже сумела убедить в своей правоте не только Лигу арабских государств, которая проведет во вторник экстренное заседание в Каире, но и Турцию - одного из лидеров исламского мира, остающегося союзником Запада.

Последние события в Газе становятся очередным испытанием для турецко-израильских отношений, после взлетов и падений последнего десятилетия оказавшихся на пороге нового конфликта. Президенту Эрдогану, обвинившему Израиль в "терроризме" и "бесчеловечной атаке", ответил лично премьер Нетаньяху. "Не тому, кто оккупирует Северный Кипр, вторгается в курдский регион и уничтожает гражданское население в Африне, читать нам нравоучения о моральных ценностях",- говорится в его русскоязычном аккаунте в Facebook. Ранее, говоря о действиях израильских военных в секторе Газа, Биньямин Нетаньяху напомнил Реджепу Тайипу Эрдогану, что "самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население".

В отличие от Турции, открыто вставшей на сторону правящей в Газе радикальной палестинской группировки "Хамас", страны ЕС высказывают несколько более осторожные оценки и избегают откровенных антиизраильских выпадов. Тем не менее заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини ставит под сомнение оправданность действий израильской стороны. "Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть пропорциональным в любое время",- говорится в заявлении госпожи Могерини, призвавшей к проведению независимого прозрачного расследования. К максимальной сдержанности призвал израильскую сторону и МИД Франции. А российское дипломатическое ведомство выступило с заявлением, решительно осуждающим "неизбирательное применение силы против гражданского населения".

Между тем израильская сторона настаивает, что никакого применение силы против гражданского населения в секторе Газа не происходило, поскольку израильской армии пришлось действовать не против мирных граждан, а против активистов "Хамаса", "Исламского джихада" и "Бригад мучеников Аль-Аксы", ведущих вооруженную борьбу с еврейским государством.

В официальном заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что в ходе последних беспорядков в Газе были убиты "по меньшей мере десять террористов с известной историей террористической активности".

Почему израильская сторона рассматривает последние беспорядки в Секторе Газе как провокацию со стороны радикальной группировки "Хамас", "Ъ" подробно пояснил бывший советник по прессе премьер-министра Нетаньяху Бенни Брискин.

"Израиль вывел свои поселения из Газы еще в 2005 году, при тогдашнем премьер-министре Ариэле Шароне. Поэтому никакого повода для нынешнего конфликта не было. Устроенный на границе с Израилем "Марш миллионов" - это не что иное, как сознательные действия, направленные на дестабилизацию. Причем правящая в Газе группировка "Хамас", судя по всему, не согласовывала свои действия с руководством Палестинской администрации, находящимся Рамалле, на Западном берегу",- заявил "Ъ" Бенни Брискин. По словам эксперта, действия израильской армии были направлены исключительно на то, чтобы не допустить нарушения суверенитета еврейского государства, оказавшегося под угрозой.

Прогнозируя дальнейшую ситуацию, господин Брискин не исключает возможности новых провокаций, которые могут произойти в ближайшие недели апреля, перед Днем независимости Государства Израиль. "Мы будем занимать сугубо оборонительную позицию. Новая эскалация в Газе Израилю не нужна. Тяжелое положение гражданского населения в Газе, которое мы наблюдаем сегодня, вызывает у руководства Израиля серьезную озабоченность",- заверил "Ъ" Бенни Брискин.

Сергей Строкань
2.04.18

Источник - kommersant.ru
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