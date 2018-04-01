Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии, - А.Куликов

06:11 03.04.2018 Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в город Каспийск (Дагестан). Об этом в понедельник заявил министр обороны Сергей Шойгу. Зачем понадобился этот перевод - тем более, что корабли флотилии на протяжении всего времени после распада СССР базировались именно в Астрахани?

Сам министр обороны отметил, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в регионе. "Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.



Стоит отметить, что российская флотилия является наиболее мощным военно-морским объединением в регионе. К тому же она практически полностью оснащена новыми кораблями. Если точнее, то на начало 2016 года этот показатель составлял 85 процентов. Кроме того, в состав флотилии входят авиация и береговые войска.

Кстати, именно из акватории Каспийского моря в октябре 2015 года был нанесен первый удар крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в Сирии.



Надо заметить, что пункт базирования флотилии в Каспийске уже есть (как и в Махачкале). Но понятно, что перевод туда если не всех кораблей, то почти всех, требует совершенно других масштабов инфраструктуры. О чем, собственно, и сказал министр обороны.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" пояснил, что при всем том не идет речи об увеличении численность состава самой флотилии.



"Кратно увеличивается численность военнослужащих на новой базе в Каспийске", - подчеркнул эксперт.

Решение же о переводе флотилии, по его словам, объясняется следующим: "Астрахань не слишком удобный порт для базирования военно-морского флота. Это дельта реки Волга, гидрологические условия, мягко говоря, не слишком удобны - по фарватерам и так далее. Особенно по зимним условиям, там нередко замерзания происходят и дельты, и северной части Каспийского моря. А базирование на Каспийск позволяет сразу фактически выходить в открытое море, что существенно повышает оперативную готовность всего флота. И кроме того понятно, что из Каспийска расстояние до основных оперативных районов для флота существенно меньше, чем пилить из Астрахани".



"Наверное, все помнят, кто у нас впервые применил крылатые ракеты большой дальности "Калибр" по объектам террористов в Сирии? Корабли Каспийской флотилии. Для этого они выходили в операционные районы в южной части Каспийского моря", - напомнил эксперт.

"Понятно, что это не сегодня было решено. Строительство-то началось уже, мягко говоря, некоторое время назад, оно заложено в государственную программу вооружений. И глядя на то, как реализуется программа строительства военных объектов в вооруженных силах, есть уверенность, что этот объект будет сдан в срок и с высоким качеством", - сказал Виктор Мураховский.



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Ракетам "Калибр" изменят место базирования

Алексей Нечаев, Юрий Зайнашев, vz.ru, 2 апреля



Минобороны переносит базу Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск (Дагестан). Официальной причиной объявлено "усиление безопасности Каспийского моря", однако, судя по всему, к подобному решению привело сразу несколько обстоятельств. Не последнее из них, возможно, касается возможностей применения главного ударного оружия флотилии – знаменитых комплексов "Калибр".

В понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск (Дагестан). "Там у нас разворачивается огромная стройка. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", – цитирует РИА "Новости" министра, выступавшего на совещании ведомства. Новый проект должен стать более современным, чем его аналоги на Севере, Балтике и на Черном море. К 2020 году планируется построить не только порт, но и арсенал, госпиталь, казармы для моряков и жилье для офицеров.

Еще осенью в Каспийске Минобороны начало строительство базы, которая должна вместить все ракетные корабли флотилии, а также обеспечить их оперативное развертывание для применения высокоточного оружия. Как известно, именно таким оружием оснащены малые ракетные корабли флотилии. Несмотря на удаленность Каспия от Сирии, корабли флотилии принимали участие в сирийской операции, с осени 2015 года время от времени вели огонь ракетами "Калибр" по позициям мятежников в этой арабской стране. Ракеты пролетели до Сирии через воздушное пространство Ирана. Собственно, это главное ударное оружие флотилии, способное поражать цели на расстояние до 2500 км. И, кстати, нести ядерные боеголовки.

Иначе говоря, теперь одна из точек базирования столь мощного российского оружия смещается на несколько сотен километров южнее. Возможно, российский Генштаб полагает, что это имеет значение с точки зрения географии применения этих ракет – в исключительных ситуациях корабли должны пускать их прямо от места стоянки. "Калибры" есть и на вооружении Черноморского флота, но у Каспийской флотилии совершенно уникальное положение – в Каспий по понятным причинам не могут заходить корабли НАТО.

Сейчас Каспийская флотилия – морская составляющая Южного военного округа – базируется в Астрахани. В ее задачи входит проведение антитеррористических мероприятий, охрана торговли и защита российских интересов в зоне нефтяных месторождений. В состав флотилии, кроме малых ракетных кораблей и других надводных сил, входят также части береговых войск.

С военной точки зрения, кроме России, сколько-нибудь серьезными военно-морскими возможностями на Каспии обладает только Иран. Казахстан, Туркмения и Азербайджан имеют лишь несколько боевых катеров. При этом Каспийск расположен вблизи азербайджанской границы, "напротив" Туркмении и, главное, гораздо ближе к Ирану, чем Астрахань. Можно ли истолковать передислокацию базы как недружественный жест в адрес Тегерана, как признак того, что российские адмиралы не исключают в будущем конфликта с Ираном?

"У этого решения есть несколько причин. Прежде всего, речь идет о расширении систем базирования флота и растущем обеспечении боевой устойчивости в случае кризиса в регионе. С географической точки зрения следует учесть сокращение времени выдвижения кораблей к месту боевого предназначения в случае конфликтов и расширение охвата системой базирования флота операционной зоны вероятного конфликта", – заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

"В последнее время все чаще появляется информация про обмеление Каспийского моря, ввиду чего Астраханская база может потерять свое значение. Не стану исключать, что этот нюанс также учитывался Минобороны при выработке решения о переводе флотилии в Дагестан", – предположил Сивков. Также не исключено, что на решение Москвы повлияли не сколько гео-, сколько внутриполитические расклады.

"Возможно, таким образом Москва еще и косвенно помогает новому главе республики Владимиру Васильеву. Ведь строительство базы приведет к открытию тысяч рабочих мест, а безработица остается одной из главных проблем республики, – предположила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД жительница Каспийска. – Пока каспийчане привыкли тратить деньги в соседней Махачкале.

Если теперь город начнет расти, то можно ожидать, что все улучшится – и дороги, и озеленение. Для местного бизнеса это особенно хорошо".

По данным на 2014 год, число горожан официально достигало 105 тысяч человек. Причем население города нельзя назвать моноэтническим. "Уже сейчас в городе заметно больше русских, чем в других городах, поскольку именно в Каспийске расположено управление погранслужбы ФСБ. В советское время Каспийск слыл "русским" городом, поскольку здесь жило много русскоязычных инженеров и трудившихся на заводе "Дагдизель", а также много военных. Как известно, в 90-е годы многие из них уехали в Центральную Россию", – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Каспийска.

"На сегодня русские составляют около 10 процентов горожан. Летом население раньше удваивалось, поскольку приезжало много туристов. Сейчас туристов снова много. Но в уличной толпе летом можно сразу отличить приезжих от местных – приезжие спокойно ходят в шортах. В других уголках Дагестана, например в горных аулах, такое не принято", – напомнила горожанка.

В это же время некоторые эксперты сомневаются в целесообразности переноса базы в Каспийск. "Все-таки Астрахань – это коренная Россия с хорошо развитой инфраструктурой. Дагестан – это территория, где до конца не пресечена деятельность бандформирований, где необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, – заявил на условиях анонимности источник газеты ВЗГЛЯД в военных структурах, размещенных в Дагестане. – Регион нестабильный. Если говорить о распределении сил флотилии, то Дагестан можно было бы рассматривать в качестве передовой базы флотилии, а Астрахань – в качестве тыловой базы".



Антон Куликов, Правда.Ру, 2 апреля 18 Источник - pravda.ru

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