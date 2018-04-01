 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Министр юстиции Киргизии Уран Ахметов подал в отставку. Из-за "отсутствия понимания"
06:01 03.04.2018

Продолжение: Премьер направил президенту представление об освобождении от должности министра У.Ахметова

Уран Ахметов подал в отставку с поста министра юстиции.

По его словам, основной причиной ухода стало отсутствие понимания инициатив министерства со стороны депутатов Жогорку Кенеша.

"Вопрос моей отставки - это согласованное с премьер-министром решение. Проведение реформ в сфере юстиции невозможно без законодательного обеспечения, поэтому очень важен конструктивный диалог между исполнительной властью и Жогорку Кенешем, взаимопонимание и даже единое видение целей и средств государственной правовой политики, реформирования органов юстиции и дальнейшего развития", - сказал он.

У.Ахметов сообщил, что было много инициатив со стороны Минюста по улучшению правовой среды, которые требовали равного участия всех ветвей власти, в том числе общественных обсуждений. "Но, к сожалению, с парламентом страны в этих вопросах возникли определенные разногласия. Поэтому я принял такое решение", - сказал он.

Он намерен продолжить работу в сфере права и помогать в реализации программы правительства "Таза коом".

У.Ахметов занимал должность министра юстиции с ноября 2016 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
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