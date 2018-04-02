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В Киргизии опять закипает заваруха. Сумеет ли Жээнбеков избавиться от Атамбаева? - В.Панфилова
05:52 03.04.2018

Алмазбек Атамбаев возвращается в политику

Экс-президент обвинил действующего главу Киргизии в коррупции и возвращении страны к авторитаризму

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на съезде Социал-демократической партии (СДПК) обвинил главу государства Сооронбая Жээнбекова в авторитарном правлении и отходе от демократических стандартов. Не менее громко прозвучало его заявление о коррумпированности Жээнбекова и его связях с одиозным начальником таможни Райымбеком Матраимовым, прозванным в народе Раимом-миллионером. В Бишкеке – явный политический кризис, а эксперты говорят еще и о фактическом двоевластии.

Съезд СДПК состоялся в закрытом режиме в отеле "Орион" при участии 190 человек. Единственный вопрос, который стоял на повестке дня, – избрание председателя партии, место которого пустовало, с тех пор как в 2011 году ее лидер Алмазбек Атамбаев стал президентом Киргизии. Кандидатура на вакантную должность была представлена одна – бывший глава республики Атамбаев. Экс-министр иностранных дел Киргизии, президент международного Агентства по развитию и политике Аликбек Джекшенкулов отметил, что съезд партии прошел с грубыми нарушениями. "Можно с уверенностью сказать, что произошел раскол СДПК", – сказал "НГ" Джекшенкулов. По словам киргизского политика, нарушения начались с того, что организаторы мероприятия сами утвердили список делегатов, тогда как в уставе партии оговорен порядок их избрания. "Это грубейшее нарушение устава партии, ставящее под сомнение последующую легитимность избрания Алмазбека Атамбаева председателем партии", – отметил Джекшенкулов. По его мнению, начался процесс саморазрушения СДПК. Кроме того, произошел раскол на межличностном уровне: Алмазбек Атамбаев выступил против Сооронбая Жээнбекова. "Атамбаев явно нервничает и, как всегда, эмоционален, поэтому допускает серьезные политические просчеты. Рушится вся политическая конструкция, которую он сам и создавал в последние годы. Стремление Атамбаева контролировать законно избранного президента и влиять на государственную политику провалилось", – считает Джекшенкулов.

Одной из главных тем обсуждения на съезде стали действия новой власти и борьба с коррупцией. Выступая на киргизском языке, Атамбаев заявил, что, если борешься с коррупцией, то среди друзей не должно быть таких, как Раим-миллионер, сообщило киргизское издание "Кактус-медиа". Экс-президент подчеркнул, что только по его настоянию в ноябре 2017 года был уволен заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов, которого за глаза называли еще и начальником таможни. "В прошлом году из-за серых схем до бюджета не дошло 10 млрд сомов. Еще тогда я настоятельно попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы – Раима-миллионера", – рассказал экс-президент. Напомним, что Матраимов на данный пост был назначен 25 августа 2015 года приказом премьер-министра Темира Сариева и утвержден президентом Атамбаевым.

Киргизский политик Равшан Джеенбеков убежден, что расчет Атамбаева на покладистость Жээнбекова не оправдался. "Команда Жээнбекова, придя к власти, начала выдвигать экс-президенту свои условия – кадровые, финансовые, моральные. На этом фоне возник серьезный конфликт. Жээнбеков повел свою линию, не согласовывая ее с Атамбаевым. В частности, Жээнбеков заявил о повальной коррупции в стране и в первую очередь в силовых структурах и судах. Этим он перечеркнул работу Атамбаева за последние семь лет (с декабря 2010 года он возглавлял правительство Киргизии. – "НГ"), когда тот "докладывал" о борьбе с коррупцией, об экономических победах, о том, что Киргизия стала совсем другой страной, нежели та, которую он принял в 2010 году. Атамбаев обвинил Жээнбекова в отходе от парламентской формы правления страной и в возвращении к авторитарному стилю. На этом два ближайших соратника и схлестнулись", – сказал "НГ" Равшан Джеенбеков. Он также считает, что страна вошла в фазу острого внутриполитического кризиса.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев, комментируя происходящее в Бишкеке, сказал "НГ", что правильнее говорить о возвращении Алмазбека Атамбаева в политику в постпрезидентский период, который вполне оправдывает все ожидания. Уходя с президентской должности, он со своим окружением разыграл сценарий преемничества, рассчитывая на то, что "обложил флажками" Жээнбекова и сможет в дальнейшем управлять основными процессами в республике. Однако Атамбаев в своем сценарии не учел некоторые важные факторы. Во-первых, это усталость общества и основных внешних партнеров от него лично и от его ближайших партнеров. Во-вторых, Жээнбеков – не та фигура, которой можно было бы управлять, и это проявилось довольно быстро, когда чуть ли не сразу после инаугурации он взялся за зачистку политического пространства от ставленников Атамбаева. Это и уход главы аппарата Фарида Ниязова, и мощное давление на руководство силовых структур, и ослабшее к данному времени положение премьер-министра Сапара Исакова вместе с кабинетом и мэра Бишкека, и еще ряда персон, приближенных к экс-президенту. "Атамбаев рассчитывал вернуться в положение лидера СДПК, получить депутатский мандат и возглавить парламентское большинство. Как вариант рассматривались (и, возможно, еще рассматриваются) досрочные парламентские выборы. Однако известная неуравновешенность экс-президента его же и подводит. Критические сигналы в адрес Жээнбекова могут заставить его ускорить "очищающие процедуры" во власти и расстановку своих людей. Время пока играет на него, работает кредит доверия, которым Атамбаев абсолютно не обладает. Дальнейшее развитие ситуации покажет уровень тактического мастерства нового президента и его окружения. "Атамбаеву не привыкать участвовать в антиконституционных переворотах, сопровождаемых мародерством и кровью. Два таких реализованных сценария в его багаже. Сумеет ли Жээнбеков избавиться от Атамбаева, избежав такого сценария, будет понятно, как только проявятся принципиально важные его реакции на поведение Атамбаева. Жээнбеков будет стараться делать это без каких-то особых внешних аффектов. Он – другой тип политического деятеля, больше способный действовать непубличными методами", – сказал "НГ" Князев.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
02.04.2018

Источник - ng.ru
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