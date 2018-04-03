 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.04.2018
07:04  В Узбекистане учителей заставляют покупать саженцы елей. Ради "озеленения"
07:02  В Узбекистане продолжаются аресты офицеров СБУ. Полковника Мирзаева обвиняют в крышевании "ахмадбаевцев"
06:27  Путин начинает бить Трампа в Индии, - В.Тучков
06:24  Египет крепко держится за Сиси. Итог выборов. За - 97%!
06:20  Англосаксам преподали урок китайского. Вашингтон и Лондон пытаются научить Пекин стать "правильной страной", - Ю.Городненко
06:15  Отравление Газой. Беспорядки в Палестине спровоцировали новый конфликт Израиля с внешним миром, - С.Строкань
06:11  Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии, - А.Куликов
06:04  Принцип силы: почему СССР не стал Китаем, - Л.Степушнова, О.Лазарева
06:01  Министр юстиции Киргизии Уран Ахметов подал в отставку. Из-за "отсутствия понимания"
05:52  В Киргизии опять закипает заваруха. Сумеет ли Жээнбеков избавиться от Атамбаева? - В.Панфилова
05:48  США могут сделать ставку на переворот в Иране, - И.Субботин
00:59  Ош. Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось
00:26  Зачем Путин начал разгром либералов? - А.Халдей
00:19  Палестинцы готовы развязать Третью мировую, - Die Welt
Понедельник, 02.04.2018
21:40  Зачем Путин летит в Анкару? - Дженк Башламыш
21:30  В Узбекистане создано Министерство строительства
21:25  У лжи короткие ноги. Дело Скрипаля поворачивается неожиданной стороной, - Д.Седов
21:20  Как предотвратить балканизацию интернета, - М.Спенс, Ф.Ху
21:07  Британские чиновники: судя по отравленной дверной ручке, убийство шпиона замышлялось на высшем уровне, - New York Times
19:09  Россия перебрасывает главную базу Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск
18:53  Алимхан Есенгельдиев назначен послом Казахстана в Афганистане
18:49  Экс-кыр-вице-премьеру Зилалиеву предъявлены обвинения за "ложное сообщение об акте терроризма" в день инаугурации президента
18:45  Свобода слова по-назарбайски. В Алматы задержаны главный редактор Ratel.kz и два ведущих журналиста, а также замредактора Forbes Kazakhstan
17:55  В Бишкеке забастовка водителей "маршруток". И не бибикай!
14:29  Мигранты работы не ищут. Мониторинг рынка труда в РФ
14:28  Получит ли ИГИЛ технику из Казахстана? (видео)
12:26  На футбольном матче, который посетил Порошенко, произошла грандиозная драка (видео)
07:29  В Москве пройдет 1-й Halal Food Fest. Анонс 28/04
07:06  История нацкомпаний Казахстана: от СССР и Кажегельдина до Кулибаева, - А.Алехова
07:03  Джизакская показуха. Мирзиееву показали студентов как швей
06:57  Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел
06:52  Россия и Таджикистан разрывают авиа-сообщение. Не договорились по долям "откатов"
06:42  Американцы готовятся к боям с Турцией. За Манбидж
06:36  Восточная Гута сложила оружие. Саудовская Аравия больше не требует ухода Башара Асада, - "Къ"
06:32  Крестовый поход Запада затянулся на тысячу лет, - Александр Широкорад
06:24  Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном
06:19  Палестинская Газа снова стала горячей точкой, - В.Скосырев
06:16  Саудовская Аравия возглавит солнечную революцию, - О.Соловьева
05:26  Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
04:22  Китайский "Небесный дворец-1" тихо приводнился в Тихом океане
01:10  Записки "экстремиста": я приветствую санкции против России! - А.Халдей
00:22  Велаяте-факих по-американски, - Анатоль Ливен
00:18  Врата репрессий в Узбекистане не закрываются, - Б.Мусаев
00:15  Лунки и ямки Роскоррупции. Где закопаны капиталы главы Делового совета ЕАЭС Христенко (расследование)
00:13  Действительно ли началась новая холодная война? - Одд Арне Вестад
00:11  Вытеснение русского языка – средство давления на Россию, - Н.Ивкина
Воскресенье, 01.04.2018
21:25  Мир на вырост. Политика на пути в будущее, - С.Караганов
16:53  Под Рязанью разбился пассажирский автобус - пострадало 8 граждан Киргизии
15:18  На Нацтелеканале "Qazaqstan" стартует реалити-шоу "Q-pop Idols". Девушки должны будут...
14:44  Именем революции. У брата КырПрезидента всем кагалом отнимают депутатский мандат
13:46  На Землю неконтролируемо падает сломавшаяся китайская космо-станция "Тяньгун-1", кому повезет?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
США могут сделать ставку на переворот в Иране, - И.Субботин
05:48 03.04.2018

Перестановки в Белом доме предвещают новый этап в борьбе с Тегераном

Власти США будут уделять более пристальное внимание иранской оппозиции. Такие выводы напрашиваются в связи со скорым вступлением Джона Болтона в должность помощника президента по национальной безопасности. За последнее время дискуссия в западной прессе на тему связей политика с иранской оппозицией заметно усилилась: именно ей Болтон пообещал смену режима в Тегеране к 2019 году.

Официально Болтон займет свой пост 9 апреля. Его назначение пришлось на непростое для внешней политики США время, когда ряд проблем глобального характера требует выработки четкой и скоординированной стратегии. Именно этого администрация президента США пока продемонстрировать не в состоянии.

В Иране выдвижение Болтона на столь ответственную должность уже вызвало гневную критику. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани назвал кадровое решение президента США Дональда Трампа позорным и обвинил Болтона в получении финансовых средств от Организации моджахедов иранского народа (ОМИН) – леворадикальной оппозиции, неоднократно прибегавшей к террору в целях борьбы с исламским режимом. Вероятно, одной из главных причин для подобных обвинений в адрес Болтона стала его встреча с представителями этого объединения.

Всего восемь месяцев назад на встрече с ОМИН в Париже Болтон выразил уверенность, что администрация Трампа должна избрать своей целью немедленную смену власти в Иране и признать Организацию моджахедов реальной альтернативой действующему руководству. "Результатом обзора президентской политики должно стать признание того, что плоды революции 1979 года не доживут до ее 40-летней годовщины (имеется в виду 11 февраля 2019 года. – "НГ"), – заявил тогда политик. – Соединенные Штаты должны провозгласить своей линией свержение режима мулл в Тегеране. Поведение и цели режима не поменяются, и поэтому единственным решением является смена самого режима".

Иранский политик Али Шамхани считает последние назначения в Белом доме позорными. Фото c сайта www.irna.ir
Иранский политик Али Шамхани считает последние назначения в Белом доме позорными. Фото c сайта www.irna.ir

Британская Financial Times указывает на неоднократные призывы Болтона оказать поддержку иранской оппозиции. Когда в январе в Исламской Республике поднялась волна масштабных протестов, политик написал в Twitter: "Если иранская оппозиция готова принять помощь извне, США должны предоставить ее". Под оппозицией он, вероятно, подразумевал ОМИН. В западной прессе эту организацию называют хорошо подготовленной оппозиционной фракцией, которая имеет своих лоббистов в США.

В экспертной среде отмечают: решившись на поддержку ОМИН, США окажут себе дурную услугу на иранском направлении. "Не думаю, что в данной ситуации важно, насколько тесны связи Болтона с ОМИН, – заявила "НГ" научный сотрудник Высшей школы экономики (ВШЭ) Юлия Свешникова. – У них хороший бюджет, если брать ту же конференцию в Париже, на которую сейчас ссылаются СМИ, хорошие связи, но никто в здравом уме ни в США, ни в Иране не относится к ним к симпатией. В Иране – понятно: даже те, кто не одобряет действующую власть, ни при каких обстоятельствах не увидят ей альтернативу в ОМИН.

Во-первых, изначально этих людей считают подлыми террористами, предателями, от рук которых погибло много людей на заре Исламской Республики. Во-вторых, никто не ожидает, что за годы пребывания сначала в Ираке и потом в других странах ее лидеры "реформировались". Наличие общего врага в лице действующей иранской власти не сближает часть иранского населения и ОМИН".

Эксперт считает, что пока в Иране нет оппозиционной силы, в которую можно было бы уверенно "инвестировать": политические оппоненты действующего руководства не демонстрируют сплоченности после подавления протестной волны 2009 года.

Тем не менее в действительности иранская политическая элита относится к фигуре Болтона очень настороженно, признает другой аналитик. "Естественно, иранская пропаганда скажет, что она ничего и никого не боится, – заявил "НГ" доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге Николай Кожанов, который также является внештатным сотрудником российско-евразийской программы Chatham House. – На этом можно было бы поставить точку, но если говорить о реальном отношении к недавним заявлениям, то, конечно, иранцы насторожены. Для них любой вопрос, связанный со сменой режима и его подрыва изнутри, вызывает всегда болезненную реакцию. Тем более в самом Иране ситуация непростая, и режим далеко не так стабилен, как это может показаться извне. Но если говорить об ОМИН, то данная организация и ее действия всегда болезненно воспринимались самими иранцами, но эту болезненность нужно рассматривать в историческом преломлении".

В том, что Иран обладает протестным потенциалом, сомневаться не приходится: это доказали манифестации в январе этого года. "Это была явная иллюстрация, что в стране далеко не все так гладко, как кажется, – говорит Кожанов. – Иллюстрация имеет две плоскости. Первая – это то, что внутри самой элиты существует определенный раскол. Изначально все конфликты были запущены с попытки одного лагеря натравить людей на другой, но в результате спровоцированные протесты оказались неуправляемыми. Вторая плоскость: общего объема недовольных пока еще не хватает для реального восстания, реальной революции, однако уже произошло качественное изменение. Если в 2009 году на протестную акцию народ выходил, требуя изменения в рамках режима, и это был средний класс, то в январе 2018 года у протеста оказалась широчайшая география: кто-то говорит – 72, а кто-то – 100 населенных пунктов. Это в массе своей уже был не средний класс, а те, кого режим считал своей опорой, то есть бедные слои, рабочий класс".

Вышедшие в январе 2018 года на улицы Ирана люди зачастую требовали не только экономических преобразований или реформ, но и смены режима как такового, говорит эксперт. "Сейчас в стране психологическая апатия на всех уровнях, – отмечает Кожанов. – Низы находятся в прострации, потому что не видят для себя экономического будущего. То, что им было обещано после снятия санкций, не случилось. Средний класс не верит в перемены. Верхи тоже пребывают в апатии, потому что они понимают, что изменить экономическую и политическую ситуацию, в которой оказался Иран, невозможно. Фактически их ждет долгосрочная борьба за выживание. И это состояние чувствуется и на улицах Тегерана, и в поведении людей, и в разговорах. Для режима это не сулит ничего хорошего, потому что рано или поздно такая апатия может перерасти в злобу или раздражение и перелиться в еще более масштабную волну, чем мы видели в начале 2018 года".

В западной экспертной среде не исключают резкой перемены в политике Белого дома на иранском направлении. "За исключением экономической сферы и соответственно решения выйти из Транстихоокеанского партнерства и ввести односторонние тарифы на сталь и алюминий, внешняя политика США продемонстрировала значительную преемственность, как по Северной Корее, так и по борьбе с ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ. – "НГ"), – напомнил "НГ" старший научный сотрудник американской независимой корпорации RAND Уильям Кортни, который был послом Соединенных Штатов в Грузии и Казахстане, а также занимал пост директора по России, Украине и Евразии в Совете по национальной безопасности США во времена Билла Клинтона. – Тем не менее изменения в политике могут произойти в будущем в некоторых областях – это будет зависеть от действий других (акторов. – "НГ"), от уровня дискуссии и от политических приоритетов".

Игорь Субботин
03.04.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522723680
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  