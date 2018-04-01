Ош. Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось

00:59 03.04.2018 Возбуждено уголовное дело по факту применения пыток сотрудниками УВД Оша в отношении беременной женщины. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.



По его данным, в заявлении гражданки Н.Р. указано, что сотрудники милиции, несмотря на ее беременность, применили к ней пытки с целью получить признательные показания о соучастии в убийстве подполковника милиции Таирбека Уларова.



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В марте 2017 года сотрудники милиции доставили гражданку Н.Р. в городской отдел милиции "Ак-Буура" и необоснованно удерживали ее с 24.00 до 5.30.



В ходе прокурорской проверки проведена комплексная судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, по итогам которых установлено, что заявительница подверглась нравственному насилию со стороны сотрудников милиции. В результате ее психическому здоровью причинен вред, что привело к преждевременному прерыванию беременности. В настоящее время она страдает пролонгированным депрессивным расстройством.



Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению ГКНБ.



02 апреля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия МОКРЕНКО Источник - 24.kg

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