Зачем Путин начал разгром либералов? - А.Халдей

00:26 03.04.2018 Зачем Путин начал разгром либералов?

Путин всерьез взялся за прополку наших либеральных грядок, и причина этого – большая геополитика



Александр Халдей



Сейчас весь интернет буквально кипит от новости – в Москве арестованы братья Магомедовы, часть того самого дагестанского олигархического клана, зачистка которого уже давно идет полным ходом и вызывает такое напряжение на всех этажах власти. Метастазы дагестанской коррупции со времен президентства Медведева проникли в Кремль и влияют не только на раскачку ситуации на Кавказе, но и на геополитическую роль России в контексте глобальных преобразований, в которых Россия отчаянно сражается за существование.



Не касаясь темы важности борьбы с коррупцией как таковой, мы только констатируем, что в узел дагестанской мафии завязаны очень серьезные представители властной элиты, которых принято называть либеральным крылом власти. Это, прежде всего, вице-премьер Аркадий Дворкович и премьер-министр Дмитрий Медведев. Без этих двух знаковых и опорных фигур вся структура либерального лагеря в Кремле теряет опору и распадается на не взаимосвязанные фрагменты. Дворкович и Медведев – основа либеральной фракции в Кремле.



И вот по этой основе нанесен удар. Финансовая основа Дворковича – клан Магомедовых – попадает под каток следствия и арестов. Почему и что это значит?



Выборы, выигранные Владимиром Путиным – только повод. Причина гораздо глубже. Магомедовы в числе прочих активов, владеют крупным пакетом акций Новороссийского морского торгового порта, имеет доли в транспортной группе FESCO, "Объединенной зерновой компании", владеет оператором терминала в порту Роттердам, долями в зерновых терминалах. То есть имеют важные активы в транспортно-логистическом бизнесе. Так случилось, что оставлять эти ключевые позиции в руках либерального клана больше нельзя. Перед нами не очередной банальный передел собственности, а далеко идущая национальная стратегия государства.



Выборы Путина стали завершающим звеном в процессе, идущем давно и в котором российским либералам больше нет места. Назову лишь опорные точки этого процесса:



1. В США впервые глобалисты потерпели поражение на выборах и к власти пришел Трамп, нанеся поражение клану Клинтонов, чья победа ни у кого не вызывала сомнений. США главным противником объявили Россию и Китай. Началась война санкций и гонка вооружений.



2. Китай начал строительство "Второго Шелкового пути" – глобального логистического проекта, результатом которого является уничтожение США и Англии как мировых лидеров, чье финансовое господство основано на контроле морских транспортных путей. Должен возникнуть не только сухопутный транспортный коридор из Китая в Европу, но и по пути следования этого коридора возникнут мощные очаги экономического развития, завязанные на Китай. Доллар и фунт стерлингов как мировая валюта уступят место юаню, мировой финансовый центр окончательно переместится из Нью-Йорка в Шанхай и Гонконг. США превратятся в региональную державу, а Китай – в глобальную. Центров мира станет несколько, но главный сместится в Азию.



3. Под этот проект в Китае прошла генеральная зачистка "шанхайского клана" - аналога нашего либерального клана, ориентированного на глобалистские структуры. Си Цзиньпин решил проблему власти, проведя изменения в законодательстве, позволяющие ему править пожизненно и контролировать выполнение главного плана Китая.



4. "Шелковый путь" сопрягается с российским интеграционным проектом ЕАЭС, который становится необходимой составной частью китайского глобального плана, и Россия сделает все для осуществления своего геополитического проекта в рамках нового глобального движения, начатого китайцами.



5. Именно в связи с судьбоносностью данных планов Владимир Путин пошел на выборы и уверенно на них победил. Это сигнал Китаю, что в России ситуация под контролем и обоим государствам можно уверенно приступать к осуществлению задуманного.



6. Сразу после победы Путин начал борьбу за лишение либералов позиций в транспортно-коммуникационной сфере, где либералы устроят саботаж, параллельно продолжая получать сверхприбыли и осуществлять их вывод за рубеж. Допустить продолжения этого "банкета" Путин уже не может.



Но выдергивать табурет из-под либералов Владимир Путин начал издалека. Он обложил их, что называется, на дальних подступах – началась кампания по зачистке Дагестана в целом, и уже в рамках этого дошли руки конкретно до кланов Дворковича и Медведева. Устранение Дворковича - дело практически решенное, Медведев молчит, он выведен из игры, основные битвы за правительство впереди, но уже видно, что позиции либералов значительно ослабеют. Ослабление либералов – долгосрочный и поэтапный процесс, завершение которого нельзя ждать за одну дагестанскую кампанию. Однако ключевые позиции будут из их рук постепенно отниматься и передаваться в руки силовиков, контролирующих государственный интерес.



Насколько Путин серьезно относится к теме "Шелкового пути" и месту ЕАЭС в нем, говорит его послание Федеральному собранию. Посмотрим на один фрагмент. Тема – развитие транспортной инфраструктуры. Вот данные из путинского доклада:



1. На развитие и обустройство автомобильных дорог в России за 6 лет будет потрачено более 11 триллионов рублей. В 2012–2017 годах на эти цели было выделено 6,4 триллиона рублей. Скачок в два раза. Доля автомобильных дорог федерального значения в 2012 году была 38,7%, в 2017 стала 77,2%. Дорожные работы ведутся сейчас практически по всей России.



Состояние местных и региональных дорог теперь должно быть в центре внимания руководства регионов. Задача – обеспечить развитие городов путем роста деловой активности при помощи роста транспортной связности страны. Прошить всю Россию современными транспортными коммуникациями – вот главная задача.



2. Россия будет одним из мировых лидеров по транзиту грузов между Европой и Азией. Уже идет строительство автомобильной дороги, которая станет частью коридора "Европа – АТР". За 6 лет в полтора раза вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба, достигнув объемов перевозок 180 миллионов тонн. Контейнеры из Владивостока до западных границ России сейчас идут две-три недели, а будут доствляться за 7 дней. Поэтому объем перевозок контейнеров по железным дорогам увеличится.



3. Северный морской путь станет ключом к развитию Дальнего Востока и Арктики, связав эти проекты в единое целое. До 80-ти миллионов тонн к 2025 году возрастет поток грузоперевозок по Севморпути. Для этого Россия сейчас строит современный атомный ледокольный флот, который будет самым мощным во всем мире.



4. Социальная инфраструктура Дальнего Востока не должна отставать от роста транспортной инфраструктуры. Инвестиции в формирование центов социального и экономического роста в регионе будут привлекаться отовсюду.



5. Предстоит расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов. Через 6 лет половина межрегиональных рейсов должна осуществляться напрямую.



Перед нами не просто система мер – перед нами долгосрочная стратегия. Взаимоувязанная на всех уровнях и целенаправленная по смыслу. Если хотите – прообраз национальной идеи. Как вы считаете, такие планы строятся просто из популизма? Для распила бюджета? Те, кто так думает, отстали от жизни и не понимают сути происходящего. Все, тот период закончен. Лафа кончилась. Кто не понял – пойдет за Улюкаевым. Время изменилось, привычные стереотипы оценок устарели, и то, что вчера было рано, сегодня самое время. Ибо завтра будет поздно.



Либералы в этот проект уже не только не вписываются – они ему противопоказаны. И потому их время завершено. Постепенно они будут удалены от ключевых позиций. Это неизбежно, как восход солнца. Теперь мы видим, что все процессы взаимосвязаны. Шелковый путь – ЕАЭС - послание Федеральному собранию – контроль над логистикой – борьба с коррупцией в ключевом регионе - зачистка во власти либералов.



Это лишь начало процесса. Когда с коррупцией борются не ради очередного передела власти, а ради глобальной геополитики, это в корне меняет дело. Реформы власти в Дагестане, устранение Магомедовых, передел собственности в сфере транспортных коммуникаций, ослабление системных либералов в правительстве – все это есть звенья одной цепи: концентрации власти и собственности в руках Центра для долгосрочного планирования и контроля интеграционных проектов, для направления финансовых потоков на встраивание России в глобальный геополитический процесс перераспределения мировых ресурсов.



На этом пути Россия обретет усиление и обновление, победу над Западом и обеспечение суверенитета, источники финансов и толчок в модернизации. Оторвать Россию от этого пути не получится уже ни у кого. Кстати, Крымский мост полностью ложится в эту стратегию – никто же не думает, что такие избыточные для Крыма коммуникации Путин будет строит из России в нынешний заросший травой херсонско-николаевский тупик. Нет, это с прицелом на будущее.



P.S.



Жаль Украину – не сориентировалась в ситуации и не в том окопе оказалась. К 2050 году ее история закончится. Ставка на уходящего лидера оказалась ошибкой.Жаль Грузию – то же самое. Думала, обхитрит Россию, встроится в газопровод из Азербайджана в Европу под крышей Америки – не вышло. Только зря с Россией поссорилась. У Молдавии, похоже, и выбора другого нет – руки за голову, в Румынию шагом марш. Азербайджанцы со своей нефтью куда-то приткнутся. Армяне, как всегда, выкрутятся, и Россия поможет.



Про Прибалтику и вовсе как о покойнике – или хорошо, или никак. Белоруссия еще может в своих метаниях между Европой и Россией успеть между дождинок, но рискует попасть между двумя стульями. Если уж даже Украине не удалось быть хитрой телей, что двух маток сосет, то простодушным белорусам и вовсе лучше не рисковать. Но их выбор – их дело. А Украину жаль. Останься она с Россией, в середине века у нее могла бы быть совсем другая судьба. Источник - Завтра

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