 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Палестинцы готовы развязать Третью мировую, - Die Welt
00:19 03.04.2018

"Либо мы возвращаемся на родину, либо начнется третья мировая война"

Израилю грозит одно из самых больших испытаний с момента основания государства: протестное движение в секторе Газа хочет силой добиться возвращения палестинцев на территории, где они жили до 1948 года. Один из инициаторов движения демонстрирует в разговоре с немецким изданием Die Welt яростную решительность.

Всего 15 мужчин из сектора Газа основали движение, которое уже скоро может вызвать один из крупнейших кризисов на Ближнем Востоке. Из протеста против недееспособности палестинского руководства комитет "великого марша возвращения" начал кампанию, которая должна продлиться 45 дней. Прошлая пятница послужила только началом движения, однако уже стала самым кровопролитным днем в Газе с конца войны в 2014 году. Десятки тысяч людей участвовали в протестах на границе с Израилем. При этом были зафиксированы конфликты с применением насилия, во время которых погибли 16 и были ранены сотни палестинцев, передает автор публикации Гил Ярон.

Иссам Хаммад является одним из основателей движения. Если все пойдет по его плану, уже скоро ситуация на границе станет намного более взрывоопасной. 15 мая миллионы палестинцев из соседних с Израилем стран должны будут маршем пойти в сторону границы с сектором Газа, чтобы ее пересечь. Так Хаммад преследует новую стратегию, которая ставит Израиль перед дипломатической и моральной дилеммой. Что делать, когда миллионы невооруженных палестинцев направляются в сторону границы? Если еврейское государство позволит им въехать в сектор Газа, то оно проиграет. Если же оно остановит их силой, пошатнется его международная позиция, поясняет журналист.

Право на возвращение является одним из самых критичных вопросов ближневосточного конфликта. Когда в 1948 году был основан Израиль, с территории государства бежали либо были изгнаны около 750 тыс. палестинцев. Примерно 250 тыс. из них достигли сектора Газа. Так как палестинцы являются единственным народом, в котором статус беженца передается по наследству, сегодня в секторе Газа проживают около 1,2 млн признанных беженцев.

"Израиль хочет, чтобы в будущем эти беженцы нашли для себя новую родину на территории палестинского государства. Требование о том, чтобы принять в собственном государстве миллионы враждебно настроенных арабов, звучит для израильтян как призыв к национальному самоубийству", - отмечает автор. В Газе, где ни у одной партии нет убедительной программы, где кумовство и неверная политика подорвали экономику, изолировали регион и разрушили любые шансы на улучшение, послание Хаммада вызывает сильное воодушевление.

В пятницу призыву пойти с протестом к границе последовали около 30 тыс. палестинцев. Хаммад рассчитывает на то, что не позднее чем в мае в марше примут участие миллионы человек: "Мы отдадим распоряжение, и все отправятся в путь одновременно. На протяжении 70 лет Израиль держал нас в паровом котле. Сейчас игра окончательно закончена. Либо Израиль даст нам вернуться на родину, либо начнется третья мировая война", - заявил Хаммад.

2 апреля 2018 г.

Гил Ярон | Die Welt

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522703940
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