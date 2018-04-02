Зачем Путин летит в Анкару? - Дженк Башламыш

21:40 02.04.2018 Путин приезжает для посредничества?



3-4 апреля в Анкаре состоятся турецко-российский и турецко-российско-иранский саммиты, значение которых на фоне заявления Трампа о "скором уходе США из Сирии" становится еще выше. Состоится также закладка фундамента АЭС "Аккую", по которой по-прежнему сохраняется проблема турецких соинвесторов. Российский политолог Станислав Тарасов отметил в одной из своих статей, что если Путин убедит Эрдогана помириться с Асадом, то Турция и Россия могут кардинально изменить ход событий в регионе.



На этой неделе столица Анкара станет местом проведения как турецко-российского, так и турецко-российско-иранского саммитов.



Сначала во вторник 3 апреля президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. На саммите, который состоится под эгидой Совета сотрудничества высшего уровня, ожидается обсуждение событий в Сирии, строительства атомной электростанции "Аккую", проекта газопровода "Турецкий поток" и покупки ракет С-400. Предполагается, что два лидера также примут участие в церемонии закладки фундамента АЭС "Аккую".



В проекте первой турецкой атомной электростанции "Аккую" есть проблема с турецкими инвесторами, которую в течение какого-то времени не удается решить. По соглашению, подписанному между двумя странами, 49% акций проекта стоимостью 20 миллиардов долларов должны быть переданы турецкой стороне. Ранее уже были определены три турецких участника проекта, но работы в этом направлении не дошли до конечной точки. Согласно заявлению российской стороны на прошлой неделе, передача акций сдвинется на 2019 год. А это так или иначе подразумевает откладывание даты ввода станции в эксплуатацию, намеченного на 2023 год. К тому же лицензия на строительство "Аккую" еще не выдана.



На следующий день после российско-турецких двусторонних переговоров Эрдоган снова встретится с Путиным опять же в Анкаре на этот раз на трехстороннем саммите при участии президента Ирана Хасана Роухани.



Тот факт, что турецко-российский и турецко-российско-иранский саммиты проводятся в период, когда президент США Дональд Трамп сделал заявление "мы уходим из Сирии" и в игру вступает Франция, еще более повышает значение этих встреч.



Турция, отношения которой с Западом быстро ухудшились после 15 июля 2016 года, и в ответ на это она сблизилась с Россией, провела сначала операцию "Щит Евфрата" в Сирии, а затем и операцию "Оливковая ветвь".



Обращает на себя внимание статья российского политолога Станислава Тарасова, в которой рассматриваются отношения Турция - Запад и Турция - Россия. Некоторые круги в США, не желающие дальнейшего сближения Анкары с Москвой, призывают президента Дональда Трампа принять меры, чтобы не потерять Турцию, пишет Тарасов.



Российский политолог отмечает, что не нужно питать слишком больших иллюзий относительно турецко-российского сотрудничества, оно может как перерасти в стратегический союз, так и нет.



Но, продолжает Тарасов, если Путину удастся убедить Эрдогана помириться с сирийским лидером Башаром Асадом, то вместе Турция и Сирия могли бы радикально изменить ход событий в регионе и таким образом ликвидировать побудительные мотивы для присутствия там США.



Дженк Башламыш (Cenk Başlamış)



Medya Gunlugu, Турция

Оригинал публикации: Putin arabuluculuğa mı geliyor?

Опубликовано 02/04/2018 Источник - inosmi.ru

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