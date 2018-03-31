В Узбекистане создано Министерство строительства

21:30 02.04.2018 Министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере, внедрением энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений



В Узбекистане на базе Государственного комитета по архитектуре и строительству создано новое Министерство строительства, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на указ главы государства.



Министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере, внедрением энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение стоимости строительно-монтажных работ, рациональное использование ресурсов.



Появление министерства объясняется рядом системных проблем в организации государственного управления сферой строительства, препятствующих широкому внедрению современных методов, норм и правил градостроительства, развитию конкуренции, вхождению на рынок новых субъектов с инновационными идеями, разработками и технологиями.



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Так, например, отсутствие генеральных планов большинства населенных пунктов негативно сказывается на комплексной застройке территорий, размещении производственных и инфраструктурных объектов, развитии предпринимательства и деловой активности, а также становится причиной принятия непроработанных решений в процессе строительства.



Кроме того, разрозненность функций органов архитектуры и строительства, низкий уровень внедрения современных технологий в их деятельности не позволяют обеспечить максимальную прозрачность и оперативность оказания государственных услуг в сфере градостроительства.



Еще один проблемный вопрос - действующая система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров не позволяет эффективно реализовать задачи по ускоренному развитию архитектурно-строительной сферы, а низкий уровень материального стимулирования приводит к оттоку квалифицированных специалистов.



Реформа градостроительной сферы не ограничилась появлением нового министерства, президент переформатировал всю действующую систему строительства.



Так, он преобразовал Государственную инспекцию архитектурно-строительного надзора в Инспекцию по контролю в сфере строительства, а Республиканский центр стандартизации и сертификации в строительстве - в Республиканский центр стандартизации в строительстве.



Кроме того, в стране появится Фонд поддержки деятельности Министерства строительства, созданный на базе Фонда развития и материального стимулирования и Фонда поддержки образовательных учреждений.



Мирзиеев также упразднил Республиканскую комиссию по мониторингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в области строительства, Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности и Центр по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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