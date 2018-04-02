 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.04.2018
21:40  Зачем Путин летит в Анкару? - Дженк Башламыш
21:30  В Узбекистане создано Министерство строительства
21:25  У лжи короткие ноги. Дело Скрипаля поворачивается неожиданной стороной, - Д.Седов
21:20  Как предотвратить балканизацию интернета, - М.Спенс, Ф.Ху
21:07  Британские чиновники: судя по отравленной дверной ручке, убийство шпиона замышлялось на высшем уровне, - New York Times
19:09  Россия перебрасывает главную базу Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск
18:53  Алимхан Есенгельдиев назначен послом Казахстана в Афганистане
18:49  Экс-кыр-вице-премьеру Зилалиеву предъявлены обвинения за "ложное сообщение об акте терроризма" в день инаугурации президента
18:45  Свобода слова по-назарбайски. В Алматы задержаны главный редактор Ratel.kz и два ведущих журналиста, а также замредактора Forbes Kazakhstan
14:29  Мигранты работы не ищут. Мониторинг рынка труда в РФ
14:28  Получит ли ИГИЛ технику из Казахстана? (видео)
12:26  На футбольном матче, который посетил Порошенко, произошла грандиозная драка (видео)
07:29  В Москве пройдет 1-й Halal Food Fest. Анонс 28/04
07:06  История нацкомпаний Казахстана: от СССР и Кажегельдина до Кулибаева, - А.Алехова
07:03  Джизакская показуха. Мирзиееву показали студентов как швей
06:57  Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел
06:52  Россия и Таджикистан разрывают авиа-сообщение. Не договорились по долям "откатов"
06:42  Американцы готовятся к боям с Турцией. За Манбидж
06:36  Восточная Гута сложила оружие. Саудовская Аравия больше не требует ухода Башара Асада, - "Къ"
06:32  Крестовый поход Запада затянулся на тысячу лет, - Александр Широкорад
06:24  Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном
06:19  Палестинская Газа снова стала горячей точкой, - В.Скосырев
06:16  Саудовская Аравия возглавит солнечную революцию, - О.Соловьева
05:26  Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
04:22  Китайский "Небесный дворец-1" тихо приводнился в Тихом океане
01:10  Записки "экстремиста": я приветствую санкции против России! - А.Халдей
00:22  Велаяте-факих по-американски, - Анатоль Ливен
00:18  Врата репрессий в Узбекистане не закрываются, - Б.Мусаев
00:15  Лунки и ямки Роскоррупции. Где закопаны капиталы главы Делового совета ЕАЭС Христенко (расследование)
00:13  Действительно ли началась новая холодная война? - Одд Арне Вестад
00:11  Вытеснение русского языка – средство давления на Россию, - Н.Ивкина
Воскресенье, 01.04.2018
21:25  Мир на вырост. Политика на пути в будущее, - С.Караганов
16:53  Под Рязанью разбился пассажирский автобус - пострадало 8 граждан Киргизии
15:18  На Нацтелеканале "Qazaqstan" стартует реалити-шоу "Q-pop Idols". Девушки должны будут...
14:44  Именем революции. У брата КырПрезидента всем кагалом отнимают депутатский мандат
13:46  На Землю неконтролируемо падает сломавшаяся китайская космо-станция "Тяньгун-1", кому повезет?
10:52  Кремль трясет. Пошла на "посадку" команда Медведева-Дворковича-Магомедовых
08:54  Итоги съезда СДПК. В Кыргызстане теперь два центра влияния, - 24.kg
08:42  Устранение с орбиты. Почему США озаботились противоспутниковым оружием России и Китая, - "Известия"
08:38  Сирийская армия завершает зачистку от джихадистов Гуты
00:48  Что делать, когда против России идет игра без правил? - В.Катасонов
Суббота, 31.03.2018
18:59  Спотыкаясь на пороге. Почему соотечественникам нельзя нормально переселиться в Россию, - Е.Иващенко
18:43  Высокие отношения. Экс-президент А.Атамбаев опроверг слухи о потасовке с президентом С.Жээнбековым
14:24  Узбекистан. Эргаш Солиев утвержден хокимом Джизакской области
14:07  Экс-президент Атамбаев избран лидером партии СДПК
11:09  США-Западу: Пойдем русских бить. А если они нас? А нас за что? - "СП"
11:06  Российско-китайский ГЛОНАСС опутает весь мир
10:07  Македония: быть или не быть государственности? - Л.Савин
10:01  Бес задней мысли. Зачем каз-рэпер Жан Ахмадиев отстегал камчой уличных алматинских проституток и выложил видео в сеть
09:57  Что настрадал Предсказамус - казахский провидец Монке
09:16  КырПремьер Исаков не имеет отношения к коррупционным делам вокруг БишкекТЭЦ? - "Кабар"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
У лжи короткие ноги. Дело Скрипаля поворачивается неожиданной стороной, - Д.Седов
21:25 02.04.2018

После бурного раскручивания кампании обвинений России в "нападении на Великобританию" возбуждение начинает спадать. В Европе слышится все больше обоснованных вопросов к инициаторам спектакля. И первыми эти вопросы стали задавать немцы.

Сначала о несогласии с обвинениями России заявила руководитель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. Она обрушилась с критикой на правительство и выразила "непонимание его действий". По ее словам (совершенно справделивым), причастность России к делу Скрипаля никак не доказана. Ее коллега по партии Штефан Либлих в интервью газете Die Welt назвал выдворение российских дипломатов из Германии "просто глупым", ведь федеральное правительство считает вину России всего лишь "вероятной". Здесь необходимо расследование, а не раскручивание напряженности.

Вслед за левыми выступили функционеры социал-демократов, входящих в правящую коалицию. Заместитель руководителя фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) назвал применяемые к делу Скрипаля политические критерии несправедливыми. Он отметил, что не все европейские правительства поддержали Великобританию и международное сообщество ожидает дальнейших расследований. Мютцених предупредил, что Россия не останется в долгу и скандал может иметь неприятное для Запада продолжение.

Вообще, единство политиков, отвечающих за зарубежную деятельность Германии, слабеет. Уполномоченный по вопросам внешней политики фракций ХДС/ХСС Юрген Хардт и уполномоченный по вопросам зеленых Омид Нурипур (Omid Nouripour), поддержавшие Ангелу Меркель, неожиданно оказались без поддержки министра иностранных дел Хейко Мааса (Heiko Maas). Видный социал-демократ, хорошо понимающий последствия для Германии разожженного англосаксами скандала, вынужден был занять позицию "и нашим и вашим". "Через русское поведение в последние годы утеряно много доверия. В то же время мы нуждаемся в России как в партнере, например, для разрешения региональных конфликтов, в разоружении и как в важной опоре международного порядка, – заявил Маас. – Поэтому мы открыты для диалога и делаем ставку на то, чтобы в шаг за шагом восстановить доверие, если Россия к этому тоже готова". Правда, положение министра обязывает: Маас тут же добавил, что европейское единство в отношении России является нужным делом, а солидарность с Великобританией – сигналом о решительности.

Становится очевидным, что политический класс Германии, за которым стоят влиятельные деловые круги, не заинтересован в длительной конфронтации с Москвой под надуманным предлогом, созданным Лондоном. Российско-германские отношения стоят на крепкой основе взаимовыгодного сотрудничества и требуют дальнейшего развития.

Дискуссия, начавшаяся вокруг дела Скрипаля, обещает Лондону неожиданное развитие. 31 марта газета Schweizer Morgenpost опубликовала материал под заглавием "Выкинет ли ФИФА Англию из чемпионата мира по футболу?". По мнению авторов публикации, уже одних бездоказательных обвинений в адрес России достаточно, чтобы ФИФА занялась рассмотрением вопроса. Американское вмешательство в процесс принятия решений ФИФА известно давно. В 2014 году 13 американских сенаторов от обеих партий написали З. Блаттеру письмо, в котором призвали его отказаться от проведения чемпионата мира в России. Блаттер проявил твердость, и тогда против него были выдвинуты обвинения в коррупции, что, несмотря на отсутствие доказательств, закончилось его отставкой.

Известный американский публицист Пол Крейг Робертс объяснял суть претензий к З. Блаттеру: "Это часть программы Вашингтона, целью которой является изоляция России в мире. Подобное могло случиться лишь потому, что в Вашингтоне больше не главенствует право. ФИФА является последней надеждой Латинской Америки, Азии и России на справедливые решения о проведении чемпионатов мира, повернувшись спиной к коррумпированному Западу".

Главный мотив в деле Скрипаля – нанести удар по престижу России и сорвать проведение на ее территории чемпионата мира по футболу. У России не было никакого мотива покушаться на агента, которого она выменяла на арестованных в США сотрудников разведки. "Скрипалю нечего было бояться со стороны России, о чем он ранее неоднократно говорил".

По мнению авторов публикации в Schweizer Morgenpost, ФИФА должна срочно заняться предварительной разработкой позиции по данному делу. "Если кто-то запланировал двойное убийство для достижения политических целей и принимает смерть двух людей как естественный способ достижений таких целей, он должен лишиться права презентовать свой флаг в России и принимать участие в чемпионате мира. Весь футбольный мир ждет мудрого решения руководителей ФИФА, которое лишило бы английскую команду участия в чемпионате".

Давнее противостояние между ФИФА и США/Великобританией может получить неожиданный поворот. Не следует забывать, что скандал вокруг "коррупции" в футбольном союзе в 2015 г. не дал доказательств вины его высших чиновников, а увольнения были мотивированы "моральными соображениями". По авторитету ФИФА был нанесен удар, но теперь карты ложатся иначе. У футбольного союза появляется возможность восстановить равновесие. Раскручивая скандал, Тереза Мэй сама связала дело Скрипаля с футбольным чемпионатом. Теперь это может сработать против нее. Нападая на Россию, британский премьер имела в виду отказ от поездки на чемпионат членов королевской фамилии и правительственных чиновников, но не команды Великобритании. Отказ ей в участии в ЧМ-2018 по решению ФИФА вызвал бы у миллионов британских болельщиков вопрос: почему так и где выход? Ключевым моментом здесь может оказаться позиция английских властей по поводу вопросов, которые МИД России направил в ОЗХО. Лондон должен убедительно обосновать свои обвинения либо продолжать лгать и изворачиваться. И тогда подтвердится справедливость русской поговорка "У лжи короткие ноги".

Дмитрий СЕДОВ | 02.04.2018 |

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522693500
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  