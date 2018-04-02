 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британские чиновники: судя по отравленной дверной ручке, убийство шпиона замышлялось на высшем уровне, - New York Times
21:07 02.04.2018

"Британские чиновники, которые проводят расследование отравления Сергея Скрипаля, бывшего двойного агента из России, считают вероятным то, что убийца нанес нервно-паралитическое вещество на дверную ручку его дома. Эта операция считается настолько рискованной и секретной, что она вряд ли была предпринята без одобрения Кремля, согласно чиновникам, оповещенным о первых результатах расследования", - пишет The New York Times.

"Поскольку нервно-паралитическое вещество весьма сильнодействующее, по словам чиновников, это задание могли выполнить только подготовленные профессионалы, умеющие обращаться с химическим оружием", - говорится в статье. Британские и американские чиновники скептически относятся к тому, что действующие независимо агенты могли осуществить настолько рискованную операцию или получить вещество без одобрения на высшем уровне, пишут авторы публикации Эллен Бэрри и Дэвид Э.Сэнджер.

"Четыре недели спустя после покушения на убийство британские и американские чиновники задаются вопросом, знал ли лично президент Владимир Путин об атаке и не он ли отдал распоряжение", - пишет издание.

По словам официальных лиц Британии и США, их поразила символичность атаки на Скрипаля и ее эффективность.

Убийцы знали, что нервно-паралитический агент будет выявлен и что его свяжут с Россией, заявили чиновники. "Это имело целью послать пугающий сигнал всем остальным, кто вынашивает идею перебежать на Запад или передать туда информацию", - говорится в статье.

"Чиновники теперь рассматривают эти действия как модель поведения - редко замечавшуюся во времена холодной войны - при которой Путин проявляет влияние России такими способами, которые трудно напрямую приписать российским агентам, но которые практически не оставляют сомнений в умах противников относительно готовности его страны использовать ряд новых приемов", - пишет издание.

"Некоторые эксперты призывают к осторожности в плане заключения, что сам Путин дал добро на это нападение", - отмечают авторы. Время его осуществления было неподходящим (слишком поздно для того, чтобы помочь ему на выборах в прошлом месяце, полагают они) и к тому же ложится тень на ЧМ-2018, предстоящий в России.

"Использование Кремлем марионеточных сил в последние годы открыло возможности для самостоятельных инициатив из других силовых центров, таких как службы безопасности или военная разведка страны, которые могут не сообщать о своих планах в подробностях", - предполагают журналисты.

Проконсультировавшись с США и другими союзниками, британские чиновники сообщили о деле против России, состоящем из трех частей, пишет газета.

Первым его элементом является анализ нервно-паралитического агента путем масс-спектрометрии - метода, позволяющего определить ионы на основе отношения их массы к заряду. Если образец достаточно высокоактивен, этот метод может дать ученым химические характеристики, идентифицирующие страну его происхождения или даже конкретную лабораторию, в которой он был изготовлен, отмечает Пол Ф.Уокер, эксперт по химическому оружию в Международном Зеленом Кресте.

"Второй элемент составляют свидетельства о том, что Россия публично заявила о своем намерении убивать перебежчиков, проживающих за рубежом", - говорится в статье. Издание уточняет, что речь идет о законе 2006 года, расширяющем полномочия президента по применению силы против находящихся за границей противников.

Третий элемент включает в себя разведданные - полученные от людей либо из перехваченных сообщений, а также другую информацию; эти данные чиновники пока не разглашают, пишет газета.

2 апреля 2018 г.

Эллен Бэрри, Дэвид Э.Сэнджер | The New York Times

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522692420
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