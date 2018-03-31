Россия перебрасывает главную базу Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск

19:09 02.04.2018 Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в Каспийск



Каспийская флотилия будет перебазирована из Астрахани в дагестанский Каспийск. Об этом на селекторном совещании с руководством Минобороны РФ сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.



"Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - сказал он.



По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.



Военный эксперт, капитан 1 ранга Михаил Ходаренок считает, что, скорее всего, такое решение принято из климатических соображений, ведь дельта Волги и северная часть Каспийского моря замерзают, и в сильный мороз корабли могут и не выйти из базы.



"Кроме того, Астрахань собирается развивать торговый порт прикаспийского региона, что может теоретически сказаться на оперативной готовности военных", – отметил, в свою очередь, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.



Каспийская флотилия является морской компонентой Южного военного округа и обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений. В состав флотилии входят части береговых войск, несколько бригад и дивизионов кораблей. Например, имеются ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", малые артиллерийские корабли - "Астрахань", "Волгодонск", "Махачкала", "МАК-160". Также в состав флотилии входят артиллерийские, ракетные, десантные, гидрографические катера и буксиры. В октябре 2015 года из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков ракет "Калибр" по объектам запрещенной в России группировки "Исламское государство" на территории Сирии. Источник - stoletie.ru

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