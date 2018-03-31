Экс-кыр-вице-премьеру Зилалиеву предъявлены обвинения за "ложное сообщение об акте терроризма" в день инаугурации президента

18:49 02.04.2018 Экс-вице-премьеру, бывшему председателю фонда по управлению госимуществом Дуйшенбеку Зилалиеву предъявлены обвинения за "ложное сообщение об акте терроризма" в день инаугурации президента. Об этом сообщили в ГКНБ КР в понедельник.



"Уголовное дело в отношении Дуйшенбека Зилалиева завершено. Ему предъявлено обвинение по статье 228 части 1 УК КР (ложное сообщение об акте терроризма)", - сообщили в ведомстве.



После того как Зилалиев и его адвокат ознакомятся с материалами уголовного дело, оно будет направлено в генпрокуратуру для дальнейшей передачи в суд.



Напомним, уголовное дело было возбуждено по показаниям курсантки Академии МВД КР, которая 24 ноября 2017 года, в день инаугурации президента, несла службу на правительственной трассе. Она заявила, что к ней подъехал Lexus, в салоне которого находился Д. Зилалиев, возглавлявший тогда ФУГИ. По ее словам, чиновник сказал: "Сейчас здесь все взорвется". Затем автомобиль продолжил движение. По заявлению курсантки, правоохранительные органы искали взрывное устройство на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Московской. По факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве было возбуждено уголовное дело. Сам Зилалиев утверждал, что действительно останавливался на перекрестке и сделал замечание курсантке. "Девушка неверно расслышала и растолковала слова", - заявлял Зилалиев.



Зилалиев подал в отставку с поста главы ФУГИ в связи с возбуждением уголовного дела.

Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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