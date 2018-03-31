Свобода слова по-назарбайски. В Алматы задержаны главный редактор Ratel.kz и два ведущих журналиста, а также замредактора Forbes Kazakhstan

18:45 02.04.2018 В Алматы задержаны главный редактор Ratel.kz, его заместитель и обозреватель, а также замредактора Forbes Kazakhstan. Об этом сообщил ведущий обозреватель портала Ratel.kz Вадим Борейко.



"Задержаны в Ratel: Марат Асипов (главный редактор), Сапа Мекебаев (заместитель главного редактора), Анна Калашникова (обозреватель). Их повезли на допрос в ДВД", - написал В. Борейко в Facebook в понедельник.



Также, по его данным, задержан заместитель редактора журнала Forbes Kazakhstan Александр Воротилов.



Как сообщалось, в Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz проводятся обыски.



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Дарига Назарбаева заявила, что сочувствует задержанным в Алматы журналистам



Депутат сената парламента РК Дарига Назарбаева заявила, что сочувствует, комментируя ситуацию с обысками и задержаниями в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz в Алматы, передает КазТАГ в понедельник.



"Я вам сочувствую. Я, к сожалению, тоже узнала от коллег о том, что там сегодня происходит. Надо разобраться в ситуации, честно. Сейчас что-то комментировать не могу, потому что не владею информацией, почему получилось, как получилось. Как только я что-то выясню, мы вам дадим знать. Сделаем пресс релиз. Сейчас запросим у генпрокуратуры информацию об этом", - заявила Д. Назарбаева в понедельник.



Вместе с тем, она поинтересовалась подробностями происходящего в Алматы у самих журналистов.



"Честно говоря, для меня это неожиданно, правда, я не в курсе, что происходит вообще. А вы что думаете по этому поводу? У вас какая информация?", - спросила сенатор.



Журналисты рассказали ей о том, что полиция подозревает сотрудников изданий в распространении заведомо ложной информации и спросили, почему в таком случае проводятся обыски и происходит изъятие редакционной техники.



"Согласна. Будем разбираться. Я обещаю, что я постараюсь максимально объективную информацию собрать и вас проинформировать", - заверила Д. Назарбаева.



Напомним, как сообщалось ранее, в Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz проводятся обыски. В настоящий момент известно, что задержаны главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова, которых, как сообщил журналист портала Вадим Борейко, увезли на допрос в ДВД. Также, по его данным, задержан заместитель редактора журнала Forbes Kazakhstan Александр Воротилов.



Ситуацию прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, который заявил, что в МИК РК ждут объяснений от правоохранительных органов по поводу обысков и арестов в двух редакциях.



В ДВД Алматы, в свою очередь, заявили, что "соответствующие следственные мероприятия" проводятся по заявлению некоего "гражданина К" в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на "интересы следствия". Источник - kyrtag.kg

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