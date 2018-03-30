 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.04.2018
14:29  Мигранты работы не ищут. Мониторинг рынка труда в РФ
14:28  Получит ли ИГИЛ технику из Казахстана? (видео)
12:26  На футбольном матче, который посетил Порошенко, произошла грандиозная драка (видео)
07:29  В Москве пройдет 1-й Halal Food Fest. Анонс 28/04
07:06  История нацкомпаний Казахстана: от СССР и Кажегельдина до Кулибаева, - А.Алехова
07:03  Джизакская показуха. Мирзиееву показали студентов как швей
06:57  Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел
06:52  Россия и Таджикистан разрывают авиа-сообщение. Не договорились по долям "откатов"
06:42  Американцы готовятся к боям с Турцией. За Манбидж
06:36  Восточная Гута сложила оружие. Саудовская Аравия больше не требует ухода Башара Асада, - "Къ"
06:32  Крестовый поход Запада затянулся на тысячу лет, - Александр Широкорад
06:24  Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном
06:19  Палестинская Газа снова стала горячей точкой, - В.Скосырев
06:16  Саудовская Аравия возглавит солнечную революцию, - О.Соловьева
05:26  Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
04:22  Китайский "Небесный дворец-1" тихо приводнился в Тихом океане
01:10  Записки "экстремиста": я приветствую санкции против России! - А.Халдей
00:22  Велаяте-факих по-американски, - Анатоль Ливен
00:18  Врата репрессий в Узбекистане не закрываются, - Б.Мусаев
00:15  Лунки и ямки Роскоррупции. Где закопаны капиталы главы Делового совета ЕАЭС Христенко (расследование)
00:13  Действительно ли началась новая холодная война? - Одд Арне Вестад
00:11  Вытеснение русского языка – средство давления на Россию, - Н.Ивкина
Воскресенье, 01.04.2018
21:25  Мир на вырост. Политика на пути в будущее, - С.Караганов
16:53  Под Рязанью разбился пассажирский автобус - пострадало 8 граждан Киргизии
15:18  На Нацтелеканале "Qazaqstan" стартует реалити-шоу "Q-pop Idols". Девушки должны будут...
14:44  Именем революции. У брата КырПрезидента всем кагалом отнимают депутатский мандат
13:46  На Землю неконтролируемо падает сломавшаяся китайская космо-станция "Тяньгун-1", кому повезет?
10:52  Кремль трясет. Пошла на "посадку" команда Медведева-Дворковича-Магомедовых
08:54  Итоги съезда СДПК. В Кыргызстане теперь два центра влияния, - 24.kg
08:42  Устранение с орбиты. Почему США озаботились противоспутниковым оружием России и Китая, - "Известия"
08:38  Сирийская армия завершает зачистку от джихадистов Гуты
00:48  Что делать, когда против России идет игра без правил? - В.Катасонов
Суббота, 31.03.2018
18:59  Спотыкаясь на пороге. Почему соотечественникам нельзя нормально переселиться в Россию, - Е.Иващенко
18:43  Высокие отношения. Экс-президент А.Атамбаев опроверг слухи о потасовке с президентом С.Жээнбековым
14:24  Узбекистан. Эргаш Солиев утвержден хокимом Джизакской области
14:07  Экс-президент Атамбаев избран лидером партии СДПК
11:09  США-Западу: Пойдем русских бить. А если они нас? А нас за что? - "СП"
11:06  Российско-китайский ГЛОНАСС опутает весь мир
10:07  Македония: быть или не быть государственности? - Л.Савин
10:01  Бес задней мысли. Зачем каз-рэпер Жан Ахмадиев отстегал камчой уличных алматинских проституток и выложил видео в сеть
09:57  Что настрадал Предсказамус - казахский провидец Монке
09:16  КырПремьер Исаков не имеет отношения к коррупционным делам вокруг БишкекТЭЦ? - "Кабар"
09:08  Киргизии не нужна двухголовая власть, - "Ачык саясат"
01:25  Россия и ее союзники в кавычках и без, - С.Стремидловский
01:22  Пошел в народ со стулом. Мирзиеев принимает ходоков на улице в Джизаке (фото)
00:43  The Hill: Россия может подорвать альянс между Саудовской Аравией и США?
00:40  Ликвидировав очаг джихадистов в Гуте Россия выдернула нож из сердца Сирии, - Маджда Аль-Хадж
00:32  Из-за российских С-400. Турции угрожают союзники, а не враги, - Мехмет Аджет
00:19  Узбекистан открывает самого себя. Как страна становится прагматичным миротворцем, - забавный пиар от усмановского "Къ"
Пятница, 30.03.2018
22:29  Дети Поволжья... У одного из братишек кыр-президента Жээнбекова отобрали мандат депутата съезда СДПК
22:24  Экс-спикера КирПарламента Турсунбекова "колют" за кражу $30 тысяч - премии имени Чингиза Айтматова
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мигранты работы не ищут. Мониторинг рынка труда в РФМигранты работы не ищут. Мониторинг рынка труда в РФ
14:29 02.04.2018

Мигранты работы не ищут
Мониторинг рынка труда

По итогам 2017 года в РФ зафиксированы минимальные за последние годы показатели миграционного прироста и миграции населения. Такие данные в своем мониторинге социально-экономического положения приводят эксперты РАГХиГС. Так, миграционный прирост населения оказался самым низким с 2010 года - он составил 211,9 тыс. человек и был обеспечен небольшим увеличением числа приехавших в страну (в 2017 году - 589,1 тыс. против 575,2 тыс. в 2016 году) при существенном росте числа уехавших - 377,2 тыс. против 313,2 тыс. человек. На первом месте среди стран-доноров, как и в прошлом году, находится Украина (47,7 тыс. человек), но по сравнению с 2016 годом (118,8 тыс. человек) ее вклад упал почти втрое. На втором и третьем местах - Казахстан (32,7 тыс. человек) и Узбекистан (22,2 тыс. человек), также в первую пятерку входят Киргизия (19,4 тыс. человек) и Армения (14 тыс. человек). В целом на страны СНГ приходится большая часть потока долговременной миграции (203,4 тыс. человек из 211,9 тыс.).

Сократилась и временная миграция - до среднемесячных 9,24 млн человек (в 2016 году - 9,64 млн). В период летне-осеннего пика въезда этот показатель достиг только 10,2 млн человек (в 2016 году - 10,3 млн человек). Доля граждан стран СНГ среди всех иностранцев, временно посещавших РФ в течение 2017 года, составила 85–86%, в первую тройку стран-доноров входят Украина, Узбекистан и Таджикистан. Временная миграция из западных стран продолжает сокращаться - на начало 2018 года в РФ находилось 401,8 тыс. человек из ЕС и 39,5 тыс. человек из США (на начало 2017 года - 483,8 тыс. и 43,3 тыс. соответственно).

Торможение миграционного прироста, как отмечают авторы доклада, происходит на фоне возобновления естественной убыли населения. Приток рабочей силы из-за границы, таким образом, единственный ресурс поддержания его численности. Однако при нынешних темпах экономического развития у РФ, возможно, и нет потребности в большем числе работоспособных граждан, поэтому миграция и не растет, говорит сотрудник ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян: "Ресурс увеличения населения РФ с помощью миграции не так велик, как это может представляться, а этнокультурно близкого населения - и вовсе близок к исчерпанию. Впрочем, результаты переписи 2020 года могут показать, как это было ранее, несколько иную численность населения России, чем принято считать сейчас",- допускает он, поясняя, что новая методика учета миграции делает возможность расхождений данных переписи и текущих оценок населения менее вероятными, т.к. возможность недоучета иммиграции в 2010-е гг. мала.

Анастасия Мануйлова

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522668540
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  