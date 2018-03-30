На футбольном матче, который посетил Порошенко, произошла грандиозная драка (видео)

12:26 02.04.2018 В Мариуполе во время матча городской команды и киевского клуба "Динамо" произошла драка между болельщиками и полицейскими.



Во время второго тайма болельщики столичного клуба перелезли через ограждения, использовали пиротехнику и забросали полицейских камнями.



О причинах драки не сообщается.



Предположительно, стычка возникла из-за запрета полиции покидать секторы стадиона во время перерыва между таймами.



Несколько болельщиков покинули свои места, полицейские отказались впустить их обратно, после чего началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.



Сообщается, что один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал, еще несколько были задержаны.



Также сообщается, что на матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Посещение игры стало завершением его поездки в оккупированный Донбасс.











Источник - Русская весна

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