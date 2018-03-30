В Москве пройдет 1-й Halal Food Fest. Анонс 28/04

07:29 02.04.2018 28 апреля в рамках Международного Конгресса-выставки RussianHalalExpo-2018 пройдет масштабное кулинарное шоу – Фестиваль кухни Halal Food Fest.



Halal Food Fest – это открытое кулинарное соревнование, в котором примут участие шеф-повара ресторанов и профессиональные кулинары России и других стран.



Участники будут соревноваться на получение главных номинаций "Лучшее Халяль блюдо" и "Лучший Халяль десерт". Каждый шеф представит на дегустацию профессиональному жюри 2 блюда: горячее и десерт.



Halal Food Fest открывает уникальные возможности для участников: продемонстрировать и улучшить свои способности, получить серьезный толчок для профессионального роста и бесценный опыт, заслужить признание публики. Для ресторанов это станет отличным способом заявить о себе широкой публике, продемонстрировать мастерство поваров и удивить посетителей фирменными блюдами. Получение номинации станет гарантом качества и экологичности ресторанного меню.



Помимо основного конкурса, будут проведены увлекательные кулинарные мастер-классы для взрослых и детей от шеф-поваров.



Halal Food Fest - это полное погружение в гастрономическую культуру мусульманских народов и одно из ярких мероприятий Конгресс-выставки Russian Halal Expo.



Участником соревнований может стать любой кулинар, работающий по профилю (шеф-повар, су-шеф, повар, шеф-кондитер, кондитер) на любом предприятии питания на территории РФ, а также food-блогеры.



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Асия Мусина

+7 (963) 274-64-32

media@russianhalalexpo.ru Источник - ЦентрАзия

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