История нацкомпаний Казахстана: от СССР и Кажегельдина до Кулибаева, - А.Алехова

07:06 02.04.2018 Компания "КазМунайГаз" недавно отметила свое 15-летие. Круглая дата ознаменовалась скандалом вокруг ее первого руководителя Сауата Мынбаева. Ни персоны, рулившие казахстанской нефтью, ни сами компании, созданные для зарабатывания нефтяных денег, никогда не оставались без внимания общественности. В конце концов, подушка безопасности в лице Нацфонда была создана именно благодаря казахстанскому черному золоту. Только ли конъюнктура на нефтяном рынке тянет показатели вниз? Или дело в чем-то другом?

Об этом во второй серии очередного цикла о нацкомпаниях Казахстана расскажет политолог Данияр Ашимбаев.



Первые серьезные разработки

- Нефть – ныне это "казахстанское все". История казахстанской нефти хоть и насчитывает более 100 лет, но все же более близкая, современная ее история – это 60-е годы 20 века. Ранее, во время Гражданской войны, и Ленин ставил задачу побыстрее заняться Эмбой, и до революции были пробные разработки с участием иностранных концессионеров.

Нефть занимала определенное место в фольклоре и быте местного населения, но тем не менее разговоры о большой нефти пошли, как я уже сказал, в 60-е годы. Тогда активно началась разработка месторождений Мангышлака, было создано объединение "Мангышлакнефть", а затем нефтегазодобывающее управление "Узеньнефть".

С этого времени и начинается период большой нефти. "Мангышлакнефть" до начала 90-х была самой крупнейшей нефтедобывающей компанией в Казахстане. До этого солировала "Эмбанефть". Потом к ним прибавились "Актюбинскнефть" (существовавшая в 40-е и снова возродившаяся в 80-е годы) и "Тенгизнефтегаз" (так как с середины 80-х началась разработка Тенгиза). Это достаточно большой временной отрезок, но о нем в современном Казахстане толком ничего не помнят.

Работы по Тенгизу шли с середины 80-х, как и по Карачаганаку. Активно разрабатывался шельф Каспия, завершившийся открытием Кашаганского месторождения. Кроме того, в начале 90-х отдельной компанией была выделена "Кумкольнефть", имевшая на тот момент название "Южнефтегаз". Это и были основные нефтегазодобывающие компании Казахстана.

Но долгое время для экономики республики ТЭК был не самой стратегической отраслью, потому что базовыми в советское время считались зерно (знаменитый казахстанский миллиард пудов), металлы и уголь.

Нефть занимала третье место. Отчасти это было связано с тем, что в центре представителей Западного Казахстана, на земле которых эта самая нефть была обнаружена и активно добывалась, не очень любили

И можно заметить, что в какой-то степени история проникновения нефтяных кадров в большую политику была связана как раз с клановыми разборками 70–80-х годов. Что, в принципе, исправно продолжается и по сей день, но уже немного под другим соусом.



Распродажа нефтяных активов

- За исключением небольшого периода в 50–60-е годы, нефть находилась в ведении союзного Миннефтепрома. Но на местах нефтекомпании были укомплектованы во многом республиканскими кадрами и в партийном плане подчинялись республиканским органам власти.

Вялотекущий распад Cоюза в 1990–1991 годы до фактического роспуска страны привел к тому, что республика начала активно создавать новую систему управления.

Пошло прямое подчинение себе железных дорог, прокуратуры, всевозможных предприятий, до которых доходили руки

В 1991 году возникла госкорпорация "Казахстаннефтегаз", которая потом стала национальной компанией "Казахстанмунайгаз", в 1993 году преобразованная в государственную холдинговую компанию "Мунайгаз". Вот тогда-то она и стала заложницей деловых игрищ середины 90-х. Шли долгие маневры с тем же "Шевроном", которому изначально хотели отдать месторождение "Королевское", но который, просчитав ситуацию, замахнулся на весь Тенгиз. Кстати, путем долгих переговоров, взаимного шантажа и компромиссов в 1993 году Тенгиз "Шеврону" достался полностью

Правительство Акежана Кажегельдина активно пыталось все распродавать, нефтяники зачастую сопротивлялись. Начались проекты по освоению Кашагана и Карачаганака, то есть взаимные дрязги кипели, а полную их историю еще толком никто не написал.



История Рашида Сарсенова

- Из состава нацкомпаний правительство постепенно выводило разные активы и продавало их, несмотря на сопротивление отраслевого лобби, у которого были об этом свои представления. А чтобы вдохнуть значимость в переговоры с иностранцами, председатель оргкомитета "Тенгизшеврона" Калык Абдуллаев занял место вице-премьера, а руководитель переговорной группы с французским "Эльф Акитэном" Алмабек Нурушев стал замруководителя аппарата президента. Причем какое-то время у обоих это было основной функцией.

В итоге правительство вывело часть этих компаний из госсобственности

После долгой приватизации, как известно, "Актобемунайгаз" досталась китайцам, а "Мангышлакнефть" – индонезийцам, от лица которых выступал, а потом стал самостоятельным владельцем бизнесмен Рашид Сарсенов.

В те годы, как известно, он пробовался и в парфюмерном бизнесе (тот же "Французский дом"), и в банковском (корпорация BSB), и в медийном, и в золоторудном – пытался брать кое-какие активы. Но в итоге, несмотря на опыт работы замминистра народного образования, закрепился в нефтянке.

И даже после скандальной продажи "Мангистаумунайгаза" остался одной из влиятельных фигур на рынке ГСМ Казахстана

- А сейчас он где?

- Физически между Алматы, Астаной и западными областями. В Актау показывали некоторые объекты недвижимости, указывая, что это "объекты Рашида Темирбулатовича". Главное – он не в розыске.



"Казкоммерцбанк" в нефтянке

- Из других скандальных продаж запомнилась приватизация Шымкентского и Атырауского НПЗ, дикая борьба за Павлодарский НПЗ, где существовали два договора с одним номером и одной датой – один для правительства, а другой – для инвестора, и много копий было сломано вокруг тогдашней управляющей компании CCL Oil. А когда она ушла с того рынка, оказалось, что является "Центральноазиатской инвестиционной компанией" во главе с известным бизнесменом Александром Клебановым.

На "Кумколе" с одной стороны оказались канадские инвесторы – тот же "Харрикейн", который потом многие считали очень приближенным к акционерам "Казкоммерцбанка". С другой стороны, было создано совместное предприятие с "Лукойлом", которым тогда руководил небезызвестный Алик Айдарбаев, будущий аким и президент крупных компаний.

На очереди стояла продажа "Узеньмунайгаза" и "Эмбамунайгаза" – основных добывающих активов, оставшихся в госсобственности

Правительство и Госкомимущество активно готовило их к продаже при консультации "Казкоммерцбанка", тогдашнего любимого банка правительства. Или тот состав кабмина был любимым у "Казкоммерцбанка", не суть важно.

Могу напомнить, что зампреды правления банка "толпой" шли в правительство и госсектор: Сауат Мынбаев – замминистра финансов, Берик Имашев – зампредом Госкомимущества, Рустем Бектуров – главой Air Kazakhstan, Евгений Фельд – в Лениногорский полиметаллический комбинат, "Казфосфор" и KEGOC, Ержан Татишев – в "KRAMDS-Банк", банк "Туран-Алем" и так далее.

Нефтяники массовой продаже сопротивлялись.

В какой-то момент борьба дошла до того, что президент "Мунайгаза" был арестован, но обвинение против него пропало также быстро, как и появилось.

Госкомимущества бросал обвинения в пропаже то ли миллиона тонн нефти, то ли миллиона долларов, так ничем и не закончившиеся. А потом, несмотря на то что "Мунайгаз" создавался правительством, его распустил ГКИ. Два месяца государственной нефтяной компании в стране не было.



Появление Тимура Кулибаева

- Затем очередные ветра подули в другую сторону, и в марте 1997 года возникла национальная нефтегазовая компания "Казахойл". Ее возглавил тогдашний глава Миннефтегазпрома Нурлан Балгимбаев, который являлся человеком, очень близким к корпорации "Шеврон".

В руководство "Казахойла" вошли виднейшие нефтяные авторитеты страны – покойный Мурат Саламатов, Галиаусат Кешубаев, Узакбай Карабалин. А у руля финансового менеджмента оказался зять президента и на тот момент председатель совета директоров "АТФБанка" Тимур Кулибаев, несколько месяцев поработавший замом у Есимова в Госкоминвесте.

После долгих баталий "Казахойл" "отжал" у правительства обратно госпакет акций "Узеньмунайгаза" и "Эмбамунайгаза",

а также того, что осталось в госсобственности от Тенгиза. Потому что само месторождение, как известно, ушло американцам, а несколько компаний, "Тенгизнефтегаз" например, несколько лет еще существовала как отдельная структура до своего фактического слияния с "Эмбамунайгазом".

- То есть распродажа нефтегазовых активов реально шла, потому что у Казахстана не было денег самому их осваивать?

- По нефти, конечно, эта история темная. Но нужно учитывать, что на момент продажи предприятия активно работали – добывали, перерабатывали, продавали. И может быть самостоятельно не имели выхода на мировой рынок, но это, как известно, дело наживное. Допустим, как можно судить по металлургии, там возникла определенная категория международных брокеров, которые по дешевке покупали практически весь объем товара и спокойно реализовывали его потом по мировым ценам

в свои же подразделения за рубежом. А потом на эти же деньги предприятия были сначала взяты в управление, состоялся процесс реинвестирования теми же деньгами, которые на них были заработаны.



Приватизация по бросовым ценам

- Причем по тогдашним замечательным приватизационным условиям была такая "веселая" норма – стоимость продажи компании поступала в ее распоряжение на ее развитие. То есть фактически многие активы были куплены за деньги самих объектов продажи. Были большие вопросы по ценам, потому что в те годы многие СМИ упоминали, как одна из крупнейших электростанций Казахстана была продана по цене провинциального универмага

Грубо говоря, процесс приватизации и первоначального накопления капитала в Казахстане сильно прозрачным назвать нельзя. Кое-какие из собственников остались по сей день и ни у кого уже аллергии не вызывают.

Конечно, отечественный бизнес чувствовал себя немного ущемленным, поскольку к раздаче пирога немного опоздал, но понятно, что он не имел особого отношения к трейдингу, кроме "Казкома", который тогда играл в крупные игры.

Тот же Булат Абилов в те времена занимался кроссовками и парфюмерией, с чем пришел на "Кармет", а оттуда обратно ушел к кроссовкам.

Были и чуть более солидные коммерсанты, которые хотели остаться на чем-нибудь более крупном. В принципе, для них и возникли нацкомпании

Параллельно "Казахойлу" была создана компания "Казахнефтепром", которая через несколько недель стала "КазТрансОйлом". Компания была создана на базе двух крупных нефтепроводных объединений бывшего союзного подчинения. И если первым ее президентом был нефтяник по специальности, то вторым, очень быстро назначенным, стал бизнесмен Нурлан Каппаров, на тот момент известный как владелец корпорации "Акцепт".

Как мы уже говорили, "Акцепт" специализировался больше на спиртоводочном бизнесе, немного сахарном, где-то ширпотребом занимался, но вполне удачно вписался в эту комбинацию.

Говорили, что за выдвижением Каппарова стоял Кулибаев. Но учитывая, что потом их отношения стали сложными, сейчас вспомнить эти факты уже немного затруднительно. Как бы там ни было, Балгимбаев оказался во главе "Казахойла", а Каппаров – "КазТрансОйла", и они стали постепенно поджимать под себя оставшиеся госактивы.



Куски уходили налево

- Компании на тот момент стремились к возвращению под свой контроль как можно большего количества госакций либо же выкупа их у тех инвесторов, которые их не устраивали. Параллельной стороной этого процесса была приватизация непрофильных активов. Периодически нацкомпании разрастались, президент и правительство требовали сократить число всяких "дочек" и "внучек", передав их в конкурентную среду.

Вопрос о непрофильности был очень сложным, поэтому продажа шла в аффилированные с менеджментом структуры. Все это, конечно, вопрос трактовок, но то, что хорошие куски из госсобственности уходили по бросовым ценам налево, это процесс уже устоявшийся

Это привычная практика нацкомпаний, которая была, есть и остается.

В том же 1997 году Балгимбаев ушел в премьеры, а компанию возглавил тогдашний его сват, глава "Казахстанкаспийшельфа" Балтабек Куандыков, руководивший тогда работами по Кашагану. Весной следующего года он вдруг неожиданно был отправлен в отставку, а "Казахойл" возглавил уже известный нам Нурлан Каппаров.



Продолжение следует.



Александра Алехова, 2 апреля 18 Источник - 365info.kz

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