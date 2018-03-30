Джизакская показуха. Мирзиееву показали студентов как швей

07:03 02.04.2018 Учащиеся колледжей сыграли перед президентом Узбекистана роль работников текстилькомбината



30 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзияев совершил визит в Джизакскую область. Он ознакомился с деятельностью ООО "Зарбдор текстил". Однако по данным жителей Зарбдарского района, местные власти организовали "шоу для главы государства" во время посещения текстильного предприятия.



"Президент приехал в Зарбдарский район. Однако местные власти снова обманули президента. Все что он здесь увидел – показуха. Дело в том, что девушки, работавшие в тот день в текстильном предприятии, не являются швеями. Все они – студентки местных колледжей. А президент уехал довольным, поверив тому, что здесь обеспечили работой местную молодежь," – сообщил 30 марта один из местных жителей.



​По его словам, 30 марта он лично наблюдал за "спектаклем", устроенным в текстильном предприятии "Зарбдор текстил". "К приезду президента специально подготовили студенток колледжа сельского хозяйства и экономики. Их заставили выучить слова, если вдруг президент захочет подойти к ним и поговорить. Эти студентки сыграли роль молодежи, которых местные власти якобы обеспечили работой", – сказал собеседник.



Пожилая учительница из Зарбдарского района рассказала о том, что в день приезда Шавката Мирзияева в область ее внучка, являющаяся студенткой 3 курса одного из местных профессиональных колледжей, поработала несколько часов в роли швеи текстильного предприятия "Зарбдор текстил". Руководители некоторых колледжей в Зарбдарском районе подтвердили информацию о том, что местные власти организовали "спектакль" к приезду президента Шавката Мирзияева.



Чиновник администрации Джизакской области сообщил о том, что текстильное предприятие "Зарбдор текстил" уже сдано в эксплуатацию. По его словам, к концу этого года в этом предприятии будет создано 1060 рабочих мест.



"30 марта была запущена первая линия. Будут созданы новые рабочие места для местного населения. До конца апреля будет создано 864 рабочих мест, а в четвертом квартале этого года мы создадим еще 196 рабочих мест. В общей сложности, 1060 местных жителей будут обеспечены работой. Президент очень обрадовался, узнав об этом," – сказал чиновник областной администрации.

1 апр. 18 Источник - centralasian.org

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