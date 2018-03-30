 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.04.2018
07:29  В Москве пройдет 1-й Halal Food Fest. Анонс 28/04
07:06  История нацкомпаний Казахстана: от СССР и Кажегельдина до Кулибаева, - А.Алехова
07:03  Джизакская показуха. Мирзиееву показали студентов как швей
06:57  Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел
06:52  Россия и Таджикистан разрывают авиа-сообщение. Не договорились по долям "откатов"
06:42  Американцы готовятся к боям с Турцией. За Манбидж
06:36  Восточная Гута сложила оружие. Саудовская Аравия больше не требует ухода Башара Асада, - "Къ"
06:32  Крестовый поход Запада затянулся на тысячу лет, - Александр Широкорад
06:24  Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном
06:19  Палестинская Газа снова стала горячей точкой, - В.Скосырев
06:16  Саудовская Аравия возглавит солнечную революцию, - О.Соловьева
05:26  Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
04:22  Китайский "Небесный дворец-1" тихо приводнился в Тихом океане
01:10  Записки "экстремиста": я приветствую санкции против России! - А.Халдей
00:22  Велаяте-факих по-американски, - Анатоль Ливен
00:18  Врата репрессий в Узбекистане не закрываются, - Б.Мусаев
00:15  Лунки и ямки Роскоррупции. Где закопаны капиталы главы Делового совета ЕАЭС Христенко (расследование)
00:13  Действительно ли началась новая холодная война? - Одд Арне Вестад
00:11  Вытеснение русского языка – средство давления на Россию, - Н.Ивкина
Воскресенье, 01.04.2018
21:25  Мир на вырост. Политика на пути в будущее, - С.Караганов
16:53  Под Рязанью разбился пассажирский автобус - пострадало 8 граждан Киргизии
15:18  На Нацтелеканале "Qazaqstan" стартует реалити-шоу "Q-pop Idols". Девушки должны будут...
14:44  Именем революции. У брата КырПрезидента всем кагалом отнимают депутатский мандат
13:46  На Землю неконтролируемо падает сломавшаяся китайская космо-станция "Тяньгун-1", кому повезет?
10:52  Кремль трясет. Пошла на "посадку" команда Медведева-Дворковича-Магомедовых
08:54  Итоги съезда СДПК. В Кыргызстане теперь два центра влияния, - 24.kg
08:42  Устранение с орбиты. Почему США озаботились противоспутниковым оружием России и Китая, - "Известия"
08:38  Сирийская армия завершает зачистку от джихадистов Гуты
00:48  Что делать, когда против России идет игра без правил? - В.Катасонов
Суббота, 31.03.2018
18:59  Спотыкаясь на пороге. Почему соотечественникам нельзя нормально переселиться в Россию, - Е.Иващенко
18:43  Высокие отношения. Экс-президент А.Атамбаев опроверг слухи о потасовке с президентом С.Жээнбековым
14:24  Узбекистан. Эргаш Солиев утвержден хокимом Джизакской области
14:07  Экс-президент Атамбаев избран лидером партии СДПК
11:09  США-Западу: Пойдем русских бить. А если они нас? А нас за что? - "СП"
11:06  Российско-китайский ГЛОНАСС опутает весь мир
10:07  Македония: быть или не быть государственности? - Л.Савин
10:01  Бес задней мысли. Зачем каз-рэпер Жан Ахмадиев отстегал камчой уличных алматинских проституток и выложил видео в сеть
09:57  Что настрадал Предсказамус - казахский провидец Монке
09:16  КырПремьер Исаков не имеет отношения к коррупционным делам вокруг БишкекТЭЦ? - "Кабар"
09:08  Киргизии не нужна двухголовая власть, - "Ачык саясат"
01:25  Россия и ее союзники в кавычках и без, - С.Стремидловский
01:22  Пошел в народ со стулом. Мирзиеев принимает ходоков на улице в Джизаке (фото)
00:43  The Hill: Россия может подорвать альянс между Саудовской Аравией и США?
00:40  Ликвидировав очаг джихадистов в Гуте Россия выдернула нож из сердца Сирии, - Маджда Аль-Хадж
00:32  Из-за российских С-400. Турции угрожают союзники, а не враги, - Мехмет Аджет
00:19  Узбекистан открывает самого себя. Как страна становится прагматичным миротворцем, - забавный пиар от усмановского "Къ"
Пятница, 30.03.2018
22:29  Дети Поволжья... У одного из братишек кыр-президента Жээнбекова отобрали мандат депутата съезда СДПК
22:24  Экс-спикера КирПарламента Турсунбекова "колют" за кражу $30 тысяч - премии имени Чингиза Айтматова
21:12  Кристаллизация ненависти. Сон разума рождает дело Скрипаля, - Е.Пустовойтова
20:41  Козла в огород. Разработку налоговой реформы Узбекистана Мирзиеев доверил бывшему груз-министру-саакашисту Гилаури
20:28  В МВД Узбекистана назначили главного борца с терроризмом. Им стал подполковник Кадиров
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел
06:57 02.04.2018

Президент Туркменистана назначил сына замминистра иностранных дел страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара заместителем министра иностранных дел Туркменистана. Постановление об этом размещено на официальном сайте правительства Туркменистана.

36-летний Сердар уже является депутатом и главой комитета по законодательству парламента (он возглавил его уже через три месяца после того, как стал депутатом). До этого в июле 2015 года сын президента Туркменистана специальным постановлением получил назначение в структуре МИД страны и защитил докторскую диссертацию.

Весной и летом 2017 года он совершил ряд официальных зарубежных визитов и провел несколько встреч с высокопоставленными лицами, в том числе в России и Казахстане. Эксперты отмечают, что он все чаще участвует в публичных мероприятиях вместе с отцом, а в официальных публикациях его называют "сыном народа" и отмечают его вклад в развитие страны, в частности в области физкультурного движения и спорта. Все это дает иностранным политологам повод предполагать, что именно Сердар станет преемником нынешнего президента Туркменистана.

Однако передача власти может состояться не скоро: в сентябре 2016 года 60-летний Бердымухамедов получил право на пожизненное президентство и ради него было отменено ограничение на возраст главы государства в 70 лет.

Помимо сына у Гурбангулы Бердымухамедова есть также три дочери.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522641420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  