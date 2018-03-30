Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел

06:57 02.04.2018 Президент Туркменистана назначил сына замминистра иностранных дел страны



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара заместителем министра иностранных дел Туркменистана. Постановление об этом размещено на официальном сайте правительства Туркменистана.



36-летний Сердар уже является депутатом и главой комитета по законодательству парламента (он возглавил его уже через три месяца после того, как стал депутатом). До этого в июле 2015 года сын президента Туркменистана специальным постановлением получил назначение в структуре МИД страны и защитил докторскую диссертацию.



Весной и летом 2017 года он совершил ряд официальных зарубежных визитов и провел несколько встреч с высокопоставленными лицами, в том числе в России и Казахстане. Эксперты отмечают, что он все чаще участвует в публичных мероприятиях вместе с отцом, а в официальных публикациях его называют "сыном народа" и отмечают его вклад в развитие страны, в частности в области физкультурного движения и спорта. Все это дает иностранным политологам повод предполагать, что именно Сердар станет преемником нынешнего президента Туркменистана.



Однако передача власти может состояться не скоро: в сентябре 2016 года 60-летний Бердымухамедов получил право на пожизненное президентство и ради него было отменено ограничение на возраст главы государства в 70 лет.



Помимо сына у Гурбангулы Бердымухамедова есть также три дочери. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - centralasian.org

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