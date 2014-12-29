Американцы готовятся к боям с Турцией. За Манбидж

06:42 02.04.2018 Американцы готовятся к боям с Турцией



Анкара начнет наступление на Манбидж, в котором американцы будут обороняться вместе с курдами



Заур Караев



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Ричард Фрэнк

Эндер Имрек





Сирийская война, похоже, никогда не подойдет к концу. Такое представление складывается в связи с тем, что никакие события не могут остановить насилие.



Еще год назад казалось, что с падением Исламского государства* народ арабской республики обретет шанс на спасение, шанс на жизнь без войны. Люди устали от этого, и жестокость исламистов, думалось, окончательно всех убедит в необходимости нормализации общей ситуации в стране. Для этого надо было всего лишь отложить оружие и позволить умелым дипломатам делать свое дело. Но этого не случилось. Исламское государство побеждено, его растоптали международные силы, находящиеся в союзнических отношениях с разными сторонами гражданского конфликта. Однако это почему-то никого не надоумило перейти к так необходимому этапу восстановления государства. Страна по-прежнему в огне, по-прежнему кругом смерть, война и разруха.



Парадоксально, но до сих пор сложно сказать, кто же все-таки в этом повинен. С одной стороны, внутренние силы продолжают соперничать друг с другом, и каждый демонстрирует крайнее презрение по отношению к своим оппонентам.



Представитель ООН Стефан де Мистура так и не сумел организовать полноценные переговоры даже между оппозиционными группировками, что же тогда говорить о возможности привлечь Дамаск к этому дипломатическому недопроцессу? Тем не менее, нельзя утверждать, что усугубление сирийской проблемы связано только с внутренними игроками. Большую роль на ситуацию в государстве оказывают иностранцы. Их присутствие раньше было необходимо, да и сейчас оно оказывает положительную роль. Благодаря им удается сдерживать участников гражданской войны от еще больше насилия. Но если все же представить, что США и прочие вдруг покинули Сирию, то как долго арабская республика будет оставаться раздробленной?



Высока вероятность того, что при таких условиях силы, подконтрольные Дамаску, завершили бы войну за довольно короткие сроки. С военной точки зрения преобладание Сирийской арабской армии над врагами значительно, поэтому нет никаких сомнений в ее способности восстановить целостность государства. Сложно сказать, пошло было бы это на пользу населению, тем не менее, Сирия сохранила бы свои шансы на выживание в будущем. Сейчас же за счет иностранцев такой сценарий невозможен, кроме того, интервенты сами не прочь взять под свой контроль тот или иной регион арабской республики. Особенно хорошо это прослеживается в случае с Турцией.



Анкара сейчас не воюет с Дамаском, хоть отдельные стычки и имеют место быть, но они немасштабны. У Турции в Сирии совсем иные задачи. Ей хочется избавить соседнее государство от всякой власти каких бы то ни было курдских военизированных формирований. И это грозит Сирии очередной затяжной войной, которая войдет в историю как отдельная часть местного гражданского конфликта.



Пока что турки успешны. Они почти полностью освободили север Алеппо от недружественных себе групп, но на этом никто не останавливается. Далее по плану идет Манбидж. Реджеп Тайип Эрдоган многократно упоминал этот город в качестве следующей цели для его армии. И в этой связи прозвучало немало предупреждений в адрес американцев, которые присутствуют в Манбидже вместе с курдами.



Президент Турции не поскупился даже на угрозы. По его словам, если американцы не уйдут, то их ждет та же участь, что и курдов. Возможно, он ожидал, что подобные словам произведут впечатление на Вашингтон, и вроде бы арабские соцсети даже начали распространять информацию об отступлении военных США из города. Однако все это вскоре было опровергнуто. Американцы начали делать все, чтобы дать понять Анкаре о своем намерении оставаться в городе. Так за последние месяцы Манбидж посетил ряд высокопоставленных чиновников Государственного департамента. Но, пожалуй, самым интересным можно назвать визит в Манбидж американского генерала Джеймса Джаррарда. Он руководит коалиционной группой спецопераций по борьбе с Исламским государством. Его появление в регионе освещалось прессой, и, по всей видимости, так Вашингтон пытался объяснить Эрдогану, что не стоит совершать необдуманных поступков.













Сложно сказать, поддался ли турецкий лидер такому воздействию, но, похоже, турки и их приближенные рвутся в бой. Так, на днях представители Сирийской свободной армии, которая действует совместно с Анкарой, заявили, что наступление на Манбидж должно начаться в ближайшие три дня. Вскоре после этого сам Эрдоган, выступая на заседании Совета национальной безопасности Турции, заявил, что меры против курдов в Манбидже будут скоро предприняты, если США и Отряды народной самообороны не согласятся с условиями Анкары. Сложная ситуация, и вряд ли стоит ожидать, что она будет преодолена в результате состоявшейся в пятницу встречи заместителя Госсекретаря США Джона Салливана и заместителя турецкого министра иностранных дел Умита Ялчина.



Удастся ли Вашингтону договориться с Анкарой? Или Турция все-таки развяжет боевые действия против своего союзника по НАТО? Об этом мы поговорили с австралийским военным экспертом Ричардом Фрэнком.



"СП": - Турция действительно готова атаковать город, в котором находятся военные из США?



- В этом городе есть и другие иностранные представители. Надо понять, что Турция демонстрирует свою агрессию не только по отношению к США, но и всем остальным членам Коалиции. Президент Турции находится в плохих отношениях с европейскими странами, теперь он может испортить отношения и с Соединенными Штатами Америки. Это сильно вредит его репутации. Процесс вхождения Турции в состав ЕС остановлен, а членство Турции в НАТО уже сегодня у многих вызывает недовольство. Если случится нападение на Манбидж, то столкновения с силами Коалиции не удастся избежать. Военные США знают о силах противника и его возможностях. И все, кто находятся в Манбидже, будут готовы к тому, чтобы предпринять необходимые ответные действия. Все это вредит только Турции.



"СП": - То есть США готовы к военному конфликту с Турцией?



- Речь не идет о войне, речь идет о конкретной ситуации в городе Манбидж. Если это случится, то этот эпизод, скорее всего, будет единственным. Вот к нему США готовы, если бы они не были готовы, то все иностранцы из города были бы выведены. Но они на месте и в боевой готовности. Конечно, риск столкновения высок, но на данный момент Турция может воспользоваться силами лояльных себе групп оппозиции, чтобы избежать личного вмешательства. Разумеется, любое нападение на Манбидж будет отбито, у атакующих нет никаких шансов.



Турецкий военный эксперт Эндер Имрек склонен считать, что Эрдоган может отдать приказ о наступлении в ближайшие дни.



- Эрдоган пока еще не совсем понял, чем может все это закончиться. Нападение на Африн привело к тому, что США стали хуже относиться к Турции. Это может привести к санкциям и падению экономики. Это не останавливает Эрдогана, и он хочет продолжения. Что он делает? Не совсем понятно, потому что в таких условиях террористическая угроза со стороны курдов минимальна, это не может быть реальной причиной этого конфликта. Когда речь идет о возможности столкновения с США, глупо объяснять свои мотивы угрозой со стороны Рабочей партии Курдистана или YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи - авт.). Это очень опасная ситуация, и она может сильно ударить по Турции. В ближайшие дни все решится, и будет очень хорошо, если США смогут убедить Эрдогана не делать этого, но сейчас, к сожалению, перед нами стоит такая угроза.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

1 апр. 18 Источник - svpressa.ru

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