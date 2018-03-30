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Восточная Гута сложила оружие. Саудовская Аравия больше не требует ухода Башара Асада, - "Къ"
06:36 02.04.2018

Сирийская армия добилась одной из решающих побед за семь лет войны, взяв под свой контроль крупнейший оплот вооруженной оппозиции - Восточную Гуту. Организованный вывод из Восточной Гуты группировок оппозиции, согласившихся прекратить сопротивление и перебраться в другие районы страны, стал результатом договоренностей, достигнутых при участии российского Центра по примирению враждующих сторон. Перелом в ситуации в Восточной Гуте совпал с важной политической победой Дамаска: наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман впервые выразил готовность Эр-Рияда признать сохранение у власти в Сирии президента Башара Асада.

О переломе в противостоянии в Восточной Гуте - последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции - сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей",- заявил генерал-майор. По его словам, покинувшие Восточную Гуту крупные силы боевиков в сопровождении сирийских сил безопасности, машин скорой помощи и военной полиции ВС РФ были перемещены в провинцию Идлиб в соответствии с договоренностями, достигнутыми между сторонами конфликта. О восстановлении контроля "над всеми городами и населенными пунктами Восточной Гуты" поспешило заявить в субботу и сирийское военное командование.

Фото: Danny Makki / AP

Значительная часть провинции Идлиб находится под контролем группировок вооруженной сирийской оппозиции с 2015 года. При этом до нынешней гуманитарной операции в Восточной Гуте сюда и раньше эвакуировали боевиков, согласившихся прекратить вооруженное сопротивление Дамаску.

Так, предыдущая масштабная эвакуация в Идлиб происходила в декабре 2016 года, когда в ходе битвы за Алеппо, ставшей еще одним поворотным моментом сирийской войны, сюда были перемещены около 30 тыс. боевиков.

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Несмотря на достигнутый перелом в Восточной Гуте, говорить о полной победе сирийской армии в этом стратегически важном районе, прилегающем к Дамаску, пока рано. В то время как группировки "Ахрар аш-Шам" и "Фейлак ар-Рахман" согласились с условиями мирного плана Дамаска, одна из самых влиятельных сил вооруженной оппозиции - группировка "Джейш аль-Ислам", которая контролирует находящийся в 10 км от сирийской столицы город Дума, сложить оружие пока отказывается. По данным телеканала Al Jazeera, ссылающегося на свои источники, "Джейш аль-Ислам" до сих пор контролирует 13% территории Восточной Гуты.

"Без договоренности с ""Джейш аль-Ислам"" ни о какой победе в Восточной Гуте не может быть и речи. Но если соглашение с группировкой будет достигнуто и сирийская армия установит контроль над Думой, а вслед за ней полностью над Восточной Гутой, то по своему значению, это будет даже более важно, чем возвращение контроля над Алеппо",- пояснил "Ъ" начальник центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов.

По словам эксперта, на протяжении семи лет конфликта Восточная Гута являлась оплотом оппозиции, население этого района было настроено против Дамаска. По словам господина Семенова, в этой ситуации для сирийских властей важно достичь компромисса с "Джейш аль-Ислам", так как у этой группировки еще осталась возможность оказать серьезное сопротивление, что может привести к крупным потерям для сирийской армии.

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Однако информация о том, согласится ли "Джейш аль-Ислам" последовать примеру других группировок, весьма противоречива. В воскресенье сирийские СМИ сообщили, что "Джейш аль-Ислам" якобы согласилась покинуть Думу и отправиться в город Джараблус в провинции Алеппо на севере Сирии. До этого о достижении соглашения с "Джейш аль-Ислам" сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Однако эту информацию уже опроверг в своем Twitter официальный представитель "Джейш аль-Ислам" Хамза Биркдар.

Ранее Хамза Биркдар пояснил "Ъ", что "Джейш аль-Ислам" выступает против "насильственного переселения и демографических изменений", которые, по мнению руководства группировки, становятся неизбежными в ходе реализации нынешней гуманитарной операции в Восточной Гуте.

На фоне новостей о выходе из Восточной Гуты боевиков "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам" осталась в Восточной Гуте в одиночестве, хотя она первой из сирийских вооруженных группировок начала переговоры с российскими военными по ситуации в этом анклаве.

Более того, благодаря этим переговорам стала возможной эвакуация гражданского населения по гуманитарным коридорам, предложенным Россией. До этого почти две недели боевики не позволяли мирному населению покинуть Восточную Гуту. Но переговоры о судьбе самой "Джейш аль-Ислам" затянулись.

Фото: Bassam Khabieh, Reuters

По данным телеканала Al Jazeera, нежелание "Джейш аль-Ислам" перебраться в провинцию Идлиб в числе прочих факторов обусловлено стремлением ее руководства избежать столкновения с другой группировкой - "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ). Перемещение в Идлиб может лишить "Джейш аль-Ислам" ее нынешнего влияния в Сирии.

По версии официальных сирийских СМИ, будущая сделка с "Джейш аль-Ислам" может предоставить ее боевикам возможность на выбор либо отправиться в провинцию Алеппо, в сторону города Джараблус на сирийско-турецкой границе, либо остаться в Думе и воспользоваться объявленной Дамаском амнистией. В Дамаске рассчитывают, что в случае достижения мирной договоренности с "Джейш аль-Ислам" группировка также освободит всех находящихся у нее заложников и укажет места захоронения погибших солдат.

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Впрочем, самым большим ударом для "Джейш аль-Ислам" стало заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, допустившего возможность дальнейшего пребывания у власти президента Сирии Башара Асада. "Башар остается, но я считаю, что в его интересах не позволять иранцам делать все, что они хотят",- заявил Мухаммед бен Сальман в интервью Time в ходе визита в США.

По словам Кирилла Семенова, "Джейш аль-Ислам" достаточно близка с Саудовской Аравией, и происходящее изменение позиции Эр-Рияда в отношении будущего устройства Сирии эта группировка не может не учитывать.

"Впрочем, в этом уравнении много неизвестных. Эр-Рияд готов допустить, что Башар Асад может остаться у власти, при условии что он сможет выйти из-под влияния Ирана. Однако сделать это будет непросто",- добавляет господин Семенов.

Марианна Беленькая, Сергей Строкань
1 апр. 18

Источник - kommersant.ru
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