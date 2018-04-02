Крестовый поход Запада затянулся на тысячу лет, - Александр Широкорад

06:32 02.04.2018 России дружба с "просвещенной Европой" всегда выходила боком



Франция и Англия тысячу лет назад развязали войну на Ближнем Востоке, которая без перерыва длится и по сей день. Вам кажется, что это слишком громкое заявление? Попробуем доказать, что это действительно так.



НАЧАЛО



27 ноября 1095 года папа Урбан II обратился к Клермонскому собору с вдохновенным призывом к крестовому походу. Он откровенно заявил: "Земля эта, которую вы населяете, сдавлена отовсюду морем и горными хребтами, она стеснена вашей многочисленностью, обилием же богатств не преизбыточествует и едва прокармливает тех, кто ее обрабатывает…



Становитесь на стезю Святого Гроба, исторгните землю эту у нечестивого народа, покорите ее себе. Земля эта, как гласит Писание, течет медом и млеком. Иерусалим – это пуп земли, край, плодоноснейший по сравнению с другими землями, он словно второй рай. Он жаждет освобождения и не прекращает молить о том, чтобы вы пришли ему на выручку".



Однако ни арабы, захватившие Иерусалим у византийцев, ни турки-сельджуки, выбившие оттуда арабов, никогда не посягали на христианские святыни и не препятствовали отправлению христианской веры. Да, были отдельные случаи преследования христиан, но в целом в VIII–XII веках христиане находились под защитой закона, им не запрещалось исполнять свои обряды. Халифы Аббасиды даже организовали группы переводчиков-христиан, чтобы те перевели на арабский труды Аристотеля, Платона, Эвклида, Гиппократа и др.



Христиане занимали важные посты в государственном аппарате халифов. Правда, христианам приходилось в отличие от мусульман платить особый, но не очень обременительный налог. Но, с другой стороны, Кораном запрещалось правоверным заниматься ростовщичеством. В результате торговля и коммерческие конторы (прообраз банков) были в основном в руках христиан и евреев.



Православное греческое духовенство сохранило полностью свою структуру. Там остались два патриарха – Иерусалимский и Антиохийский – и все епископы. Никакого католического духовенства в Палестине никогда не было. Напомню, что хотя официальное разделение церквей произошло лишь в 1054 году, Православная и Католическая церковь задолго до этого имели независимые структуры.



Так что "жаждать освобождения" и молить войска католиков о приходе в Палестине было попросту некому.



И вот десятки тысяч крестоносцев двинулись "освобождать святую землю". Первыми же их жертвами стали христиане – жители Центральной и Южной Европы. Венгерский король согласился пропустить крестоносцев, лишь взяв знатных заложников, и рыцарям пришлось вести себя там более-менее пристойно. В Византии же крестоносцы прославились безудержными грабежами. Руководители похода сдерживали рыцарей, поскольку Византия была еще достаточно сильна, и только ее флот мог переправить крестоносцев в Азию.



В 1099 году крестоносцы взяли штурмом Иерусалим. Все мусульманское население города, около 70 тыс. человек, оказалось перебито, пощады не было ни детям, ни женщинам. От мечей "освободителей" пала и часть евреев, а остальных загнали в синагогу и сожгли. У православного населения Сирии и Палестины были отняты церкви, а самих православных новоявленные сеньоры обратили в крепостных. Православные патриархи, антиохийский Иоанн Оксита и иерусалимский Досифей, были вынуждены бежать в Константинополь.



Так "освобождение" обернулось для православных страшной бедой, чего никогда не было в годы правления мусульман. С 1100 по 1300 год число христиан в Сирии и Палестине, где до прихода крестоносцев они составляли около половины, уменьшилось в несколько раз. Иерусалимский патриарх Досифей II (1669–1707) сказал о крестовых походах: "Эти войны можно назвать священными с таким же правом, как проказу – священной болезнью".



НЕ СМОГ УДЕРЖАТЬСЯ



Крестоносцы больший урон нанесли не арабам, а христианам. Тинторетто. Захват Константинополя. 1580

Крестоносцы больший урон нанесли не арабам, а христианам. Тинторетто. Захват Константинополя. 1580



Арабы начали давать отпор захватчикам. И тогда Рим обложил всю Европу "саладиновой десятиной". Европа исправно давала деньги, и десятки тысяч рыцарей непрерывно уходили на восток. Ну, а по пути… Помните фильм "Андрей Рублев", где хан говорит: "Малый город встретился. Обходить хотел. Удержаться не смог". В 1190 году английский король Ричард проплывал мимо Сицилии. Увидел город Мессину. Обойти хотел, но не позволило "львиное сердце". Разграбил и сжег город, а уцелевших жителей велел перебить исключительно из гуманных соображений – все равно им негде и нечем жить. На радостях Ричард даже зазимовал в Сицилии. Денег много, и пленных девиц в избытке.



Весной 1191 года король двинулся в Палестину. Проплывая мимо Кипра, принадлежавшего Византии, опять "удержаться не смог". В нескольких сражениях Львиное Сердце разбил византийские войска и ограбил остров. Король был в хорошем настроении и согласился оставить киприотам половину их имущества. Затем Ричард продал остров рыцарскому ордену Гроба Господня.



В ходе Четвертого крестового похода проплывали крестоносцы мимо богатого торгового города Зара (современный Задер). Большинство населения его составляли католики. Никаких басурман не было. Но как удержаться? И этот город был взят и разграблен. В Заре рыцари вошли во вкус. Зачем ехать в Палестину, где жара и нет воды, а главное, кровожадные арабы принципиально не хотят расставаться со своим имуществом и становиться крепостными европейских феодалов? Куда проще грабить христианские государства.



И вот 12 апреля 1204 года крестоносцы захватили Константинополь. Три дня новоявленные варвары грабили Второй Рим. Полному разграблению и разрушению подвергся и русский торговый квартал "у святой Маммы".



РУССКОЕ МОРЕ



До нашествия крестоносцев свыше трех веков ежегодно с Руси в Константинополь приходили два больших каравана судов – весенний и осенний. Вспомним, что со времен князя Олега главным в русско-византийских договорах была безопасность русских купцов. После 1204 года русские суда перестали ходить по Черному морю.



Если с IX века до 1204 года арабские купцы называли Черное море Русским морем, то через несколько десятилетий союзники-генуэзцы захватили все побережье Черного моря, и оно стало "итальянским озером". Остатки генуэзских крепостей до сих пор сохранились в Крыму и на Кавказе.



В XIII веке крестоносцы были окончательно изгнаны с территории Сирии и Палестины. Зато папские легаты и наемные трубадуры повсеместно героизировали "псов-рыцарей". Самое удивительное, что несмотря на то, что англичане в XIX веке не менее 10 раз воевали или грозили России войной, по указанию Романовых во всех русских школьных и студенческих учебниках тоже содержались восхваления крестоносцам.



Интересно, что русские и советские историки ставили точку в истории крестовых походов в 1204 году. Между тем в 1215 году на Четвертом Лютеранском соборе папа Иннокентий III провозгласил Пятый крестовый поход. И вот в мае 1218 года флот крестоносцев высадил десант в… Египте.



В 1248 году в ходе Седьмого крестового похода король Луи IX опять высадился в Египте. Там около 30 тыс. французов были убиты, а сам король, два его брата, 3 тыс. рыцарей и 15 тыс. пехоты попали в плен. Ну а в ходе Восьмого крестового похода Луи XI в 1270 году высадился в… Тунисе. Там он и помер от жары. Может, у франков были нелады с географией? Где Гроб Господень, а где Египет и Тунис? Да нет, они прекрасно знали экономическую географию: где можно хорошо пограбить – крестоносцы тут как тут.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА



Говоря о последствиях крестовых походов, практически все исследователи упоминают резкое увеличение торговой деятельности и флотов Венеции и Генуи. Ну а говоря о Франции – это Марсель и другие средиземноморские города. Однако мало кто знает о том, что десятки островов в Восточном Средиземноморье остались в руках крестоносцев и венецианцев – Крит, Кипр, Родос, Кикладские, Ионические и другие острова. Острова использовались как базы пиратских флотилий и как пункты сосредоточения войск для вторжения на Ближний Восток.



Крестоносцы топили все мусульманские суда в Средиземном море. Они ежегодно захватывали тысячи, а то и десятки тысяч рабов в Восточном Средиземноморье, а затем везли их в Европу или заставляли работать на себя на островах. Только на маленьком Родосе на рыцарей трудились десятки тысяч рабов.



В 1415 году португальцы вторглись в Марокко. Ну а с 1500 года португальский король регулярно отправлял эскадры к берегам Индии для уничтожения арабской торговли в Аравийском море. В 1500 году Педро Кабрал повел 13 караванов. 13 февраля 1502 года Васко да Гама во второй раз отправляется к берегам Индии. Теперь у него эскадра из 14 кораблей. Вот только один эпизод его плаванья у берегов Индии, описанный в бортовом журнале: "В этот момент нам встретилось большое судно с паломниками из Мекки, оно направлялось в Кожекоде. Узнав об этом, адмирал велел обстрелять судно из пушек и поджечь его. Затем последовала ужасающая резня… Обезумевшие от страха мавры хватали горящие уголья и бросали их в португальцев, а те отвечали из мушкетов". Расстрел судна длился четверо суток.



В 1507 году крестоносцы захватили остров Сокотру, лежащий у входа в Красное море, и Ормуз – важнейший торговый и стратегический пункт у входа в Персидский залив.



ТУРЕЦКАЯ ИМПЕРИЯ



В конце XV – начале XVI веков на жизни одного поколения возникает громадная Турецкая империя. В чем причина этого феномена?



Дело в том, что турецкие султаны начали создавать многонациональное и многоконфессиональное государство. По веротерпимости они не имели равных в XV–XVII веках. В то время Турция была единственным государством в мире с элементами социальной справедливости. Но главное, это дикая ненависть, которую питали арабы, да и почти все жители Восточного Средиземноморья к крестоносцам. Те же православные греки, как на материке, так и на островах, встречали турок как освободителей от свирепых рыцарей и католического духовенства. Население Сирии, Палестины, Египта, Ирака, Ливии, Туниса и Алжира также с восторгом встречало турецкие войска.



Турки выбили крестоносцев со стратегически важных островов Средиземного моря – Родоса, Крита, Кипра и т.д., однако не смогли взять Мальту, которая осталась базой рыцарей-пиратов.



Португальцы сами бежали с острова Сокотра.



В 1552 году турецкая эскадра, состоявшая из 30 военных судов с 16 тыс. человек на борту, вышла из Суэца и двинулась к берегам Омана. Капудан-паша, известный мореплаватель и картограф Пири Рейс, уничтожил несколько португальских факторий, после 18-дневной бомбардировки занял главную португальскую крепость на подступах к Ормузу Маскат и вошел в Ормузский пролив.



"Древний путь пряностей" был возрожден турками в 1550–1570 годах. Вся Западная Европа, за исключением Испании, Португалии и западных провинций Франции, снова стала снабжаться пряностями из стран Арабского Востока, теперь уже ставших частью Османской империи. Французский историк Ф. Бродель писал: "Через Красное море поступало столько перца и пряностей, сколько их ранее никогда не поступало".



Турецкий флот не дал португальцам захватить Йемен.



РЕВАНШ ЗАПАДА



Естественно, Запад мечтал о реванше. Объем статьи не позволяет рассказать о десятках войн между турками и Западом, которые шли практически без перерыва в XVI–XVIII веках. Самое любопытное, что с конца XVIII века Англия и Франция свои захватнические войны на Средиземноморье и Ближнем Востоке стали представлять как войны по защите Оттоманской империи от России.



Турки в 1475 году сделали вассалами крымских ханов. Крымские татары ежегодно нападали на Россию или Речь Посполитую, доходя до Москвы, Киева и Кракова. Со времен Ивана Грозного русские строили оборонительные (засечные) линии против татар. На линии убухали миллионы рублей, но татары по-прежнему прорывались через них. Татарская угроза была устранена лишь в 1783 году с присоединением Крыма к Российской империи. Луи XVI и его министры разразились бранью и угрозами в адрес России. Екатерина Великая по сему поводу спросила у французского посла, как бы Франция жила с такими соседями.



Ни турки, ни арабы не нападали ни на Лион, ни на Париж, тем не менее Наполеон в 1798–1799 годах попытался захватить Египет и Сирию. После затяжной войны 1830–1847 годов Франция овладела Алжиром, а затем Тунисом и Марокко. Италия захватила Ливию, а Англия – Египет.



И весь XIX век, и начало ХХ века европейские дипломаты и политики непрерывно вопили об агрессии России, стремящейся оккупировать Турцию, хотя до 1914 года Россия не заняла ни квадратного метра собственно турецкой территории. Конечно, если не считать Очаков, Крым и Азов исконно турецкими землями.



Политическая поддержка Запада Турции была крайне выгодным делом. Мы вас поддержали в войне с Россией 1877–1878 годов, а теперь платите. Сколько? Да мы, англичане, люди скромные, нам и Кипра хватит. Так Кипр стал британской колонией.



В 1914–1917 годах Англия и Франция впервые в истории воевали против Турции в союзе с Россией. Увы, действия Антанты практически никак не влияли на ситуацию на Кавказском фронте. Зато после капитуляции Турции союзники оккупировали Проливную зону и оттуда отправили десанты в Одессу, Севастополь, Поти и Батум. Английские и французские дредноуты в 1918–1920 годах неоднократно обстреливали Крымское и Кавказское побережья.



Англия захватила Персию и из захваченных русских военных судов в порту Энзели сформировала большую военную флотилию. Англичане захватили Баку, Красноводск и ряд других портов Каспия, а также блокировали Астрахань – единственный порт, оставшийся под контролем большевиков.



Однако в 1918 году по приказу Ленина с Балтики на Каспий по внутренним водным системам были переброшены 14 эсминцев и миноносцев, четыре подводные лодки и другие корабли. В Астрахань из Петрограда пошли эшелоны с матросами и 75 152-мм пушками для вооружения мобилизованных транспортных судов. Так была создана мощная Волжско-Каспийская флотилия, которая выбила англичан и белогвардейцев с Каспийского моря.



Точка в Гражданской войне на Каспии была поставлена в персидском порту Энзели в мае 1920 года. Англичане капитулировали, украденные суда и грузы были возвращены в Россию.



СОВЕТСКАЯ РОССИЯ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ



В 1918–1922 годах Антанта стремилась вообще уничтожить Турцию, а Проливную зону взять под "международный контроль", то есть обеспечить бессрочное базирование там флотов Англии, Франции и США. В августе 1921 года греческие войска находились в нескольких километрах от Анкары. И тут на помощь Турции пришла советская Россия.



Осенью 1920 года в Анкару поступило 200 кг золота из советской России. Позже прибыло еще несколько таких "посылок". В 1920–1922 годах большевики поставили генералу Мустафе Кемалю, будущему Ататюрку, 40 тыс. винтовок, 327 пулеметов и 54 орудия. Кроме того, Красная армия помогла туркам перевезти через советский порт Батум десятки тяжелых орудий из бывшей русской крепости Карс, отданной туркам. В итоге греки были наголову разбиты, а тетушке Антанте и врангелевскому воинству пришлось убраться из Проливной зоны.



Иначе сложилась судьба ближневосточных владений Оттоманской империи. Их поделили между собой Англия и Франция. Англия оккупировала Месопотамию и Палестину, а Франция – Сирию. Англия и Франция буквально по глобусу, не считаясь с волей народов, создали подмандатные (полуколониальные) государства Сирию, Ливан, Палестину, Трансиорданию и Ирак.



Арабы регулярно восставали против оккупантов. Так, большие восстания арабов имели место в Ираке в 1936 и 1941 годах. В обоих случаях англичане массированно применяли авиацию против мирного населения. Погибли десятки тысяч человек.



В январе 1940 года правительства Англии и Франции решили разбомбить нефтепромыслы в Баку, а заодно нефтеперерабатывающие заводы и нефтепорт в Батуме. Для этого на аэродромы в Хаббании (Ирак), а также на Кипре и в Сирии было переброшено несколько английских и французских бомбардировочных эскадрилий.



Поражает наглость и глупость британских и французских политиков. С одной стороны, они проворонили подготовку германского вторжения в Бельгию и Францию, а с другой – готовили нападение на СССР, не имея какой-либо даже сносной системы ПВО в своих ближневосточных колониях. А между тем в начале февраля 1940 года советское командование приступило к подготовке ответного удара. Его должны были нанести шесть дальнебомбардировочных полков (свыше 350 бомбардировщиков ДБ-3).



6-й, 42-й и 83-й дальнебомбардировочные полки начали сосредотачиваться на аэродромах Крыма. Еще три полка ДБ-3 должны были действовать с аэродромов в Армении в районе озера Севан.



Бомбардировщики первой группы начали выполнять пробные полеты. С аэродрома под Евпаторией они летали на запад до берегов Болгарии, а затем кружным путем вдоль берегов Турции выходили на условленную цель на побережье Абхазии и потом тем же путем возвращались в Евпаторию. Эскадрильи первой группы, пролетев над Турцией, должны были атаковать британские базы в Ларнаке, Никозии и Фамагусте на Кипре, базу в Хайфе в Палестине и французские военные объекты в Сирии. Самолеты второй группы, базировавшиеся в Армении, должны были лететь через Иран и Ирак. В районе Багдада полки расходились в разные стороны на турецкие объекты и на британские базы в Ираке и в Египте. Последний, самый лакомый кусочек достался 21-му дальнебомбардировочному авиаполку. Две его эскадрильи должны были атаковать британскую эскадру в Александрии, две эскадрильи – сбросить бомбы под Порт-Саидом, а одна эскадрилья должна была разрушить шлюзы Суэцкого канала и парализовать британское судоходство.



Налет на Баку был намечен на 15 мая, но уже 9 мая танковые группы вермахта начали стремительное наступление на Западном фронте. Позже Риббентроп поддел Молотова, сказав, что Германия избавила СССР от британской авантюры.



ХОЛОДНАЯ ВОЙНА



В послевоенное время Англия и Франция вывели свои войска с Ближнего Востока из-за восстания арабов, которые пользовались политической и военной поддержкой Советского Союза. Французские войска были выведены из Сирии и Ливана в 1946 году. В 1958 году произошла революция в Ираке, и "просвещенным мореплавателям" вместе с янки пришлось собирать чемоданы.



В 1954 году произошла революция в Египте, и к власти пришел Гамаль Абдель Насер. В ответ на национализацию Суэцкого канала Англия и Франция вторглись в Египет. 5 ноября 1956 года правительство СССР предупредило агрессоров, что если они не выведут свои войска из Египта в трехдневный срок, то СССР окажет помощь жертве агрессии, и может быть использовано "ракетное оружие". Хрущев не блефовал. В то время наши Р-5М доставали до Лондона. Так, англичанам и французам пришлось уйти после почти 80-летней оккупации Египта. Ну а на Кипре как британские войска вошли в 1878 году, так и остаются там поныне.



В 1959 году США начали размещение в Турции 865-й эскадрильи ракет "Юпитер" с дальностью 3180 км. Говорят, что Хрущев пришел в бешенство, когда кто-то сказал, что сейчас, мол, в Турции нацеливают "Юпитер" на его дачу. Установка американских ракет в Турции стала одной из причин посылки на Кубу советских аналогов "Юпитеров" – 24 пусковых установок Р-12 и 16 пусковых Р-14. После завершения кризиса 1962 года СССР убрал свои Р-12 и Р-14 с Кубы, а США – свои "Юпитеры" из Турции и Италии, а "Торы" – из Англии. Кроме того, американцы обещали не нападать на Кубу.



В 1943 году англичане и американцы изгнали итальянцев из Ливии и решили тем "навеки поселиться". К 1960 году на все Ливийское королевство имелось аж 107 врачей. Зато на построенной американцами огромной авиабазе "Уилус-Филд" базировалась целая американская воздушная армия. Взлетая в Ливии, американские стратегические бомбардировщики В-36, В-47 и В-52 барражировали вдоль границ СССР.



1 сентября 1969 года в Ливии произошла революция. Король был свергнут, а к власти пришел полковник Муаммар Каддафи. Соответственно и тут американцам пришлось собирать чемоданы. Естественно, янки не могли простить этого Каддафи и несколько раз пытались свергнуть его силой. Но каждый раз между ливийским берегом и кораблями 6-го флота появлялись надводные корабли и подводные лодки 5-й оперативной эскадры.



В 1991 году СССР распался, и американцы взяли реванш. Государства Ливия и Ирак существуют только на бумаге, а их законные президенты убиты. В Сирии идет гражданская война, США пытаются расчленить страну.



Подведем краткий итог. Тысячу лет Запад навязывал народам Ближнего Востока альтернативу – оккупация и полная покорность или война. За тысячу лет в отношениях Запада и стран Ближнего Востока никогда не было мира, а лишь отдельные короткие передышки между войнами.



Ну а оккупация стран Ближнего Востока Англией, Францией и США всегда выходила боком России, начиная от сожжения квартала "у святой Маммы" до нападения на Одессу, Севастополь и Керчь в 1854–1855 годах и в 1918–1920 годах, размещения ракет "Юпитер" в Турции и т.д.



Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.



02.04.2018 Источник - Независимая газета

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