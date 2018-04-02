|Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном
06:24 02.04.2018
Модернизированная противоракета поразила цель
На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).
Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что "новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время".
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Подготовили Александр ТИХОНОВ, Александр ПИНЧУК.
02.04.2018