Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном

06:24 02.04.2018 Модернизированная противоракета поразила цель



На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).



Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что "новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время".

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.



Подготовили Александр ТИХОНОВ, Александр ПИНЧУК.

02.04.2018 Источник - redstar.ru

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