Палестинская Газа снова стала горячей точкой, - В.Скосырев

06:19 02.04.2018 Вашингтон заблокировал заявление Совбеза ООН, осуждающее Израиль



15 человек убито, около 1,4 тыс. ранено. Таков итог стычек между палестинцами, устроившими демонстрации около стены, отделяющей сектор Газа от Израиля. Тель-Авив утверждает, что волнения были организованы террористической группировкой ХАМАС, добивающейся уничтожения Израиля. Но представитель Палестины в ООН назвал его действия преступлением против человечности. По мнению израильских комментаторов, Израилю будет трудно отбиться от обвинений, поскольку жертвами столкновений были только арабы.



Десятки тысяч палестинцев собрались в минувшую пятницу вдоль ограды длиной 65 км, обозначающей границу между Израилем и сектором Газа. Они разбили палатки для того, чтобы в течение шести недель проводить манифестации с требованием предоставить беженцам и их потомкам право вернуться на землю, которая стала территорией Израиля. Эти протесты были приурочены к Дню земли, который палестинцы ежегодно отмечают.



Во многих районах эти выступления переросли в столкновения с израильской армией и полицией. Большинство демонстрантов подверглись воздействию гранат с газом или были ранены пластиковыми пулями. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил 31 марта днем национального траура.



А Министерство иностранных дел Израиля в переданной "НГ" информации заявило, что "граница между Израилем и сектором Газа отделяет суверенное государство от террористической организации, открыто провозглашающей своей целью уничтожение Израиля". Эта граница отделяет армию, точечно и профессионально применяющую силу ради самозащиты, от ХАМАС, который пытается нанести удар по миллионам мирных израильтян.



Каждая из сторон конфликта сообщает свои данные о погибших. Движение ХАМАС, как передало агентство Reuters, объявило пятерых погибших членами своего вооруженного крыла. Израиль утверждает, что 8 из 15 убитых – члены ХАМАС, а двое принадлежали к другим военизированным группировкам.



Однако генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал провести независимое расследование кровопролития. В таком же ключе выступили Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, и организация Amnesty International.



В беседе с "НГ" кандидат политических наук, независимый эксперт Ирина Мохова отметила: "Эти события – свидетельство бессилия палестинцев, с одной стороны, и абсолютного превосходства Израиля – с другой. Израиль понимает, что при твердой поддержке США любые его действия будут оставаться безнаказанными".



По мнению эксперта, усиление позиций Израиля после прихода к власти Дональда Трампа и снятие с международной повестки вопроса о скорейшем урегулировании палестино-израильского конфликта провоцируют палестинцев на эмоционально-символические акции, такие как "марши возвращения". На большее у них нет ни политических ресурсов, ни внешней поддержки. В то же время Израиль получил возможность реагировать на такие акции крайне жестко.



Не стоит забывать и о контексте – в мае Израиль будет отмечать 70-летие со дня основания государства. Палестинцы же до сих пор не смогли этого сделать. Предоставление Палестине статуса наблюдателя в ООН, вступление в ЮНЕСКО, членство в Международном уголовном суде – все это символические политические победы. Махмуду Аббасу не удается конвертировать их в создание полноценного государства. "Отсюда сильное чувство фрустрации, безысходности, в котором живут палестинцы уже многие десятилетия", – утверждает Мохова.



По ее мнению, призывы ООН и ЕС к независимому расследованию инцидента окажутся пустым звуком. Закон жанра требует от этих организаций высказать свое отношение к трагедии. Однако дальше риторики никакого развития не будет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выступать с позиции силы и будет это делать в дальнейшем, прогнозирует эксперт.



И действительно, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что никакого расследования не будет. "Израильские солдаты сделали то, что было необходимо, – сказал он. – Я думаю, все наши солдаты заслуживают медали".



Тем не менее арабские страны попытались провести через ООН проект заявления, требующего независимого и прозрачного расследования. Такое предложение в Совете Безопасности выдвинул Кувейт. Но США выступили с возражениями и заблокировали его.



Похоже, Тель-Авив успешно избежал международного осуждения. Но израильская пресса не спешит бить в литавры. Газета Jerusalem Post предсказывает, что "инцидент породит серьезные обвинения в военных преступлениях. Израилю придется оспаривать их определенное время. Критики Израиля сосредоточат внимание на большом числе жертв. А у Израиля их совсем нет. Международному уголовному суду может быть представлено видео с изображением палестинца, которого застрелили, когда он убегал от пограничной стены".



Израиль окажется в невыгодном положении по сравнению с 2014 годом. Тогда в войне в Газе было убито 73 израильтянина, сотни были ранены. ХАМАС обрушил на Израиль сотни ракет. В этот раз непосредственной угрозы жизни мирному населению Израиля не было, констатирует газета.

Владимир Скосырев

02.04.2018 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522639140

Новости Казахстана

