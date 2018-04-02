Саудовская Аравия возглавит солнечную революцию, - О.Соловьева

06:16 02.04.2018 Фотопанели заменят 200 атомных энергоблоков



После того как Россия "проспала" сланцевую революцию, она может пострадать и от последствий взрывного развития солнечной энергетики. В конце прошлой недели наследный принц Мухаммед бин Сальман Аль Сауд подписал соглашение о строительстве гигантских солнечных электростанций с общей мощностью, равной 200 атомным энергоблокам. Стоимость этого проекта – около 200 млрд долл. Сегодня треть внутреннего потребления нефти сжигается на электростанциях страны, вместо того чтобы экспортироваться за рубеж.



Как сообщается, в прошлую субботу Саудовская Аравия подписала с японской телекоммуникационной компанией Softbank Group меморандум о взаимопонимании по проекту в солнечной энергетике, стоимость которого оценивают в 200 млрд долл. Проект, в частности, предполагает поэтапное строительство в королевстве солнечных электростанций суммарной мощностью примерно 200 ГВт к 2030 году. Заметим, это сопоставимо с 200 энергоблоками атомных электростанций. Ожидается также, что реализация проекта создаст дополнительные 100 тыс. рабочих мест в стране и позволит сэкономить 40 млрд долл. на производстве электроэнергии.



"В королевстве большое количество солнечного света, доступной земли и замечательных инженеров, рабочей силы, но что самое важное – лучшие и значительные перспективы", – сообщил глава Softbank Group Масаеси Сон.



Первоначальные инвестиции составят 5 млрд долл., из которых 1 млрд поступит из фонда Vision Fund, которым управляет SoftBank. Остальную сумму инвесторы намерены привлечь в виде займов, возвращать которые планируют за счет доходов от продажи электроэнергии. Предполагается, что эта первая сумма пойдет на то, чтобы уже в 2019 году запустить две солнечные электростанции мощностью 3 и 4,2 ГВт.



В дальнейшем средства на новые инвестиции смогут генерировать сдаваемые в эксплуатацию объекты. Часть производимой электроэнергии планируется направить на экспорт. Всего же капиталовложения в переориентацию Саудовской Аравии на солнечную энергетику могут достигнуть к 2030 году 200 млрд долл.



Подобные планы выглядят довольно амбициозно. При этом пока что в стране работает всего одна солнечная станция мощностью 10 МВт. Она расположена на крыше стоянки у штаб-квартиры Saudi Aramco в Дахране.



Солнечная энергетика – не единственное направление инвестиций японской компании в экономику Саудовской Аравии. В течение следующих трех-четырех лет Softbank намерен инвестировать в страну около 25 млрд долл. Из них 15 млрд долл. будут направлены на строительство нового инновационного города Неом, который будет обеспечиваться электроэнергией, создаваемой из возобновляемых источников. А 10 млрд – в государственную Saudi Electricity как часть мер по развитию возобновляемой и солнечной энергетики в стране.



Заметим, Саудовская Аравия делает ставку сегодня не только на развитие солнечной энергетики. Так, в королевстве намерены вкладываться и в развитие ветроэнергетики. К примеру, к 2030 году власти страны надеются завершить строительство ветростанции мощностью 400 МВт в городе Табук.



Снижение зависимости страны от добычи нефти и, как следствие, уход от традиционных источников энергии является одним из пунктов экономической программы развития страны до 2030 года – "Видение-2030", которая была предложена в 2016 году наследным принцем Саудовской Аравии. В ее рамках саудиты надеются довести долю возобновляемой энергетики в стране до 10% уже к 2023 году.



Пока же Саудовская Аравия остается крупнейшим поставщиком нефти в мире. При этом королевство занимает первое место в мире по использованию нефти для производства электроэнергии. В частности, до 1 млн барр. в день, то есть почти треть внутреннего потребления, сжигается на электростанциях страны. "При сохранении нынешних темпов роста потребления энергии и устаревшей структуры генерации Саудовская Аравия превратится в импортера нефти уже к 2038 году", – прогнозировали эксперты Chatham House. Очевидно, подобная перспектива не может не пугать саудитов, что толкает их на создание программ по диверсификации экономики и энергетики. Да и высвободившуюся таким образом "лишнюю" нефть вполне можно было бы экспортировать.



По мнению экспертов "НГ" амбициозные планы правителей Саудовской Аравии нарастить долю альтернативных источников энергии вряд ли скажутся на нефтяных котировках. "В перспективе ближайших 10–20 лет при самом хорошем раскладе доля солнечной энергетики в общем энергопотреблении страны вряд ли превысит 3–5%", – считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, напоминая, что солнечная энергетика имеет ограниченный ресурс использования. По мнению эксперта, планы саудитов больше говорят о намерении страны не только двигаться в сторону развития экономики по сырьевому пути, но и привлекать в страну инвесторов, делать экономику открытой.



С другой стороны, рассуждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, опасения Саудовской Аравии понятны. "У них очень высок уровень потребления нефти внутри страны, он растет, и они привыкли не экономить: даже для добычи электроэнергии они просто сжигают нефть, что крайне неэффективно и почти никто в мире так не делает, это слишком дорого", – напоминает он. Кроме того, указывает эксперт, проект, который длится 15–20 лет, может пострадать от коррупции, от смены правящей элиты в стране, он подвержен технологическим рискам, он подвержен рискам роста себестоимости добываемой электроэнергии, перечисляет Жарский.



Вряд ли сможет королевство и экспортировать такой объем электроэнергии на большие расстояния. "Пока это технически невозможно или неоправданно дорого, поэтому электроэнергия, выработанная солнечными батареями, обычно потребляется там же, где была выработана, или совсем рядом", – рассуждает аналитик.



Вместе с тем, продолжает он, "солнечный проект" создает угрозу для самой Саудовской Аравии. "К примеру, многие инвесторы нефтяной отрасли или спекулянты могут раздуть слух, что запасы нефти в стране не такие большие, как сообщает правительство, и именно из-за небольших запасов и начат этот проект", – приводит пример он. В целом же подобные планы королевства могут иметь долгосрочное влияние на рынок нефти, говорит Илья Жарский. "Это может привести к росту цен, от которого выиграют все нефтедобывающие страны, в том числе и Россия. Другой вопрос – какой будет себестоимость добычи нефти через 15–20 лет? Если она останется прежней, то доходам российских нефтяных компаний и бюджета ничего не угрожает. А если она вырастет в несколько раз – то впереди будет та страна, которая сможет хотя бы половину потребляемой энергии вырабатывать альтернативными способами", – резюмирует экономист.

Ольга Соловьева



02.04.2018 Источник - ng.ru

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