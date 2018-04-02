Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров

05:26 02.04.2018 Китай надеется на отмену Вашингтоном санкций на импорт стали и алюминия



Китай надеется, что США аннулируют введенные ранее пошлины на импорт стали и алюминия, чтобы вернуть взаимную торговлю государств к успешному состоянию.



Об этом говорится в заявлении китайского министерства коммерции, опубликованном после принятия Пекином решения о введении торговых пошлин на 128 наименований американской продукции.



Ранее стало известно, что Китай со 2 апреля вводит 15%-ную торговую пошлину на импорт из США фруктов и изготавливаемых из них продуктов и 10%-ную пошлину на ввоз американской свинины и продукции из нее.



Президент США Дональд Трамп 8 марта объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной пошлины на ввоз алюминия из всех стран, 22 марта он подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", позволяющий ввести пошлины на импорт 100 видов китайских товаров.

2 апреля 2018 Источник - iz.ru

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