 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.04.2018
07:29  В Москве пройдет 1-й Halal Food Fest. Анонс 28/04
07:06  История нацкомпаний Казахстана: от СССР и Кажегельдина до Кулибаева, - А.Алехова
07:03  Джизакская показуха. Мирзиееву показали студентов как швей
06:57  Аркадаг назначил Аркадагшонка замминистра иностранных дел
06:52  Россия и Таджикистан разрывают авиа-сообщение. Не договорились по долям "откатов"
06:42  Американцы готовятся к боям с Турцией. За Манбидж
06:36  Восточная Гута сложила оружие. Саудовская Аравия больше не требует ухода Башара Асада, - "Къ"
06:32  Крестовый поход Запада затянулся на тысячу лет, - Александр Широкорад
06:24  Новая российская противоракета успешна испытана над Казахстаном
06:19  Палестинская Газа снова стала горячей точкой, - В.Скосырев
06:16  Саудовская Аравия возглавит солнечную революцию, - О.Соловьева
05:26  Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
04:22  Китайский "Небесный дворец-1" тихо приводнился в Тихом океане
01:10  Записки "экстремиста": я приветствую санкции против России! - А.Халдей
00:22  Велаяте-факих по-американски, - Анатоль Ливен
00:18  Врата репрессий в Узбекистане не закрываются, - Б.Мусаев
00:15  Лунки и ямки Роскоррупции. Где закопаны капиталы главы Делового совета ЕАЭС Христенко (расследование)
00:13  Действительно ли началась новая холодная война? - Одд Арне Вестад
00:11  Вытеснение русского языка – средство давления на Россию, - Н.Ивкина
Воскресенье, 01.04.2018
21:25  Мир на вырост. Политика на пути в будущее, - С.Караганов
16:53  Под Рязанью разбился пассажирский автобус - пострадало 8 граждан Киргизии
15:18  На Нацтелеканале "Qazaqstan" стартует реалити-шоу "Q-pop Idols". Девушки должны будут...
14:44  Именем революции. У брата КырПрезидента всем кагалом отнимают депутатский мандат
13:46  На Землю неконтролируемо падает сломавшаяся китайская космо-станция "Тяньгун-1", кому повезет?
10:52  Кремль трясет. Пошла на "посадку" команда Медведева-Дворковича-Магомедовых
08:54  Итоги съезда СДПК. В Кыргызстане теперь два центра влияния, - 24.kg
08:42  Устранение с орбиты. Почему США озаботились противоспутниковым оружием России и Китая, - "Известия"
08:38  Сирийская армия завершает зачистку от джихадистов Гуты
00:48  Что делать, когда против России идет игра без правил? - В.Катасонов
Суббота, 31.03.2018
18:59  Спотыкаясь на пороге. Почему соотечественникам нельзя нормально переселиться в Россию, - Е.Иващенко
18:43  Высокие отношения. Экс-президент А.Атамбаев опроверг слухи о потасовке с президентом С.Жээнбековым
14:24  Узбекистан. Эргаш Солиев утвержден хокимом Джизакской области
14:07  Экс-президент Атамбаев избран лидером партии СДПК
11:09  США-Западу: Пойдем русских бить. А если они нас? А нас за что? - "СП"
11:06  Российско-китайский ГЛОНАСС опутает весь мир
10:07  Македония: быть или не быть государственности? - Л.Савин
10:01  Бес задней мысли. Зачем каз-рэпер Жан Ахмадиев отстегал камчой уличных алматинских проституток и выложил видео в сеть
09:57  Что настрадал Предсказамус - казахский провидец Монке
09:16  КырПремьер Исаков не имеет отношения к коррупционным делам вокруг БишкекТЭЦ? - "Кабар"
09:08  Киргизии не нужна двухголовая власть, - "Ачык саясат"
01:25  Россия и ее союзники в кавычках и без, - С.Стремидловский
01:22  Пошел в народ со стулом. Мирзиеев принимает ходоков на улице в Джизаке (фото)
00:43  The Hill: Россия может подорвать альянс между Саудовской Аравией и США?
00:40  Ликвидировав очаг джихадистов в Гуте Россия выдернула нож из сердца Сирии, - Маджда Аль-Хадж
00:32  Из-за российских С-400. Турции угрожают союзники, а не враги, - Мехмет Аджет
00:19  Узбекистан открывает самого себя. Как страна становится прагматичным миротворцем, - забавный пиар от усмановского "Къ"
Пятница, 30.03.2018
22:29  Дети Поволжья... У одного из братишек кыр-президента Жээнбекова отобрали мандат депутата съезда СДПК
22:24  Экс-спикера КирПарламента Турсунбекова "колют" за кражу $30 тысяч - премии имени Чингиза Айтматова
21:12  Кристаллизация ненависти. Сон разума рождает дело Скрипаля, - Е.Пустовойтова
20:41  Козла в огород. Разработку налоговой реформы Узбекистана Мирзиеев доверил бывшему груз-министру-саакашисту Гилаури
20:28  В МВД Узбекистана назначили главного борца с терроризмом. Им стал подполковник Кадиров
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
05:26 02.04.2018

Китай надеется на отмену Вашингтоном санкций на импорт стали и алюминия

Китай надеется, что США аннулируют введенные ранее пошлины на импорт стали и алюминия, чтобы вернуть взаимную торговлю государств к успешному состоянию.

Об этом говорится в заявлении китайского министерства коммерции, опубликованном после принятия Пекином решения о введении торговых пошлин на 128 наименований американской продукции.

Ранее стало известно, что Китай со 2 апреля вводит 15%-ную торговую пошлину на импорт из США фруктов и изготавливаемых из них продуктов и 10%-ную пошлину на ввоз американской свинины и продукции из нее.

Президент США Дональд Трамп 8 марта объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной пошлины на ввоз алюминия из всех стран, 22 марта он подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", позволяющий ввести пошлины на импорт 100 видов китайских товаров.
2 апреля 2018

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522635960
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  