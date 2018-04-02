|Ответка полетела. Китай поднял пошлины на 128 американских товаров
05:26 02.04.2018
Китай надеется на отмену Вашингтоном санкций на импорт стали и алюминия
Китай надеется, что США аннулируют введенные ранее пошлины на импорт стали и алюминия, чтобы вернуть взаимную торговлю государств к успешному состоянию.
Об этом говорится в заявлении китайского министерства коммерции, опубликованном после принятия Пекином решения о введении торговых пошлин на 128 наименований американской продукции.
Ранее стало известно, что Китай со 2 апреля вводит 15%-ную торговую пошлину на импорт из США фруктов и изготавливаемых из них продуктов и 10%-ную пошлину на ввоз американской свинины и продукции из нее.
Президент США Дональд Трамп 8 марта объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной пошлины на ввоз алюминия из всех стран, 22 марта он подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", позволяющий ввести пошлины на импорт 100 видов китайских товаров.
2 апреля 2018