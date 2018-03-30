Китайский "Небесный дворец-1" тихо приводнился в Тихом океане

04:22 02.04.2018 Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 8:15 по пекинскому времени (3:15 мск).



Как говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE), "2 апреля 2018 года около 8:15 космическая станция „Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли". Отмечается, что большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу.





Ранее CMSE сообщил, что обломки космической станции, согласно расчетам, упадут на Землю в понедельник между 8:11 и 9:33 по времени Пекина (3:11 - 4:33 мск). До этого Китай проинформировал Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что основная часть станции сгорит в плотных слоях атмосферы, а сохранившиеся обломки не представят опасности для авиационного сообщения и жизнедеятельности на Земле.



Станция отработала в космосе более шести лет, в 2011, 2012 и 2013 годах на нее были предприняты экспедиции. Ранее сообщалось, что станция должна вернуться на Землю в 2017 году, однако позднее сроки были изменены, что породило сообщения о том, что она вышла из под контроля.



Китайская англоязычная газета Global Times ранее сообщила, что "возвращение космических аппаратов в атмосферу является нормальным явлением". Издание отметило, что "„Тяньгун-1" привлекла такое большое внимание, потому что западные страны пытаются облить грязью быстро растущую аэрокосмическую индустрию Китая". Источник - ntv.ru

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