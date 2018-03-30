Записки "экстремиста": я приветствую санкции против России! - А.Халдей

01:10 02.04.2018 Записки "экстремиста": я приветствую санкции

почему нужно всемерно поддерживать все агрессивные действия США и Британии в отношении России



Александр Халдей



"Враг сделает имущим" - так гласит старая поговорка. И верно. Друг имущим не сделает. Друг сделает как раз неимущим - и судьба России в СССР тому порукой. Друг придет и попросит, и вы дадите, потому что он друг, а он не отдаст, потому что друг, и вы не напомните и не попросите – ведь он друг. И чтобы друг не обиделся, что вы ему дали, вы дадите еще раз. И еще. По-другому вы уже не сможете – чтобы не лишиться друга.



Иное дело враг. Он всегда грозит вам смертью. И чтобы вам выжить, вы станете напрягаться, учиться, откладывать, копить. Работать больше, чем отдыхаете. Наращивать силу и богатство, мощь и разум, приобретать невиданные способности и охранять сделанные приобретения. Вы станете сильным и могучим. И только враг станет причиной вашего богатства и вашей мудрости.



Поэтому да здравствуют враги, основа нашего развития и прогресса! Ибо какой иммунитет без вирусов? Никакого иммунитета. Получается, что угроза жизни – кратчайший путь к богатырскому здоровью. Парадокс? Но настоящая мудрость всегда парадоксальна.



Возможно, кто-то сочтет меня "экстремистом", но я с воодушевлением принимаю сведения о все новых санкциях, без устали налагаемых Западом на Россию.



1. Я приветствую ограничения по выдаче бизнес-виз в Англию для россиян, сумевших предъявить наличие суммы в 70 тысяч долларов. Многие из тех, кто имеет такие суммы, уже по определению воры, потому что каждый знает - честным путем такие деньги не зарабатываются, а если они еще предъявляются для въезда в Англию, то предъявители не только воры, но еще и предатели. И англичане легко сейчас это доказывают.



2. Я приветствую отъем недвижимости у российских граждан, которую они приобрели в Англии – по тем же самым причинам. Вкладывать деньги, даже наворованные, нужно дома, по месту жительства. Вы в Британию с ворованными деньгами, а вас там взzли в заложники? Очень хорошо. Если вас "обули" в Англии - туда вам и дорога. Наши люди уже могут ездить в булочную на такси, но в Англию с кучей денег ездят не наши люди. Поэтому что хотите с ними, господа англичане, то и делайте.



3. Я приветствую высылку российских дипломатов из Британии и США. Если это было ценой, которую надо было заплатить для изгнания из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга осиного гнезда всякой американо-британской шпионской сволочи, мутящей воду в России все эти годы, то такую цену все в России с радостью готовы заплатить.



4. Я приветствую трудности, которые в США будут испытывать наши сограждане, там живущие, из-за закрытия консульства в Сиэтле, и что теперь придется лететь через всю Америку ради продления российского паспорта. Надо жить на Родине, а не страдать от неудобств доступа к консульству по заграницам, когда вашу страну душат как арестанта в концлагере.



Живете в США? Живите. Но все ваши страдания по этому поводу – ваша проблема. Если вас это не останавливает и вы, тем не менее, едете – перо вам в шляпу. Кому очень нужно – съездят и через всю Америку. Вот потерпят, получат паспорт США – тогда отпадут и проблемы с российским консульством. В общем, это совсем не наша трудность, чтобы мы из-за нее страдали.



5. Я категорически приветствую все меры по аресту активов России в США и Британии. Ибо ничто так не прочищает мозги и не добавляет ясности ума, как хороший грабеж. Видите ли, как это ни скучно звучит, но вкладывать деньги надо дома. Тогда их легче защитить – во всяком случае тем, кто наворовал достаточно для перевода в иностранные активы. А если боитесь, что отнимут и дома, то делайте такие законы, чтобы не отняли. И соблюдайте эти законы. Ибо вы в своей стране не эмигранты, а граждане. Не поняли и ищете активов за границей? Тогда получите аресты и конфискации просто по принципу российского гражданства. Никогда такого не ждали? Тем лучше. Глядя на вас, другие умнее будут.



6. Я приветствую оголтелый разгул российских либералов. Может, наконец, их выгонят из российских банков, СМИ и правительственных учреждений.



7. Я приветствую санкции – мы, наконец, начнем заниматься собственным производством.



8. Я приветствую военный нажим на Россию – чем сильнее надавят, тем скорее кончится век пятой колонны.



9. Я приветствую обострение внутреннего напряжения – тем ярче станет необходимость сформулировать, наконец, в чем состоит наша идентичность и перестать прятаться за американские либеральные формулировки.



10. Я приветствую изоляцию России от мировых технологических рынков – хоть что-то заставит вспомнить о нашей науке, образовании и своей национальной инженерной школе.



11. Я приветствую с радостью бюджетный кризис и невозможность занять денег за границей – только так мы сможем, наконец, привести в правительство тех, кто станет заниматься отвязкой рубля от доллара и приведения финансов в состояние, отвечающее требованиям России, а не МВФ.



12. Я готов обнять Бориса Джонсона и Джона Маккейна – без них, их ярких образов и неустанных трудов мы до сих пор были бы очень далеки от мысли о полноценном суверенитете, по-прежнему называли бы их "партнерами" и так и не перешли бы от слов к делу.



Я очень прошу Терезу Мэй, Ангелу Меркель, Эммануэля Макрона и Дональда Трампа всячески продолжать их важное дело – давить на Россию по всем возможным фронтам. Без их драгоценной помощи мы так и продолжим барахтаться в болоте либеральных прозападных иллюзий, медленно загнивая и буксуя в яме Вашингтонского консенсуса.



Ведь всего 15 лет назад это слово у нас считали волшебным. Пять лет назад многие начали вслух выражать сомнения. Два года назад за это слово уже плевали в лицо. Теперь за эти слова в России могут ударить по лицу. Согласитесь – работа проделана колоссальная. Для такой трансформации нам потребовались неустанные труды этих великих людей по просвещению широких масс российского населения относительно настоящих целей и намерений современного Запада, а также о его настоящем состоянии.



И если Путин однажды решит все исторические задачи, выпавшие на его президентский срок, и в России ему будет установлен памятник с надписью: "Путину от благодарных потомков", то на этом памятнике фигура бронзового Путина должна стоять на плечах таких его настоящих соратников, как Барак Обама, Дженифер Псаки, Виктория Нуланд, Джон Маккейн, Хиллари Клинтон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Эмануэль Макрон, Андерс Фог Рамундсен, Йенс Столтенберг, Томас Бах и еще многих достойных мужей и жен, чей вклад в обретение российского суверенитета просто невозможно переоценить. Без их самоотверженной помощи у Путина все шло бы намного труднее. Я вообще не уверен, что он смог бы решить эту задачу без них.



И поэтому я не боюсь прослыть экстремистом в вопросе антироссийских санкций. Я всемерно приветствую и поддерживаю это животворный процесс, без которого решение наших внутренних проблем и ускорение становления России в своем исконном состоянии ведущей мировой державы едва ли будет возможным. Источник - Завтра

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