Врата репрессий в Узбекистане не закрываются, - Б.Мусаев

00:18 02.04.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. ВРАТА РЕПРЕССИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ.



Прочитал выступление председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиера Абдуллаева на заседании Сената Олий Мажлиса (парламента).



Если говорить о ключевых моментах данного выступления, воспроизведенного в СМИ, то они, по меньшей мере, оставляют удручающее впечатление.



Лично я был поражен, в частности, заявлением, что стабильности государства угрожают силы извне и движения сепаратистского толка. Оказывается, угрозу безопасности республики представляет активизация различных сепаратистских сил, часть которых финансируется иностранными спецслужбами. Дальше – больше, а именно, что "в основе стремления определенных сил, считающих себя оппозицией, легализоваться лежит цель по приезде в страну нарушить ее стабильность"



Поражен и удручен, разумеется, далеко не только я один таковым выступлением председателя ГСБ .



Не надо иметь аналитические способности, а немного пораскинуть мозгами и задуматься:



быть может, близок к истине, например, Сурат Икрамов,

руководитель Инициативной Группы Независимых Правозащитников Узбекистана, когда в своем обращении к Президенту Республики Узбекистан Ш. Мирзияеву, определяет действие (выступление председателя ГСБ – Б.М.), по сути, как проявление Подстрекательства и Неадекватности, Саботажа и Политической Близорукости.



Полагаю, к месту привести текст этого Обращения насколько краткого, настолько и емкого содержания (см. www. Uzxalqharakati.com 01.04.2018)



Уважаемый Президент!



Выступая на 14-ом собрании Сената Олий Мажлис Республики Узбекистана председатель Государственной Службы безопасности Ихтиер Бахтиерович Абдуллаев заявил, что оппозиционные партии "Бирлик", "Эрк" являющиеся подстрекателями политических сил и в настоящее время намерены узаконить свою деятельность в Узбекистане. "Их цели сегодня узаконить, завтра дестабилизировать ситуацию в стране".



Если оппозиционные политические партии по Закону, на основании Конституции РУз узаконят свою деятельность, разве это есть нечто недемократическoe явление?



Почему заведомо И. Абдуллаев считает, что оппозиционные партии врагами?



Прошу Вас:



рассмотреть дальнейшее пребывание на должности председателя Государственной Службы Безопасности Республики Узбекистан Ихтиера Бахтиеровича Абдуллаева за:

подстрекательство и не адекватность, саботаж и политическую близорукость, способствовании в ухудшении экономики, продолжении репрессий в отношении верующих и дестабилизацию ситуации в Узбекистане.



Да, эти строки, особенно заключительные слова, могут пронять каждого человека не равнодушного к происходящему в его стране. Безусловно, автор Обращения не идеалист и далеко не относится к категории простодушных людей, которые верят всему, что им вовремя наобещано "верхами" и тем более тому, что президент "вдруг" возьмет и рассмотрит вопрос о дальнейшем пребывании на должности председателя ГСБ Ихтиера Бахтиеровича Абдуллаева.



Понятное дело, на мой взгляд, главная цель Обращения достигнута. Она, эта цель, однозначно указывает на необходимость обратить внимание на тот факт, что в действительности, будто обозначается у нас реальная угроза возвращения всего на круги своя. Смысл слов, содержащихся в Обращении напоминает, что, судя по доминирующим стереотипам политического мышления гэбэшных мозгов далеко не одного руководителя высшего ранга, врата репрессий в Узбекистане не закрываются. Это, во – первых.



Во –вторых, о власти должно говорить или хорошо, или правду.



В этом плане, ведь очевидно, судя по тому, что наблюдается в посткаримовском Узбекистане … - в действительности в стране все не так, как на самом деле, как воспринимается на первый взгляд, когда пишут, например, на сюжет типа: мы об этом и мечтать не могли.



" Открыта конвертация, отменены несправедливые льготы для отдельных предприятий, готовиться новый налоговый кодекс, люди могут обналичивать деньги с карточки, в каждом ведомстве открыта народная приемная, улучшены отношения с соседними странами, отменены визы с таджикистаном, открыты контрольно пропускные пункты,ограничена сфера влияния СНБ, и это всего лишь на вздешку. Очень важно восстановлено уважение к нашим гастрабайтерам . Мы о таком раньше мечтать не могли. Десятки политических заключенных выпущено"



Между тем, есть и другие ЦИТАТЫ ДНЯ, которые помимо всего прочего, указывают, что вновь создается (или восстанавливается) легитимно –пропагандисткий предлог для продолжения (и соответственно оправдания) репрессивной политики в условиях борьбы с экстремизмом и международным терроризмом. Типичным образцом такового предлога является, несомненно, самый стиль изложения проблем безопасности в устах председателя ГСБ Узбекистана, с присущим ему (стилю) императивностью и директивностью, явными признаками наличия в его мышления негативных стереотипов сопряженных с исламофобией, неоправданной демонизацией отдельных личностей оппозиции . . .



Тимур Пулатов.



"Хотя после ухода И.Каримова прошло почти полтора года, похоже, в созданной им Системе, не заржавел ни один винтик.. ."



Бахадыр Ф. .Мусаев



"…разве не существует все еще эта Система, которая, если и не функционирует, то скрипит и каким – то образом продолжает вершить свое черное дело, точнее сказать, собирать жатву…



трагедия в Актобе в очередной раз показала, что она эта модель – олицетворение Системы, созданной печально известной персоной власти, продолжает собирать свою кровавую жатву.



Поглядим, с каких позиций и защиты чьих интересов ("знати" или народа) будет делать дело управления государством президент Узбекистана.



Ведь до настоящего времени было известно, что наши руководители вынесли хлам из под обломков СССР – уравниловку, отказ от частной собственности, рассматривают трудоспособную часть населения страны как своих рабов, исполняющих любые из их прихотей. Это – во первых.



Во – вторых, и ныне превалируют порядки, где насилие и принуждение выступают императивами и обыденными явлениями жизни от первичной ячейки общества (семьи) до уровня управления государством, по определению не может быть Свободы у человека земли, адекватного стимула труда, ответственного обращения с ресурсами и материальными ценностями. Нет Свободы, ибо нет у него земли, как собственности. И эта данность обнажена настолько рельефно, что говорить, будто кто-то не понимает, значит, загодя соглашаться с разговорами типа того, что не созрели наши люди для демократии, или, якобы сломались они, капитулировали перед насилием, ложью, смирились. Разве не ясно, чувствуют и понимают люди, что у их горла (на горле) "планирующая" беспощадная рука государства…



(см. об этом подробнее эл. СМИ Бахадыр Ф. Мусаев. Дорогой, ведущей к хамству. 26.02. 2016 г.)



Не секрет, что существует и гниет Система, созданная тем, кто приказал долго жить, прогнила и перегнила эта Система, заражая все и вся кругом. Прав Тимур Пулатов в утверждении, что "не заржавел ни один винтик".



Атаназар Арифов (см.стр фейсбук от 30 03 , 01.04.2018).



"Государственное обвинение против журналиста Б.Абдуллаева,- справедливо утверждает А. Арифов, - составленное обвиняемым в преступлениях против правосудия, против государства Н.Туракуловым, неизбежно приведет к неправосудному приговору. Следовательно, прокурор не имел права подписать такое противоправное обвинительное заключение и направить дело в суд"



"Антимирзияевский проект "ЖАТВА", - с его же (А. Арифова) слов, - принадлежит СНБ. Он предусматривает крупный ложный заговор с реальным актом провокации. Реализация этого проекта началась в конце 2016 - года с усиления наблюдения над журналистами, оппозиционерами, правозащитниками, имеющими связь с реальным Лидером оппозиции. Генеральское участие в этом проекте, кроме самого Иноятова, принимает также и Юлбарс Шералиев, тайный организатор провокации февраля 1999 года. Ход судебного процесса над журналистом Б.Абдуллаевым показывает, что опасность возможной провокации еще не исключена".



И наконец сегодня (01.04.2018 ) на той же странице фейсбука читаю следующие строки оппозиционера.



"Для нашего государства главную опасность составляет сама государственная власть, которая продолжает игнорировать всеобщий закон единства и борьбы противоположностей в политике, так и в экономике (читай, продолжает игнорировать принцип альтернативности- примеч. Б.М.).



Можно было бы предложить еще ряд цитат дня, но и этого достаточно, чтобы осознать: страна наша находится на обломках эпохи Каримова - куда не ступи, всюду его осколки. Они, эти осколки, олицетворенные в конкретных личностях из высшего эшелона власти, оставляют на прежнем уровне времен названной эпохи известной персоны власти острые проблемы внутренней политики, мешают (мягко будет сказано) реально и фактически поставить во главу угла решение насущнейших острых проблем общенационального уровня.…



К сожалению, происходящее в Узбекистане, читай, обнаружение завидной способности наших государственных мужей наступать на те же самые грабли, подтверждает то, что мы не составляем исключения среди тех, кто, зная, по обыкновению предпочитает (вольно или невольно) предавать забвению хрестоматийную истину, которая гласит:



История – лучший учитель, у которого самые плохие ученики



(ИНДИРА ГАНДИ)





Бахадыр Ф. Мусаев 01.04.2018 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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