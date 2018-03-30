Лунки и ямки Роскоррупции. Где закопаны капиталы главы Делового совета ЕАЭС Христенко (расследование)

00:15 02.04.2018 Темная сторона лунки

После ухода из правительства Виктор Христенко стал владельцем гольф-полей, только земля под которыми стоит миллиарды рублей



Роман Анин

Редактор отдела расследований



Супружеская пара - Виктор Христенко, бывший министр промышленности, и Татьяна Голикова, нынешний председатель Счетной палаты, - всегда считалась не бедной в правительстве. По крайней мере, если судить по их официальным декларациям. К примеру, в 2016 году Голикова и Христенко заработали на двоих 61 млн рублей. Это больше 5 млн рублей в месяц.



Трудно представить, что не могла бы себе позволить средняя российская семья с таким доходом. Квартиру, дачу, автомобиль, еще одну дачу родителям, еще одну квартиру детям? Все это можно легко купить на официально задекларированные доходы Голиковой и Христенко. Поэтому вы никогда не представите, какую мы обнаружили собственность у бывшего министра промышленности, на которую он даже вместе с супругой вряд ли смог бы накопить и за сотню лет.



…Гольф-клубы. Буквально несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, Виктор Христенко стал совладельцем роскошных гольф-клубов в Московской области и Петергофе. Они занимают территории в сотни гектаров земли, а их стоимость, по нашим подсчетам, может превышать десяток миллиардов рублей.



Совместное расследование "Новой газеты" и телеканала "Дождь".

Главное за пять минут. Видео: Глеб Лиманский, Роман Анин / "Новая"









Виктор Христенко, после того как покинул правительство, выбрал необычное для России спортивное увлечение - гольф. Зародившись как игра простолюдинов - пастухов в Шотландии, которые использовали свои посохи вместо клюшек, а кроличьи норы вместо лунок, - этот вид спорта со временем стал считаться элитарным.



Сегодня во всем мире гольф - не просто игра, но и показатель статуса. Им увлекаются политики (например, Дональд Трамп), крупные бизнесмены.



"У меня появилось чуть больше свободного времени несколько лет назад, - говорил Христенко в интервью телеканалу "РБК-Спорт". - И я в поисках спортивного занятия - адекватного возрасту, времени, в том числе и месту жительства, - попробовал гольф…



И дальше я четыре года сам себе отвечаю на вопрос: почему гольф? Потому что это самый универсальный вид спорта. Самый демократичный. Самый экологичный. Гольф - шикарная история для детей и для стариков, для мужчин и женщин, для высоких и низких, для толстых и худых. Все это хотя, безусловно, и влияет на какие-то результаты, но не является определяющим для того, чтобы пройти свои 12–13 километров в день, подышать свежим воздухом".



Христенко признается, что он "немножко сошел с ума по поводу гольфа". И поэтому с 2015 года он еще и возглавляет Ассоциацию гольфа и пытается развивать этот вид спорта в России.



Соседи из министерства



Виктор Христенко, объясняя "РБК-Спорт" причину выбора гольфа, упомянул о своем месте жительства. Это интервью он давал в гольф-клубе "Пестово". И действительно, буквально за воротами этого клуба, возле деревни Румянцево, на берегу канала им. Москвы стоят три больших, красивых дома. Посередине живет Христенко (только кадастровая стоимость земли, на которой стоит дом, - 57 млн рублей: это почти годовой доход семейной пары). Его сосед справа (если смотреть на реку) - бывший заместитель в Министерстве промышленности Андрей Реус, а слева - другой бывший замминистра, Андрей Дементьев.



На троих бывшим коллегам по министерству с недавних пор принадлежит компания "Спорт Прожектс": у Христенко как у бывшего министра 34%, а у его бывших замов по 33%. И всего несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, эта компания приобрела у фирмы с Британских Виргинских островов ("Рэйвборг Кэпитал") 100% в другом российском предприятии - "Скортэкс".



Клуб для своих



На спутниковых снимках видно, что за домами Христенко, Реуса и Дементьева раскинулись бескрайние просторы гольф-поля, с искусственным и искусным ланд­шафтом из озер, песчаных ловушек, извилистых дорожек и ровного, подстриженного как под линейку газона. Судя по карте, площадь только этого поля составляет почти 80 га. Его кадастровая стоимость - 2,2 млрд рублей.



И принадлежит это все той самой компании "Скортэкс" бывших коллег по Министерству промышленности и торговли во главе с Виктором Христенко.



Это гольф-поле клуба "Пестово". Хотя правильнее эту территорию было бы назвать "пространством "Пестово", потому что здесь расположено не только поле для гольфа, но и яхт-клуб, конноспортивный комплекс, многочисленные жилые коттеджи. На сайтах риелторских агентств говорится, что общая площадь этой территории - 180 га.



Это пространство закрыто для посторонних. "Это частный закрытый гольф-клуб. И это, наверное, хорошо. Могу сказать точно, что наш клуб - почти семейный. Ты знаешь всех, и все люди тебе комфортны. Здесь ты спокойно отдыхаешь, и тебе приятно смотреть вокруг… Мы создали некую ячейку общества, в которой все следуют определенным правилам: все вежливые, все знают, что надо быть приятным для других и не лезть из кожи вон…



В "Пестово" я не хочу, чтобы бродила куча незнакомых людей. Потому что это клубное пространство. Оно закрытое - for members only", - так Андрей Реус, бывший замминистра, а затем президент "Пестова" говорил журналу Golf Digest.



Бывший директор "Пестова", Олег Кустиков, в интервью Forbes в 2017 году оценивал гольф-клуб в 120 млн долларов. Это почти 7 млрд рублей.



Но это не единственный клуб, принадлежащий Виктору Христенко с товарищами.



Дворцовый гольф



В Дмитровском районе Московской области в 2013 году появился "гольф-курорт" "Форест Хиллс" - филиал "Пестова". "Это тоже наш гольф-клуб. Вот он как раз "открытый", чтобы был поток людей, чтобы все играли, приобщались…" - говорил Андрей Реус. Проектированием клуба занималась компания "Процион". На ее сайте говорится, что "Форест Хиллс" - один из крупнейших гольф-проектов на территории России с общей площадью 450 га!



Земля, на которой расположен "Форест Хиллс", поделена между двумя компаниями - "Медана" и "Терус". Обе на 51% принадлежат компании "Резортсинвест". Один из ее конечных совладельцев - Виктор Христенко.



Что такое 450 га земли? Это больше целого московского района Замоскворечье, в котором живут почти 60 тысяч человек.



И если "Пестово" оценивался в 7 млрд рублей, то "Форест Хиллс", территория которого почти в три раза больше, можно предположить, как минимум не дешевле.



Но и это не последний гольф-актив бывшего министра Виктора Христенко.



В прошлом году открылся гольф-клуб "Петергоф". Он находится прямо у большого Петергофского дворца и паркового ансамбля. Компания, которая занималась архитектурным проектированием этого клуба, определяла его площадь в 130 га.



"Петергоф" принадлежит фирме из Санкт-Петербурга "Гольф-клуб "Михайловка", которая принадлежит фирме "Ника" из Москвы, которой, в свою очередь, владеет "Лайфинвест", директор которой - Александр Котеленец, который работал помощником Христенко в Минпромторге. А в конце этой длинной цепочки, напоминающей матрешку, - снова Виктор Христенко, бывший министр промышленности. Ему принадлежит 100% "Лайфинвеста".



Все эти бескрайние гольф-поля и связанная с ними инфраструктура, по подсчетам "Новой газеты", по минимальным оценкам, могут стоить больше 10 млрд рублей. Таких доходов в декларациях Христенко и его супруги нет. Если наши оценки верны, то чтобы приобрести все эти активы по рыночной стоимости, им пришлось бы не тратить ни копейки из своих заработков (ни на еду, ни на что другое) и копить больше 300 лет.



Дружеская сделка



Всеми компаниями, которым принадлежат эти активы - гольф-поля, земельные участки, яхт-клубы, здания, - раньше руководил один и тот же человек. Его зовут Олег Кустиков. Сегодня он вместе с Виктором Христенко входит в исполком Ассоциации гольфа России, а кроме этого - в совет директоров "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ).



У Виктора Христенко с группой ЧТПЗ давние отношения. Во-первых, в совет директоров предприятия входил сын Христенко, Владимир, что тогда вызвало вопросы у многих СМИ, ведь ЧТПЗ зависел от решений министра промышленности.



А во-вторых, основной владелец ЧТПЗ Андрей Комаров - земляк Виктора Христенко (оба из Челябинска) и давний знакомый.



"Виктор Борисович - мой старший товарищ, мы из одного города, мы дружим много лет, у нас существуют всевозможные связи - семейные, дружеские, какие угодно", - говорил Комаров в интервью Forbes.



Могли ли эти дружеские и иные "всевозможные связи" повлиять на цену сделок по покупке "гольф-активов"?



Этические вопросы



Помимо главного вопроса (откуда у Христенко средства на такие активы?) в этой истории есть и несколько этических.



Компании Виктора Христенко получили доли во всех "гольф-активах" почти в один день в декабре 2017 года. Продавцом во всех случаях выступила фирма с Британских Виргинских островов, "Рэйвборг Кэпитал". Другая фирма с Британских Виргинских островов, "Авиафлоу Лимитед", сегодня партнер Христенко в российской компании "Резортсинвест".



Бизнес мужа с компаниями с Виргинских островов не мешает при этом Татьяне Голиковой резко критиковать офшорную деятельность других: "В условиях кризиса западные страны будут использовать все средства для укрепления своего экономического и политического положения. Здесь отмечу, что работа по противодействию коррупции тесно связана с работой по деофшоризации экономики", - говорила председатель Счетной палаты в 2014 году на Евразийском антикоррупционном форуме "Современные стандарты и технологии противодействия коррупции".



В последнее время Татьяна Голикова стала одним из главных ньюсмейкеров по вопросам бедности в России.



К примеру, несколько дней назад на коллегии Минфина председатель Счетной палаты предложила отказаться от прожиточного минимума, который не учитывает реальных затрат россиян. "Адресная система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе минимального потребительского бюджета. Это сложный переход, но нам кажется, что это залог победы над бедностью в нашей стране", - сказала Голикова.



Надеемся, эти меры сработают, и в стране появится много новых игроков в гольф.



РЕАКЦИЯ

Ответы Виктора Христенко на запрос "Новой"



1. Сегодня Вы возглавляете Ассоциацию гольфа России. Не могли бы Вы рассказать, как давно Вы увлекаетесь этим видом спорта, чем он Вас привлекает и что, на Ваш взгляд, его отличает от иных видов спорта?



Гольф является самым демократичным, семейным и экологичным видом спорта. Гольфом можно заниматься в любом возрасте, он может объединять на одном поле в игре людей разного уровня мастерства, возраста и социального статуса.



2. Для обывателя гольф в России - это экзотический вид спорта. Не могли бы Вы рассказать, как давно этот спорт пришел в нашу страну, как развивается и какие, на Ваш взгляд, у него есть перспективы?



Потенциал, безусловно, у гольфа в России есть. Олимпийский комитет России активно поддерживает развитие гольфа в нашей стране. Наша соотечественница Мария Верченова вошла в состав 60 участниц олимпийского турнира, установила олимпийский рекорд счета в раунде, а по итогам олимпийского турнира заняла 16-е место. Я уверен, что появятся и новые звезды из России на олимпийских пьедесталах, Ассоциация гольфа России активно работает над этим.



В ряду инициатив отмечу проект "Развитие гольфа в системе школьного образования", направленный на развитие спорта в школьной среде. Он охватывает на сегодняшний день 19 регионов России, от Ленинградской области до Приморского края, и имеет амбициозную цель - охватить более 1000 школ по всей России к 2020 году.



3. По данным государственного реестра юрлиц, Вы также являетесь совладельцем ряда компаний, которым принадлежат гольф-клубы в Пестове и Петергофе. Не могли бы Вы уточнить, насколько успешен бизнес по развитию гольфа в России?



Мне не известно ни одного гольф-клуба в стране, который был бы прибыльным. Названные гольф-клубы также пока находятся в операционном минусе.



4. По нашим подсчетам, только балансовая стоимость активов тех компаний, совладельцем которых Вы недавно стали, превышает 5 млрд рублей. Согласно декларациям о доходах Вашей супруги, Татьяны Голиковой, совокупный доход вашей семьи за последние три года (2014–2016) составил 105,8 млн рублей. В связи с этим не могли бы Вы пояснить, на какие средства Вы приобрели доли в компаниях "Спорт Прожекст" (и ее "дочке" "Скортэкс"), а также "Лайфинвест" (и ее дочерних и зависимых компаниях, "Ника" и "Резортсинвест")?



Все приобретенные мною доли в российских компаниях, данные о которых, так же как и мои с супругой доходы, являются общедоступной информацией, приобретались по номинальной стоимости, которая значительно меньше моего личного дохода за последнее время. Чистые активы этих компаний с учетом долгов, обременений и операционной убыточности являются отрицательными, так что их стоимость несопоставимо ниже названной в вопросе цифры. Дивидендов от участия в гольф-проектах я не получаю.



5. По данным государственного реестра юрлиц, доли в компаниях, которые владеют гольф-клубами и земельными участками на сотни гектаров, Вы приобрели практически в одно время (в декабре 2017 года) у компании с Британских Виргинских островов, "Рэйвборг Кэпитал". Не могли бы Вы пояснить, кто стоял за этой офшорной компанией, а также какова была сумма сделок по приобретению долей в вышеуказанных компаниях - владельцах гольф-клубов и земельных участков?



Исторический состав владельцев упомянутых гольф-клубов сложился до меня. После моего вхождения в проект компания "Рейвборг Кэпитал" была ликвидирована и в настоящее время компании, участвующие в проекте, имеют российскую юрисдикцию.



6. Не могли бы Вы уточнить, повлиял ли на сумму вышеуказанных сделок тот факт, что предыдущими собственниками гольф-клубов, а также земельных участков были структуры членов советов директоров группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Олега Кустикова? Способствовал ли снижению цены вышеуказанных сделок тот факт, что в совет директоров ЧТПЗ долгое время входил Ваш сын Владимир Христенко?



На момент приобретения мною долей в гольф-проектах в числе их владельцев не было упоминаемых лиц. Доли приобретались по номинальной стоимости, поскольку коммерческой ценности не представляли ни по структуре баланса, ни по коммерческой наполненности проектов.



7. Группа ЧТПЗ, как и любое иное крупное промышленное предприятие России, безусловно, зависела от решений Министерства промышленности и торговли, которое Вы возглавляли. Не могли бы Вы пояснить, повлияла ли как-то на цену вышеуказанных сделок Ваша прошлая деятельность в качестве министра?



Нет, не повлияла. Источник - Новая газета

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