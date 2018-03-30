Под Рязанью разбился пассажирский автобус - пострадало 8 граждан Киргизии

16:53 01.04.2018 Страшное ДТП в Рязанской области: много пострадавших



В Шацком районе Рязанской области пассажирский автобус на полной скорости врезался в столб.



Как передает РИА Новости со ссылкой на свои источники, ДТП произошло 1 апреля на 377 км трассы М-5.



Согласно предварительной информации, по неустановленным пока причинам микроавтобус Honda, направлявшийся со стороны Мордовии в Москву, врезался в столб.



В результате случившегося серьезные травмы получили восемь граждан Киргизии, которые находились в этом автобусе. Все они были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.



Согласно данным регионального правительства, пострадавшим оперативно оказана хирургическая и травматологическая помощь в Шацкой межрайонной больнице.



Они проконсультированы областными специалистами. В настоящее время состояние пациентов тяжелое. Собран врачебный консилиум, который определит необходимость транспортировки больных для оказания дальнейшей профильной помощи на областном уровне.



Ранее "Свободная пресса" сообщала, что в Польше в ДТП попал автобус с российскими туристами. Источник - svpressa.ru

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